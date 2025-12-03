9 min. 32 sek.

Stanisław Mazur: Polski cud gospodarczy to także zasługa samorządów | OEES 2025

Niestety po latach spektakularnych sukcesów samorządy zaczynają buksować. Ich kondycja jest oczywiście zróżnicowana i zależy od typu samorządu, ale istnieją wspólne problemy i wyzwania. Samorząd, który znamy to samorząd lat 90. XX wieku tymczasem powinien on odpowiadać wyzwaniom i kryzysom teraźniejszości, a tych jest naprawdę wiele - mówi prof. Stanisław Mazur, I zastępca prezydenta Miasta Krakowa.

