11 min. 31 sek.

Spółki Skarbu Państwa unikają bardzo ryzykownych projektów | OEES 2025

Spółki publiczne muszą dbać o interes państwa, interes akcjonariuszy, ale też brać pod uwagę odpowiedzialność za gospodarkę oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Z drugiej strony działają na konkurencyjnym rynku. To spore wyzwanie.

- Musimy działać odpowiedzialnie, a to oznacza, że nie realizujemy projektów, które są obarczone dużym ryzykiem. Bo u nas wszystko musi działać. Ponosimy odpowiedzialność za kluczowe sektory gospodarki, czy za miliony klientów, do których dostarczamy energię – mówi Dariusz Marzec, prezes PGE.

