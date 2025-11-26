10 min. 10 sek.

Piotr Gołębiowski: Transformacja energetyczna i dekarbonizacja będą trwać przez lata | OEES 2025

Kwestie konkurencyjności poziomu cen i ich akceptowalności społecznej są bardzo ważne. To temat krytyczny i chcielibyśmy, aby proces transformacji energetycznej, który będzie trwał co najmniej dekadę przeszedł w sposób maksymalnie akceptowalny społecznie i aby ceny energii były przewidywalne, choć wiadomo, że będą się one zmieniać – mówi Piotr Gołębiowski, wiceprezes ds. handlu w TAURON Polska Energia SA.

