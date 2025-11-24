12 min. 56 sek.

Witold Literacki: Polska prezydencja w UE dobrze wykorzystana dla sektora energii | OEES 2025

Trudno jest nam rozmawiać z innymi krajami unijnymi, które mają zabezpieczone źródła energii. Nie leży w ich interesie, abyśmy nagle stali się wobec nich bardziej konkurencyjni, nawet na forum samej Unii Europejskiej. Zmiany legislacyjne są trudne. Zachęcamy do tego, aby Zielony Ład opierał się bardziej na zachętach, a nie karach - mówi Witold Literacki, wiceprezes ds. korporacyjnych w Orlen SA.

