Aktualizacja: 15.12.2025 09:20 Publikacja: 15.12.2025 08:06
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Foto: PAP
Nawrocki podkreśla, że wspieranie Ukrainy „leży w strategicznym interesie Polski”. – Ten interes nie zmienił się i nie zmienia – zaznaczył.
Prezydent mówił jednocześnie, że Polska powinna „doprowadzić do partnerskiego traktowania Polski przez Ukrainę”. W jego ocenie po czterech latach wojny Rosji z Ukrainą Polacy „często nie czują się w relacji” z Ukraińcami jak partnerzy. – Partnerstwo oznacza otwartość na akcentowane przez polskie społeczeństwo problemy – między innymi kwestie historyczne. Partnerstwo oznacza szczere wsłuchiwanie się także w takie głosy – dodał. – Jeżeli w sprawach, które dla Polaków są ważne – takich jak ekshumacje na Wołyniu – widzimy, że dla strony ukraińskiej nie są one nawet przedmiotem realnego rozważenia, to pojawia się pytanie: gdzie jest partnerstwo? Liczę, że się to zmieni – mówił też.
Czytaj więcej
- Strona ukraińska zaproponowała swój termin, oczekujemy odpowiedzi strony polskiej - powiedział...
Nawrocki zapowiedział również, że w rozmowach ze stroną ukraińską będzie podejmował temat ochrony rynku – w tym m.in. rolnego – przed nierówną konkurencją ze strony Ukraińców. Zastrzegł jednak, że żadna ze spornych kwestii „nie wpływa na strategiczne wsparcie Ukrainy w wojnie”.
W kontekście wizyty Zełenskiego w Warszawie, do której dojdzie 19 grudnia, Nawrocki mówił, że może się ona stać „nowym otwarciem naszych relacji, z poszanowaniem strategicznego interesu Polski”. Mówił przy tym, że po stronie Zełenskiego i dyplomacji ukraińskiej było „wiele błędów”. W tym kontekście wskazywał m.in. na wypowiedź Zełenskiego na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2024 roku, gdy ukraiński prezydent mówił, że Ukraina w pierwszych dniach wojny była sama.
Karol Nawrocki, prezydent
Pytany o kwestię przekazania pozostałych polskich myśliwców MiG-29 Ukrainie Nawrocki powtórzył zarzut formułowany przez jego ministra, Marcina Przydacza, że nic nie wiedział o planach rządu w tym zakresie. – Nie dostałem żadnej oficjalnej informacji na temat planów przekazania tego sprzętu. Co więcej, docierały do mnie sygnały z Malborka od zaniepokojonych polskich żołnierzy – podkreślił. Jak dodał, choć to nie on decyduje o przekazaniu myśliwców Ukrainie, to jednak „jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych i interesuje mnie los polskich żołnierzy korzystających z tego sprzętu”. Na pytanie, czy powinniśmy oddać myśliwce MiG-29 Ukrainie Nawrocki odparł, że „nie da się na to pytanie odpowiedzieć krótko”. – Aby przekazać sprzęt, z którego korzystają polscy żołnierze, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: co otrzymają w zamian? Wystarczyła naprawdę konkretna informacja, kiedy je przekazujemy, w jaki sposób i jak zostaną uzupełnione luki, aby ten temat w ogóle się nie pojawił – dodał.
Foto: PAP
Pytany o nieobecność Polski przy ostatnich negocjacjach pokojowych dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie Nawrocki stwierdził, że premier Donald Tusk „nie jest szanowanym graczem”. – To nie jest dobra informacja ani dla mnie jako dla prezydenta Polski, ani – co ważniejsze – dla Polaków – dodał. – Uważam, że brak premiera przy tych stołach jest oceną międzynarodowej pozycji samego premiera, a nie Polski (...) – mówił też. – Donald Tusk przestał być atrakcyjnym partnerem do rozmów dla liderów Europy Zachodniej, do których wielokrotnie się odwoływał – ocenił.
Czytaj więcej
Miał być Trójkąt Weimarski. Ale to Wielka Brytania wskoczyła na miejsce Polski i w trójkącie z Ni...
Jednocześnie Nawrocki zadeklarował, że „żadnego polskiego żołnierza nie wyśle na Ukrainę”. – Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, a polscy żołnierze potrzebni są dziś Polsce, przy naszej granicy – dodał.
Nawrocki był również pytany, czy lepszy jest Donald Tusk czy Grzegorz Braun, co było nawiązaniem do deklaracji byłego wicepremiera w rządzie PiS Jacka Sasina mówiącego, że woli Brauna od Tuska. – Będę współpracował z każdym rządem – odparł. – Donald Tusk jest dziś premierem, więc – w mojej ocenie, w obecnej sytuacji – szkodzi Polsce bardziej. To jego polityka prowadzi do kryzysów: w polskich finansach publicznych, w służbie zdrowia oraz w potencjale Polski na arenie międzynarodowej. To pytanie należy więc odnosić do realnych możliwości obu polityków w tym momencie – stwierdził jednocześnie Nawrocki.
– Uważam, że dzisiejszy rząd doprowadza do kolejnych kryzysów, nie spełnia własnych obietnic i jest po prostu złym rządem. Konsekwentnie nazywam premiera Donalda Tuska najgorszym premierem w Polsce po 1989 roku – dodał prezydent.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Politycy Nowej Lewicy wybrali w niedzielę nowe władze partii. Przewodniczącym został Włodzimierz Czarzasty. - Ja...
Konflikt między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim jest postrzegany przez większość Pola...
„Jak ocenia Pani/Pan sposób korzystania przez prezydenta Karola Nawrockiego z prawa weta?” - takie pytanie zadal...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Dwa lata po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska widać już, że premier sprawuje władzę inaczej niż w latach 2007–2...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas