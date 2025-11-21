Deutsche Grammophon, najstarsza na świecie wytwórnia płytowa, obecnie wchodząca w skład Universal Music Group, od dawna szczególnie interesuje się muzyką fortepianową, więc do jej artystów zalicza się wielu najwybitniejszych pianistów XX i XXI wieku.

Związki Konkursu Chopinowskiego z Deutsche Grammophon

Bogate są zatem związki tej firmy z Konkursem Chopinowskim w Warszawie, m.in. dlatego właśnie niedługo po zwycięstwie Krystiana Zimermana w warszawskim konkursie w 1975 r. Deutsche Grammophon podpisała aktualny do dziś kontrakt z polskim pianistą. Relacje między Deutsche Grammophon a organizatorami Konkursu Chopinowskiego silniej rozwinęły się w XXI w., kiedy ta firma płytowa podpisała kontrakty ze zwycięzcami kolejnych edycji – Chińczykiem Yundi Li (2000 r.) i Rafałem Blechaczem (2005).

W 2010 r. ofertę takiego kontraktu złożono zdobywcy II nagrody Ingolfowi Wunderowi, jednak w kolejnych latach okazało się, że w muzycznym świecie większym zainteresowaniem cieszy się zwyciężczyni Julianna Awdiejewa.

Nowa forma współpracy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Deutsche Grammophon rozpoczęła się w 2015 r. Wtedy to w niespełna trzy tygodnie po zakończeniu kolejnego Konkursu Chopinowskiego wydano debiutancki album zwycięzcy Seong-Jin Cho z Korei Południowej. Znalazły się na nim jego konkursowe interpretacje, a płyta odniosła nieprawdopodobny wręcz sukces. W samej tylko ojczyźnie, gdzie przed sklepami ustawiały się kolejki chętnych, w ciągu kilku tygodni zdobyła status potrójnie platynowego albumu.