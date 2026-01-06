Rzeczpospolita
Nowy sondaż: Na kogo głosowaliby Polacy? W kropce i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński

Polityczny pat – tak polska polityka wchodzi w rok 2026. Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość w nowym sondażu dominują, ale utrzymanie lub przejęcie władzy wymyka się dziś zarówno Donaldowi Tuskowi, jak i Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Publikacja: 06.01.2026 21:00

Michał Kolanko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak wygląda aktualny układ sił politycznych w Polsce według najnowszego sondażu?
  • Jakie są potencjalne scenariusze koalicji w kontekście wyników sondażu oraz wynikających z nich mandatów?
  • Dlaczego obecna sytuacja polityczna jest porównywana do roku 2015?
  • Jakie wyzwania stoją przed Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim w obliczu obecnego politycznego impasu?
Tuż po święcie Trzech Króli Sejm wraca do pracy. W czwartek rusza pierwsze posiedzenie w 2026 r., a w parlamentarnych kuluarach słychać coraz głośniejsze polityczne przymiarki i przygotowania, knucie i zakulisowe gry o miejsca na listach. Już teraz, na prawie dwa lata przed wyborami. Bo posłowie i posłanki lubią myśleć o swojej przyszłości bardzo wcześnie. 

Rok 2026 to więc rozbieg przed kolejnymi wyborami do Sejmu, które odbędą się jesienią 2027 r. Jak wygląda polityczny stan gry w styczniu? Najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” z 2 i 3 stycznia pokazuje jedno: w polityce trwa impas. Na pierwszym miejscu KO z rezultatem 31,6 proc. (o 1,2 pkt proc. więcej niż w badaniu z końca listopada). Na drugim miejscu PiS z 26,7 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.). Na trzecim Konfederacja z rezultatem 12 proc. (spadek aż o 4 pkt proc.) i tuż za nią Konfederacja Korony Polskiej – partia Grzegorza Brauna jest na czwartym miejscu z wynikiem 8,8 proc. (wzrost aż o 3,7 pkt proc.).

