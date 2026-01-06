Rzeczpospolita
Bogusław Chrabota: Kiedy prawica przestanie rosnąć?

W przypadku sondaży, o czym czytelnik Rzeczpospolitej świetnie wie, liczą się trendy, a nie jednokrotne wyniki. I nawet, jeśli wyniki części ugrupowań uznawaliśmy jeszcze niedawno za efemeryczne, dziś, na początku roku jest już jasne, że Polska radykalnie skręciła w prawo.

Publikacja: 06.01.2026 21:00

Liderzy Konfederacji - Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak

Foto: PAP/Piotr Nowak

Bogusław Chrabota

W większości najświeższych badań na ugrupowania na prawo od centrum głosuje zazwyczaj około połowy ankietowanych, co – po wzięciu pod uwagę progu w wyborach parlamentarnych – daje im sporą przewagę nad lewicą i liberałami. Skąd ten fenomen? Rozstrzygają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Właściwie całe otoczenie współczesnych teatrów politycznych powoduje przesunięcie akcentów na prawo.

Prawicy łatwiej zagospodarować negatywne emocje

Co sprzyja wzrostowi popularności prawicy? To przede wszystkim wojny i kryzysy, w tym migracyjny, które wzmacniają poczucie strachu i ksenofobii. To idąca za tym niepewność jutra i obawa przed nadchodzącym załamaniem gospodarczym i społecznym. Obawa o siebie i rodzinę, o los najbliższych, strach przed ubóstwem i zagrożeniem życia. Dodajmy do tego świeżą wciąż pamięć o pandemii i wielkiej fali migracji w Europie, z południa i – co wyjątkowo ważne dla Polaków – ze wschodu.

Foto: Paweł Krupecki

Wszystkie te czynniki generują silne emocje, z których zagospodarowaniem zdecydowanie łatwiej radzą sobie politycy prawicy. A emocje negatywne: strach, zazdrość, nienawiść są zdecydowanie silniejsze od pozytywnych.

Metaforycznie, trudno w takim politycznym klimacie nucić sobie za Monty Pythonem piosenkę „Always look at the bright side of life” („Zawsze patrz na jasną stronę życia”). No cóż, w czasach Trumpa, Putina, Le Pen czy Brauna jest to trudne.

Swoją drogą, skoro już wspomniałem Trumpa, to warto zaznaczyć, że ruch MAGA, który żeruje na negatywnych emocjach jak żaden inny, ma w sobie też pewien potencjał mobilizacji społecznej. W przypadku europejskiej prawicy niczego takiego nie widzę. By zamknąć ten wątek stosowną klamrą, naprawdę trudno, żeby w epoce ofensywy Trumpa, Zjednoczenia Narodowego we Francji, AfD w Niemczech i przeciągającej się wojny Putina z Ukrainą w górę szły notowania partii odwołujących się do uniwersalnych praw człowieka, wolności czy integracji europejskiej.

Czy polska polityka idzie za europejskimi trendami? Niezupełnie 

Jak na tym tle wygląda Polska? Zarazem podobnie, jak i inaczej. Bowiem z jednej strony widzimy wyraźny przyrost politycznej masy na prawicy, ale z drugiej bezdyskusyjnym liderem jest główna partia koalicji rządzącej, czyli KO. Tłumaczę to nie tyle przesłaniem ideowym tej formacji, ale tzw. efektem flagi, czyli społecznego wsparcia dla tych, którzy instytucjonalnie gwarantują spokój i bezpieczeństwo.

Świetnie rozumie to lider, Donald Tusk, chowając głęboko elementy tożsamościowe formacji na rzec programowego i politycznego pragmatyzmu; tylko tak utrzyma poparcie. Zarazem po jego myśli jest coraz większe osłabienie i rozdrobnienie prawicy, a planem dezintegracja głównego przeciwnika – PiS i polityczna dekapitacja jej tradycyjnego lidera – Jarosława Kaczyńskiego, dotąd gwaranta spoistości prawicy. Stąd nowa polaryzacja na linii Tusk–Nawrocki służy liberałom.

Gdy ludzie będą się mniej bać, trendy mogą się odwrócić

Jaka jest ich szansa? Najważniejszą nadzieją na utrzymanie władzy jest zmiana politycznego klimatu w Europie i na świecie. Pokój w Ukrainie, wygaszenie niepokojów związanych z migrantami, kurs na gospodarkę, nie na wojnę. To nie tak, że wszystkie zagrożenia bezpowrotnie miną. Bez wątpienia pojawią się nowe. Niemniej społeczne napięcie, które służy radykalnej prawicy, nieco zelżeje. Ludzie będą się mniej bać. I na to, w przeciwieństwie do prawicy, liczy Tusk i jego koalicjanci. Wtedy trendy mogą się odwrócić. Urośnie lewica, zapewne PSL, kosztem rozproszonych i podzielonych partii z prawej strony sceny. Tylko Polska 2050 będzie miała kłopot z pozbieraniem się, bo w przedstawionej powyżej logice – dla byłej partii Hołowni, formacji bez jasnego przesłania, miejsca po prostu nie ma.

