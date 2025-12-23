Grzegorz Braun pozycjonuje się jako obrońca tradycyjnych wartości katolickich, suwerenności Polski, przeciwnik UE, Zielonego Ładu, pomocy dla Ukrainy oraz wpływów żydowskich. Nie zaszkodziło mu nawet negowanie Holocaustu. W wyborach prezydenckich 2025 r. uzyskał ok. 6-6,3 proc. (czwarte miejsce, m.in. przed marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią), co przełożyło się na poparcie dla jego partii. Skąd dziś bierze się rosnąca popularność KKP i jej lidera?

Dane kolektywu analitycznego Res Futura: Radykalizacja nastrojów w Polsce postępuje

W maju kolektyw analityczny Res Futura przeanalizował dane z ostatnich trzech lat z polskiej cyberprzestrzeni informacyjnej radykalnej prawicy. Dane ujawniły „spójną choć dynamicznie ewoluującą strukturę narracji. Najsilniejsze z nich – wrogość wobec Ukrainy, totalna delegitymizacja elit i konsekwentna krytyka Unii Europejskiej – nie tylko utrzymały się przez cały badany okres, ale zyskały nowe formy, język i punkty zaczepienia”.

Przekaz skrajnych środowisk zradykalizował się w przestrzeni internetowej i zaczął w niej dominować. Wróg stał się wszechobecnym wątkiem przewodnim i są nim naprzemiennie: migranci, LGBT, Ukraińcy, Unia Europejska, obostrzenia sanitarne, lewica, decyzje Parlamentu Europejskiego. W „alternatywnej wersji rzeczywistości”, jak informowała w swoim raporcie Res Futura, dominowały „wykluczenie, zagrożenie i zdrada”, które „są nie tylko wszechobecne, ale także logicznie spójne, moralnie oczywiste i politycznie nieuniknione”. Wnioski były jednoznaczne: „Radykalna komunikacja nie jest patologią marginesu. Jest produktem logicznym polaryzacyjnych warunków systemowych, zinternalizowanego rozczarowania, społecznych frustracji i erozji zaufania do instytucji, zarazem – stanowi wyzwanie strategiczne dla wszystkich, którzy chcą bronić systemu demokratycznego nie tylko przed zagrożeniami zewnętrznymi, ale także przed wewnętrzną dezintegracją poznawczą, emocjonalną i symboliczną.” Ponad pół roku później stan ten utrwalił się i pogłębił.

Popularność Grzegorza Brauna rośnie w internecie

Najnowsza analiza nastrojów w polskim internecie, którą przygotowała Res Futura, pokazuje, że budowany jest spójny wizerunek Grzegorza Brauna, a tematy bliskie Konfederacji Korony Polskiej są coraz popularniejsze. „Przekaz Korony Polskiej jest silnie skoncentrowany na budowaniu pozytywnego wizerunku Grzegorza Brauna oraz mobilizacji społecznej w jego obronie. Istotna część komunikacji opiera się na antagonizowaniu wobec Ukrainy i UE. Przekaz łączy treści religijno-narodowe z krytyką elit, instytucji państwowych i zagranicznych (…) Największe zaangażowanie generują treści skoncentrowane na liderze (Grzegorzu Braunie), kontrowersjach geopolitycznych (Ukraina, UE), a także mobilizacji ulicznej. Wysokie interakcje korelują z postami zawierającymi bezpośrednie wezwania do działania lub silne treści oskarżycielskie” – czytamy we wnioskach.