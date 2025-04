Zabójstwo sprzed 32 lat wciąż budzi wielkie emocje w RPA. Jest potępiane przez czarnoskórą ludność, jednak inaczej ocenia je silnie konserwatywna części białej społeczności. I również w Polsce Waluś ma swoich zwolenników.

Przed kilkunastoma dniami opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej” raport o reakcjach na powrót Walusia, który opracowało antyfaszystowskie Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. Opisuje on pozytywne komentarze polityków Konfederacji i PiS, pochwalne wpisy w internecie przedstawicieli skrajnej prawicy i środowisk kibicowskich, transparenty, graffiti, a nawet treści na koszulkach. Czytamy w nim, że w czasie lotu do Polski Walusiowi towarzyszyli europoseł Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun oraz Tomasz Stala, powiązany z Konfederacją właściciel częstochowskiego wydawnictwa 3DOM. I ten drugi od początku zapowiadał, że nie zostawi Walusia bez środków do życia.

Strona internetowa Walusia umożliwia robienie wpłat w prosty sposób. Zabójca rozwija też swoją działalność w mediach społecznościowych

– Pracujemy nad tym, aby stworzyć portal, na którym będzie można wesprzeć Kubę (drugie imię Walusia – red.) w jego finansowej sytuacji, w jakiej obecnie się znajduje. Przypominam, że nie ma prawa do emerytury, a mieszka u rodziny. Trwają obecnie urzędowe zawirowania, by wyposażyć się we wszystkie możliwe dokumenty i uzbroić Kubę w narzędzie, dzięki któremu będzie mógł zbierać pieniądze na swoje funkcjonowanie – mówił w styczniu Tomasz Stala na zakończenie pierwszego wywiadu z Januszem Walusiem, zamieszczonego w serwisie YouTube.

– To nie ja uruchomiłem tę stronę – mówi dziś jednak Tomasza Stala w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. I dodaje, że nie będzie komentował sytuacji finansowej Walusia.