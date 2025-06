Leszek Miller zauważył, że Mateusz Morawiecki często mówił, iż brakuje pieniędzy na służbę zdrowia i „tysiące różnych rzeczy”, a nagle „sobie jedną ręką bierze zobowiązania, które nie powinny w ogóle istnieć”. - Bo jeżeli Unia Europejska ma taki gest w stosunku do Ukrainy, to powinna umorzyć te wszystkie odsetki - ocenił.

Waldemar Pawlak mówi, że 100 mln zł to niezbyt dużo „w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa”

Inne zdanie w rozmowie z Polsat News wyraził były premier Waldemar Pawlak, który był też pytany o następne transze odsetek od ukraińskiej pożyczki, które będą musieli spłacić polscy podatnicy. Wyraził on pogląd, że na sprawę trzeba patrzeć „w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa strategicznego”. - To niezbyt duże kwoty z tego punktu widzenia patrząc. Jeżeli mówimy o strategicznym podejściu to wydaje się, że tutaj niedopuszczenie do załamania się sytuacji na Ukrainie jest bardzo ważne, bo gdyby doszło do tego, następuje przełamanie frontu, to mamy katastrofę humanitarną o wiele większą niż nawet ta, która była w czasie pierwszych tygodni po agresji rosyjskiej na Ukrainę - przekonywał.

Leszek Miller: Bezpieczeństwo Polski nie zależy od Ukrainy

Leszek Miller się z nim nie zgodził. - Są jakieś granice przyzwoitości - powiedział przypominając, że Polska „bardzo głęboko” zaangażowała się w pomoc Ukrainie, przekazując jej sprzęt oraz wsparcie materialne. - Każda polska władza musi pamiętać, że jest polską władzą i że obowiązki polskie musi realizować w pierwszej kolejności, a nie ukraińskie czy jakiekolwiek inne - podkreślił.

- Poza tym - tutaj jestem w głębokim sporze z panem premierem Pawlakiem - nie uważam, że nasze bezpieczeństwo zależy od Ukrainy - zaznaczył były lider SLD. Argumentował, że bezpieczeństwo Polski zależy od jej miejsca w NATO. - NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, a nie żaden inny kraj - dodał.