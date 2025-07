04:41 Najnowszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

23:33 Eksplozje w Kijowie. Pracuje obrona przeciwlotnicza

„Eksplozje w stolicy. Rozpoczęto walkę przeciwlotniczą. Proszę pozostać w schronach” – głosi komunikat Miejskiej Administracji Wojskowej w Kijowie.

23:04 Sąd w Moskwie aresztował zaocznie przywódcę Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego

Moskiewski Sąd Koptewski aresztował zaocznie Wasilija Kiriuszenko, jednego z przywódców Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDC). Wasilij Kiriuszenko, nazywany jednym z ideologów RDC, uczestniczy w operacjach wojskowych po stronie Ukrainy. Jednostka została utworzona w 2022 roku głównie z Rosjan.

Przeciwko Kiriuszence wszczęto postępowanie na podstawie artykułu o udziale w działalności organizacji terrorystycznej – za jaką rosyjskie władze uznają RDC. W Rosji Kiriuszenko grozi kara do 20 lat więzienia.

Wasilij Kiriuszczenko urodził się w 1994 roku. Jest synem aktora i reżysera Aleksieja Kiriuszczenki, autora seriali „Moja piękna niania” i „Sługa narodu”. „Sługa narodu” to ukraiński serial komediowy, którego premiera odbyła się w 2015 roku. Główną rolę zagrał w nim przyszły prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

22:33 Rosjanie atakują przedmieścia Charkowa: 1 ofiara śmiertelna, 8 rannych, w tym strażacy

W południe 30 lipca rosyjskie siły wystrzeliły dwa pociski w kierunku wsi Wasyszczewe w obwodzie charkowskim, zabijając jedną osobę i raniąc osiem innych, w tym strażaków.

Atak dotknął centrum dystrybucyjne, w którym mieściły się trzy firmy, w tym supermarket. Wybuchł duży pożar.

22:09 Demonstracje w Kijowie

W stolicy i kilku miastach kraju trwają protesty przeciwko ustawie ograniczającej uprawnienia agencji antykorupcyjnych. Jutro spodziewane jest głosowanie nad nową prezydencką ustawą przywracającą niezależność NABU i SAP.

21:47 „Hańba!”. Trwają protesty przeciwko ustawie ograniczającej uprawnienia agencji antykorupcyjnych

Protestujący przeciwko ustawie o NABU i SAP w Kijowie wyświetlili napis „Hańba!” na budynku w pobliżu Teatru Dramatycznego im. Iwana Franki.

21:19 „Szczegóły nie są publiczne”: Zełenski o raportach wywiadu

Prezydent Wołodymyr Zełenski otrzymał raporty od szefa Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy, Kyryło Budanowa, szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Wasyla Malyuka, oraz Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksandra Syrskiego.

„Dzisiaj pojawiło się kilka dobrych raportów. Właśnie szef Wywiadu Obronnego Ukrainy poinformował o niektórych naszych operacjach. Szczegóły nie są publiczne” – powiedział Zełenski.

20:48 Ostrzał Hulajpola: ranna starsza kobieta

Według szefa zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej Iwana Fiodorowa, 60-letnia kobieta została ranna w wyniku rosyjskiego ostrzału Hulajpola.

„Rosjanie zrzucili bomby lotnicze na miasto na linii frontu. W wyniku nalotów domy zostały zniszczone i uszkodzone. Ofiara znajdowała się pod gruzami własnego domu” – napisał Fiodorow.

20:21 Czechy przygotowują nowe pakiety pomocy wojskowej

Minister obrony Denys Szmyhal spotkał się z doradcą premiera Republiki Czeskiej ds. bezpieczeństwa narodowego Tomášem Pojarem, podczas którego omówiono m.in. kwestie dostaw amunicji i współpracy w przemyśle obronnym.

- Strona czeska poinformowała o przygotowaniu nowych pakietów pomocy wojskowej, które znacząco wzmocnią obronę powietrzną, walkę elektroniczną i zdolności dalekiego zasięgu – przekazał Szmyhal.

20:00 Zełenski uzgodnił kluczowe zasady porozumień zbrojeniowych z USA

W środę, 30 lipca, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uzgodnił kluczowe zasady porozumień zbrojeniowych ze Stanami Zjednoczonymi.

- O porozumieniach na szeroką skalę rozmawiałem z prezydentem Trumpem i mam ogromną nadzieję, że uda nam się je wszystkie wdrożyć. To z pewnością wzmocni oba nasze kraje, a tym samym – naszych sojuszników, naszych partnerów – powiedział Zełenski w wieczornym przemówieniu.

Powiedział, że Ukraina docenia pryncypialne działania Stanów Zjednoczonych mające na celu wywieranie presji na Rosję w imię pokoju. Według prezydenta, przygotowywane są nowe rozmowy i spotkania z partnerami na różnych szczeblach, których celem jest wzmocnienie pozycji Ukrainy i wszystkich, którzy dążą do pokoju.

19:41 Rosyjski atak uszkodził gazociąg w obwodzie mikołajowskim

Gazociąg został uszkodzony podczas rosyjskiego ataku na Oczaków, miasto na linii frontu w obwodzie mikołajowskim. Ponad stu odbiorców zostało pozbawionych dostaw gazu.

Trwają prace nad jak najszybszym naprawieniem awarii, ale prace spowalniają nieustające ataki Rosjan..

19:13 Pielęgniarka z Chersonia skazana na dożywocie

Pielęgniarka z Chersonia, która „przekazała” wrogowi dane osobowe ukraińskich żołnierzy, została skazana na dożywocie — poinformowała SBU.

Ta sama 40-letnia kobieta próbowała potajemnie wypytywać pacjentów o lokalizację obiektów wojskowych w obwodzie chersońskim. Sąd uznał ją winną zdrady stanu.

18:52 Senator Republikanów studzi optymizm Rosji: Trump zmienia zasady gry

Senator USA z ramienia Partii Republikańskiej Lindsey Graham doradził Rosji, aby skontaktowała się z krajami, które kupują jej ropę i gaz, a tym samym wspierają jej machinę wojenną, aby dowiedzieć się, czy podzielają one lekceważące podejście Kremla do sankcji.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył wcześniej, że Rosja nadal monitoruje wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące sankcji, ale „nabyła odporność” wobec takich środków dzięki wieloletniemu doświadczeniu.

Komentując te słowa, Graham zgodził się, że Rosja „nauczyła się żyć” z sankcjami. Podkreślił jednak, że Trump „zmienia zasady gry”. Dodał, że większość członków obu partii w Kongresie jest „gotowa pomóc prezydentowi Trumpowi w tym przedsięwzięciu”.

18:24 Premier Tusk widzi sygnały możliwego „zawieszenia wojny”

Premier Polski Donald Tusk powiedział w środę, że „wiele sygnałów” wskazuje na to, że wojna na Ukrainie może wkrótce „przynajmniej zostać zawieszona”.

Przemawiając w Instytucie Technicznym Sił Powietrznych w Warszawie, Tusk powiedział, że ewentualne zawieszenie nie zmieni stanowiska Polski - Polska „musi być gotowa do obrony” niezależnie od rozwoju sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim.

- Nie możemy tracić ani godziny, ani dnia w tym wyścigu o nowoczesną armię – powiedział Tusk.

18:08 Orbán: Szanuję Zełenskiego, ale popełnił błędy

Premier Węgier Viktor Orbán powiedział, że stara się traktować Wołodymyra Zełenskiego z szacunkiem, ale prezydent Ukrainy „podjął błędne decyzje dotyczące wojny”. Nazwał rosyjską agresję na Ukrainę „wojną między Zachodem a Rosją” i oświadczył, że nie zakończy się ona bez spotkania przywódców obu stron, Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Premier Węgier powiedział, że jednym z tych błędów była rzekoma odmowa Zełenskiego w zeszłym roku, gdy zaproponował zawarcie pokoju. - Odrzucił moją opinię, że czas działa na korzyść Rosji, ale dziś mamy to, co mamy. Sytuacja prezydenta Zełenskiego nie jest łatwa. Bardzo trudno jest zjednoczyć ludzi w beznadziejnej wojnie – uważa Orbán.

17:46 Niemcy mają nadzieję zwiększyć pomoc wojskową dla Ukrainy

Niemiecki minister finansów i wicekanclerz Lars Klingbeil powiedział, że w tym roku Niemcy planują wzrost pomocy z 8,3 mld euro do 8,5 mld euro. Po doliczeniu dodatkowych środków całkowita kwota przeznaczona w budżecie na wsparcie Ukrainy osiągnie około 9 mld eur.

17:24 Pożar po ataku Rosjan. Jedna osoba zginęła

W ukraińskiej wsi Wasyszczewo wybuchł pożar na skutek rosyjskiego ataku — Potwierdzono śmierć jednej osoby, a co najmniej pięć zostało rannych.

17:00 Szmyhal: Mobilizacja na Ukrainie przebiega zgodnie z planem

Mobilizacja na Ukrainie przebiega zgodnie z planem i w 90proc. przypadków przebiega bez zakłóceń.Taka informację przekazał minister obrony Denys Szmyhal

- Ludzie otrzymują wezwania do służby i zgłaszają się do niej. Nikt ich nie łapie ani nie ciągnie. Otrzymują wezwanie, zgłaszają się do Terytorialnego Centrum Rekrutacyjnego, przechodzą proces rejestracji i są kierowani do ośrodków szkoleniowych – powiedział Szmyhal.

Zapytany, czy mobilizacja na Ukrainie jest sprawiedliwa, zauważył, że jest to konstytucyjny obowiązek każdego obywatela. - Mobilizacja to złożony proces, dlatego jest zapisana w ustawie – jest to konstytucyjny obowiązek każdego obywatela. Nikt nie lubi wojny. A Ukraińcy nie rozpoczęli tej wojny. Chcemy żyć w pokoju. Ale musimy bronić tego prawa do życia w pokoju – powiedział Szmyhal.

16:42 Trump zapowiada 25 proc. cła na import z Indii i kary za kupowanie rosyjskiej energii

Prezydent USA Donald Trump ogłosił wprowadzenie 25 proc. cła na import z Indii od 1 sierpnia, a także nieokreślonych kar za kontynuację zakupów surowców energetycznych z Rosji

Trump zauważył, że Indie „ zawsze kupowały zdecydowaną większość swojego sprzętu wojskowego od Rosji i są największym rosyjskim nabywcą energii, obok Chin, w czasie, gdy wszyscy chcą, aby Rosja zaprzestała zabijania na Ukrainie ” .

16:20 Specjalna komisja parlamentu Ukrainy jednogłośnie poparła przywrócenie niezależności agencji antykorupcyjnych

Komisja ds. organów ścigania Rady Najwyższej Ukrainy poparła prezydencki projekt ustawy nr 13533, który przywraca niezależność odebraną ukraińskim agencjom antykorupcyjnym.

Za uchwałą głosowało łącznie 19 posłów, co oznacza, że była ona jednomyślna.

Uchwała zostanie poddana pod głosowanie w Radzie Najwyższej 31 lipca w dwóch czytaniach.

16:00 Kreml zbagatelizował 10-dniowe ultimatum Trumpa

Trump powiedział na początku tego tygodnia, że USA rozpoczną nakładanie ceł i innych środków przeciwko Rosji za 10 dni, jeśli Moskwa nie wykaże postępów w zakończeniu wojny na Ukrainie.

Kreml, ustami swojego rzecznika Dmitrija Pieskowa stwierdził w odpowiedzi, że Rosja „od dłuższego czasu żyje pod ogromną liczbą sankcji”, a gospodarka kraju „działa w ramach ogromnej liczby ograniczeń”.

- Dlatego, oczywiście, wypracowaliśmy już pewien poziom odporności w tym zakresie i nadal przyjmujemy do wiadomości wszystkie oświadczenia prezydenta Trumpa i innych przedstawicieli międzynarodowych w tej sprawie – powiedział Pieskow.

15:27 Dwóch strażaków poszkodowanych przy gaszeniu pożaru, który wybuchł po ostrzale przedmieść Charkowa

Informacje takie podaje Ołeh Synehubow. Pożar, który objął ok. 20 tys. m2, wybuchł na terenie magazynów prywatnego przedsiębiorstwa ostrzelanych przez Rosjan. Jeden ze strażaków doznał zatrucia tlenkiem węgla i udaru cieplnego, drugi uległ poparzeniom.

15:19 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy publikuje zdjęcia ze szkolenia żołnierzy 159. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej

15:06 SBU ujawniła agenta rosyjskiego wywiadu, który pełnił służbę w ukraińskiej armii i pomagał w przygotowaniu ataków na ukraińskie lotniska wojskowe

Agent rosyjskiego wywiadu miał przygotowywać uderzenia na lotniska, na których stacjonują myśliwce F-16, Mirage 2000 i Su-24. Współpracownikiem rosyjskiego wywiadu okazał się instruktor, major w jednej z brygad Sił Powietrznych Ukrainy.

14:45 Rośnie liczba ofiar ostrzału przedmieść Charkowa

Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w ostrzale wsi Wasyszczewo, na przedmieściach Charkowa. Wcześniej informowano o trzech osobach rannych.

14:21 Władimir Putin będzie rozmawiał w czwartek z prezydentem Laosu

Thongloun Sisoulith przybył w środę z oficjalną wizytą do Rosji – poinformował Kreml. Laotański prezydent ma rozmawiać z Putinem o współpracy handlowej, kulturalnej i humanitarnej obu państw.

13:58 Protest podczas przemówienia przedstawicielki Rosji. Szefowie parlamentów wyszli z konferencji w Genewie

Dziesiątki uczestników Światowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów w Genewie w Szwajcarii opuściło salę podczas przemówienia Przewodniczącej Rady Federacji Federacji Rosyjskiej Walentyny Matwijenko. Nagranie z démarche opublikowała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk.

13:53 Dwie osoby ranne w wyniku ataku dronów na Sumy

O skutkach ataku informuje p.o. mera miasta Artiem Kobzar. W ataku ucierpieć miał obiekt infrastruktury krytycznej w mieście oraz budynek niemieszkalny.

13:40 Mąż ciężarnej, która zginęła w ataku na Kamiańskie, rozmawiał z nią w momencie ataku

Diana Koszyk, ciężarna kobieta, która zginęła w rosyjskim ataku na Kamiańskie w obwodzie dniepropietrowskim, zadzwoniła do swojego męża w momencie, gdy atak się rozpoczynał, ok. 2 w nocy. - Powiedziała, że była eksplozja. Słyszałem, że krzyczy. Wybiegła na ulicę, słyszałem, że telefon wypadł jej z ręki i uderzył w ziemię. Dzwoniłem do niej, ale nie mogłem się połączyć (...) - relacjonował.

13:25 Policja informuje o spadku liczby aktów sabotażu wymierzonych w żołnierzy ukraińskiej armii

W szczególności – jak wynika z informacji przekazywanych przez ukraińską policję - spadła liczba podpaleń samochodów należących do ukraińskich żołnierzy: w pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku doszło do 132 podpaleń, w ubiegłym roku – w analogicznym okresie – takich podpaleń było 244.

13:11 Dmitrij Pieskow zapewnia, że gospodarka Rosji jest odporna na sankcje

Kreml skomentował w ten sposób zapowiedź nałożenia przez USA sankcji na Rosję jeśli w ciągu 10 dni Rosja nie dokona znaczącego postępu w rozmowach pokojowych z Ukrainą.

12:57 Kreml zaprzecza jakoby Rosja zamierzała ingerować w przebieg wyborów parlamentarnych w Mołdawii

- Po pierwsze to nieprawda. Rosja nie miesza się w wewnętrzne sprawy innych państw. Z żalem odnotowujemy, że prawa wyborcze wielu Mołdawian są ograniczane i naruszane – mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pieskow podkreślił, że niezależnie od tego co da się słyszeć z Kiszyniowa, prawa Mołdawian, którzy mieszkają w innych krajach, w tym w Rosji, muszą być zagwarantowane.

12:50 Od 30 lipca za bezpieczeństwo na granicy wschodniej odpowiada 16 Dywizja Zmechanizowana

16 Dywizja przejęła dowodzenie nad operacją „Bezpieczne Podlasie” - poinformował MON.

12:16 Trzy osoby ranne w ostrzale przedmieść Charkowa przez Rosjan

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow.

12:04 W ciągu doby w rosyjskim ostrzale obwodu donieckiego zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych

Rosjanie w ciągu doby ostrzelali obwód doniecki 3 623 razy. Uszkodzonych zostało 49 obiektów cywilnych.

11:36 Ministerstwo Obrony Rosji informuje o ataku na ukraińską infrastrukturę transportową

Rosjanie mieli uszkodzić infrastrukturę transportową „wykorzystywaną w interesie ukraińskiej armii” przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych, wojsk rakietowych i wojsk artyleryjskich – wynika z komunikatu.

10:54 W rejonie okupowanego Sewastopola doszło do eksplozji

Kanał „Krymskij Wieter” w serwisie Telegram informuje, że w wyniku eksplozji uszkodzona miała zostać kolejowa podstacja elektryczna.

10:23 Osiem osób rannych w ostrzale obwodu biełgorodzkiego przez ukraińską armię

Informację o ostrzale rejonu szebekińskiego, w tym miasta Szebekino, informuje gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Z przekazanego przez niego komunikatu wynika, że w ostrzale miasta Szebekino ranne zostały dwie osoby, w ostrzale wsi Nieżegol ucierpiały trzy osoby (stan jednej z nich jest poważny), a w ataku drona na samochód we wsi Wozniesienowka ranni zostali małżonkowie. Cywil został ranny również w ataku drona na wieś Rżewka.

10:13 Prezydent Mołdawii ostrzega przed ingerencją Rosji w wybory parlamentarne

Maia Sandu, prezydent Mołdawii oświadczyła, że korupcja wyborcza i nielegalne finansowanie z Rosji są największymi zagrożeniami dla przebiegu wyborów parlamentarnych, które we wrześniu odbędą się w Mołdawii. „Federacja Rosyjska chce kontrolować Republikę Mołdawii od jesieni (...) i przygotowuje bezprecedensową ingerencję we wrześniowe wybory”.

09:59 Donald Tusk wziął udział w odprawie z kierownictwem Instytutów Wojskowych

Premier podkreślił, że wojny wygrywają dziś armie potrafiące korzystać z najnowszych osiągnięć techniki. - Setki miliardów złotych, które chcemy przeznaczyć na obronę, to wszystko musi pracować w maksymalnym wymiarze w Polsce – mówił szef rządu. - Polska musi być gotowa do obrony niezależnie od rozwoju zdarzeń na froncie ukraińskim – zaznaczył Tusk dodając, że istnieje szansa iż w najbliższym czasie konflikt na Ukrainie może zostać „co najmniej zamrożony”. To prawdopodobnie nawiązanie do ultimatum, jakie Donald Trump przedstawił Rosji, domagając się postępu w rozmowach pokojowych w ciągu 10 dni – w innym przypadku USA mają nałożyć na Rosję sankcje.

09:52 Ukraińcy informują o nieudanej próbie zajęcia przez Rosjan miejscowości Maliiwka w obwodzie dniepropietrowskim

Atak na Maliiwkę odeprzeć mieli żołnierze 31. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Rosjanie – jak informuje ukraińska armia – wtargnęli do wioski i zawiesili nad nią rosyjską flagę publikując 26 lipca w serwisie X nagranie, z którego wynikało, że wieś została przez nich zajęta. Jednak w ciągu kilku godzin rosyjskie siły w wiosce miały zostać rozbite.

09:50 Rosjanie publikują nagranie z ataku pociskami Iskander

Ministerstwo Obrony Rosji opublikowało nagranie, które ma przedstawiać atak na ośrodek szkoleniowy rezerwy strategicznej wojsk lądowych Ukrainy w rejonie miejscowości Honczariwśke w obwodzie czernihowskim. Rosjanie podali, że użyli rakiet z głowicami kasetowymi i odłamkowymi. Rosyjski wywiad szacuje straty Ukrainy w wyniku ataku na 200 zabitych i rannych żołnierzy - czytamy.

09:35 Rosjanie ostrzelali Chersoń

W ostrzale miasta ranna została 64-letnia kobieta.

09:28 Alarm na północnym wschodzie Ukrainy

Na terenie obwodów sumskiego, charkowskiego i donieckiego ogłoszono alarm powietrzny. Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy ostrzegło mieszkańców przed rosyjskimi kierowanymi bombami lotniczymi.

09:09 Obwód sumski pod ostrzałem

W ciągu minionej doby Rosjanie prawie 70 razy ostrzeliwali cele na terenie obwodu sumskiego - poinformowały lokalne władze. Według tego źródła, ostrzał odnotowano w 30 miejscowościach, najwięcej w rejonach sumskim i szosteckim, a w wyniku ataków dwie kobiety zostały ranne, nikt nie zginął. Z terenów zagrożonych ewakuowano 15 osób, alarm powietrzny w regionie obowiązywał przez 11 godzin i 51 minut.

08:49 Rosjanie informują o ataku z użyciem pocisków Iskander-M na pozycje ukraińskiej armii w rejonie wsi Gonczarowskoje

Rosjanie informują o ataku na obóz szkoleniowy ukraińskiej armii w rejonie czernihowskim, do którego użyte miały zostać pociski Iskander-M uzbrojone w głowice kasetowe. Według Rosjan Ukraińcy stracili ok. 200 żołnierzy – zabitych i rannych.

08:42 W nocy Rosja atakowała Ukrainę przy użyciu 78 dronów-kamikadze

Siły Powietrzne Ukrainy informują o strąceniu 51 dronów.

07:53 Dron zaatakował budynek mieszkalny w Biełgorodzie

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że w ataku nikt nie ucierpiał. Do zniszczeń doszło w 10 mieszkaniach, uszkodzone zostały 24 samochody.

07:39 W ciągu doby w atakach Rosjan na obwód chersoński ranne zostały dwie osoby

Ołeksandr Prokudin, gubernator obwodu chersońskiego poinformował, że w rosyjskich atakach uszkodzone zostały obiekty infrastruktury krytycznej, budynki mieszkalne, a także zabudowania gospodarcze.

07:25 Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnej Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące skutki ataku na Charków

W wyniku ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a w płomieniach stanęła myjnia samochodowa.

06:59 Zgrupowanie „Chortyca” publikuje nagranie, na którym widać jak dwóch ukraińskich żołnierzy bierze do niewoli Rosjan

Nagranie wykonano niedaleko miejscowości Torśkie. Widać na nim żołnierzy z ukraińskiej 63. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

06:27 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 1 052 190 żołnierzy, 11 066 czołgów, 23 065 pojazdów opancerzonych, 30 895 zestawów artyleryjskich, 1 451 wyrzutni rakiet, 1 202 zestawy przeciwlotnicze, 421 samolotów, 340 śmigłowców, 48 685 bezzałogowe statki powietrzne, 3 548 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 56 754 pojazdy (w tym cysterny) i 3 935 jednostek sprzętu specjalnego.

06:03 Donald Trump ponownie zapowiada, że USA w ciągu 10 dni nałożą sankcje na Rosję

Sankcje mają zostać nałożone jeśli nie dojdzie do postępów w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie.

05:30 Rosja podpisze porozumienie o współpracy wojskowej z Beninem

Informacje takie przekazuje dziennik „Izwiestia”, cytujący ambasadora Rosji w Beninie i Togo Igora Jewdokimowa. 27 marca Rosja podpisała takie porozumienie z Togo. Zgodnie z nim oba kraje będą brać udział we wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach wojskowych.

04:39 Obwód sumski: Komunikaty wideo o ostrzałach i ważnych wydarzeniach w obwodzie będą tłumaczone na język migowy

Informację taką podała sumska obwodowa administracja wojskowa. W ten sposób ważne informacje mają być dostępne dla osób, które mają problemy ze słuchem. „To kolejny krok w stronę zapewnienia każdemu mieszkańcowi obwodu sumskiego równego dostępu do ważnych informacji. Te wysiłki są częścią wspólnej misji: uczynienia Ukrainy w pełni wolną od barier dla wszystkich (...)” - głosi komunikat sumskiej administracji.

04:38 We wtorek wieczorem eksplozje rozległy się w Mikołajowie i Pawłohradzie

O eksplozjach informuje telewizja Suspilne.

04:34 15 lat więzienia dla członka siatki FSB na Ukrainie

Sąd skazał na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia mężczyznę, który należał do siatki FSB na Ukrainie, która pomagała w koordynowaniu ataków rakietowych i powietrznych na Kijów, Charków i Czernihów. Siatka została rozbita latem 2024 roku. Skazany to 40-letni pracownik młyna z Czernihowa, który nawiązał współpracę z Rosjanami dla pieniędzy. Na zlecenie FSB mężczyzna monitorował pozycje jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy i Gwardii Narodowej Ukrainy na terytorium Kijowa i Czernihowa.

04:33 Nocny atak dronów na Charków

Mer miasta, Ihor Terechow poinformował, że w ataku ranne zostały trzy osoby – dwie kobiety i mężczyzna.

04:31 We wtorek wieczorem Rosjanie strącali ukraińskie drony nad obwodami tulskim i kurskim

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że od 21:50 czasu moskiewskiego (20:50 czasu polskiego) trzy ukraińskie drony zostały strącone nad obwodem tulskim i dwa nad obwodem kurskim. Wcześniej informowano o strąceniu drona nad obwodem orłowskim.

04:24 Potężne trzęsienie ziemi u wybrzeży Kamczatki

W środę, o godzinie 11:24 czasu lokalnego (1:24 czasu polskiego) u wybrzeży Kamczatki doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,8. Hipocentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości 32 km, 161 km na wschód od Pietropawłowska Kamczackiego. Ministerstwo Zdrowia Kraju Kamczackiego informuje, że są osoby poszkodowane w wyniku trzęsienia ziemi, choć nikt nie doznał poważnych obrażeń.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1252 dniu wojny

