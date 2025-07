71 proc. firm już dziś wdraża sztuczną inteligencję (AI) w finansach, a jej zastosowanie wykracza poza raportowanie – obejmuje planowanie finansowe, zarządzanie ryzykiem, kontrolę zgodności oraz automatyzację procesów księgowych i operacyjnych. 57 proc. liderów wdrażających AI twierdzi, że uzyskiwane korzyści przekraczają oczekiwania – firmy zauważają większą efektywność operacyjną, lepszą analizę danych i bardziej precyzyjne prognozy.

W związku z tym 83 proc. organizacji planuje w ciągu najbliższych trzech lat wykorzystać AI w raportowaniu finansowym, co pokazuje, że technologia ta staje się kluczowym elementem funkcji finansowych.

Takie wnioski przynosi najnowszy raport firmy doradczej KPMG – „KPMG Global AI in Finance”, przygotowany w oparciu o ubiegłoroczne badanie wśród 2 900 dyrektorów finansowych z kluczowych rynków na całym świecie.

Rewolucja AI dzieje się właśnie teraz

– Rewolucja AI dzieje się właśnie teraz, a finanse są w czołówce branż, które czerpią z niej największe korzyści. Sztuczna inteligencja na nowo definiuje sposób działania zespołów finansowych na całym świecie, przynosząc firmom wymierne korzyści. Dzięki AI procesy stają się bardziej efektywne i precyzyjne, ryzyko błędów maleje, a decyzje oparte na danych są podejmowane szybciej i trafniej – napisali analitycy KPMG.

„Jak pokazuje badanie, zespoły zajmujące się księgowością i planowaniem finansowym stoją na czele transformacji związanej ze sztuczną inteligencją. AI wspiera je w kluczowych procesach – od zaawansowanego przetwarzania danych i sprawozdawczości finansowej po analizę predykcyjną i wgląd w informacje finansowe w czasie rzeczywistym. Obecnie niemal dwie trzecie firm testuje lub aktywnie wykorzystuje AI w tych obszarach”, czytamy w raporcie.

Funkcje finansowe szybko adoptują nowe technologie

Eksperci KPMG wskazują, że także pozostałe funkcje finansowe szybko podążają w tym samym kierunku: prawie połowa firm wdraża sztuczną inteligencję w zarządzaniu finansami i ryzykiem, co otwiera drzwi do lepszego zarządzania długiem, precyzyjniejszego prognozowania przepływów pieniężnych, skuteczniejszego wykrywania oszustw oraz dokładniejszej oceny ryzyka kredytowego. AI rewolucjonizuje także analizę scenariuszy w działach skarbowych i zarządzania ryzykiem, wzmacniając zdolność firm do podejmowania trafnych decyzji w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Jednocześnie, jak podkreślają eksperci, integracja sztucznej inteligencji z operacjami finansowymi to proces, który wymaga planowania, zaangażowania i konsekwencji w działaniach. Ale – jak wskazuje badanie KPMG – potencjalne korzyści znacząco przewyższają koszty inwestycji we wdrożenie AI.

AI będzie kształtować biznes

Podobne wnioski przynosi najnowszy raport ,,Przywódca przyszłości – jak zmieni się rola lidera w erze sztucznej inteligencji?”, przygotowany przez ekspertów firmy doradczej EY i Uniwersytet Łódzki. Powstał on w wyniku analizy odpowiedzi od ponad 700 menedżerów i menedżerek oraz komentarzy i analizy od wiodących ekspertów z dziedzin biznesu oraz sztucznej inteligencji.

– Globalne trendy wskazują, że większość zawodów, branż i gospodarek zostanie w znaczący sposób dotknięta przez rewolucję AI. Wraz z nimi, ewoluować będzie rola lidera. Sztuczna inteligencja niesie ze sobą zarówno wielkie możliwości jak i znaczące ryzyko – wskazują eksperci EY.

„Choć dziś jeszcze stosunkowo niewiele polskich przedsiębiorstw w pełni zintegrowało AI w swoje operacje, globalne trendy jasno wskazują – nadejście ery AI jest faktem nieuniknionym, który będzie kształtować biznes w nadchodzących latach i dekadach. Już dziś przygotuj się na sukces w tej nowej erze przywództwa”, podkreślają autorzy raportu.

Skuteczne wzmacnianie pozycji rynkowej przez polskie firmy

Wychodząc naprzeciw trendom rynkowym oraz potrzebom polskich firm związanych z koniecznością rozszerzania kompetencji w obszarze wykorzystania AI w działach finansowych i controllingowych „Rzeczpospolita” przygotowała wydarzenie „Financial Controlling Summit 2025 / dane / AI / decyzje /”.

Celem konferencji jest wsparcie specjalistów i liderów finansowych w adaptacji do zmian technologicznych. Jednocześnie biorąc pod uwagę skalę dziejącej się rewolucji AI „Financial Controlling Summit 2025” jest otwarty również na udział dyrektorów zarządzających i dyrektorów operacyjnych.

Wydarzenie łączy w sobie formułę konferencji stacjonarnej z dodatkowym dniem warsztatowym online. Uczestnicy „Financial Controlling Summit 2025” zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące tego, jak skutecznie wykorzystywać dane, AI i nowoczesne narzędzia w procesach decyzyjnych.

Wdrożenie w organizacji najnowszych rozwiązań wpisujących się w globalne trendy – z których korzystają inni uczestnicy rynku – pozwoli polskim firmom skutecznie wzmacniać biznes i efektywnie budować pozycję konkurencyjną w zmiennym otoczeniu biznesowym.