O tym, że obecne przepisy nie są wystarczające do ścigania patostreamu, wskazywał niedawno w piśmie do ministra sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, który domaga się wprowadzenia karalności świadomego prezentowania treści przemocowych dzieciom i nawoływania do przestępstwa dla osiągnięcia korzyści majątkowej – „co objęłoby patostreamerów, którzy monetyzują swe transmisje, zachęcając do przemocy”. Prof. Wiącek zastrzega jednak, że nowelizacja musi „uwzględniać ochronę wolności słowa oraz wolności twórczości artystycznej, badań naukowych czy legalnej działalności sportowej”.

Poseł Wójcik: – Wiem, że w moim projekcie problemem mogą być gale Fame MMA, które ogląda kilka milionów ludzi.

Próby kryminalizacji patostreamingu miały miejsce już w 2023 r. (poselski projekt wpłynął do Sejmu). Został skrytykowany wówczas za zbyt szerokie zakreślenie granic odpowiedzialności karnej osób trzecich, które nie uczestniczą bezpośrednio w tworzeniu patostreamu (osoby przypadkowo powiązane z transmisją podlegały ściganiu). Projekt nie wprowadzał także jasnych definicji patostreamingu.

Efemeryczności materiału, platformy za granicą – trudna walka z patostreamingiem. W tle wielkie pieniądze

Konflikt pomiędzy wolnością słowa i artystycznego wyrazu a prawami innych osób oraz trudności w zidentyfikowaniu ludzi widocznych na nagraniach lub komentujących stream, to główne problemy w skutecznej walce z patotreściami w internecie – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Puzzle Research na zlecenie Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (2019 r.). Projekt Michała Wójcika, pod którym podpisała się większość posłów PiS w Sejmie, wprowadza 22 kategorie przestępstwa, których upublicznianie w sieci byłoby karalnym patostreamingiem (do 5 lat więzienia, a w przypadku zarabiania na takiej treści – aż do 8 lat). To m.in. udział w bójce lub pobiciu, narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bezprawne pozbawienie wolności, grooming, utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego, nękanie czy znęcanie. Ściganie i usuwanie patostreamingu jest także niezwykle trudne ze względu na fakt, że większość platform ma siedziby za granicą (np. YouTube w Irlandii, TikTok w Chinach).