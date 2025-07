Można zauważyć, że co do zasady większość kierowców jeździ dziś wolniej niż kiedyś. Do okiełznania została najgorsza grupa – tych, którzy jeżdżą 250-300 km/h, w tym dzięki „podrasowanym” autom. Wyczyny nagrywają, wrzucają do sieci i dopóki nie spowodują wypadku – są bezkarni. Ich sprawy są umarzane, bo droga była pusta.

Jak pirata, który jechał ok. 350 km/h trasą S79 i to nagrywał. Dostał zarzut spowodowania zagrożenia katastrofy lądowej, ale go wycofano. Dlaczego? Bo przepis mówi, że katastrofa musi zagrażać „życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach”. A droga nocą była pusta, więc uznano, że nikogo nie naraził. Popełnił wykroczenie.

W Sejmie jest już projekt zaostrzający kary za brawurową jazdę. Za nielegalne wyścigi ma grozić do 5 lat więzienia – tyle że przyjęto, iż wyścig to „rywalizacja co najmniej dwóch kierowców”. Jadący w pojedynkę 300 km/h pod ten przepis nie podpadnie.

Więzienie ma grozić też za znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości i „stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby”.