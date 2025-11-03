5,5 roku pozbawienia wolności dla Pavla T., 2,5 roku dla Serhija R., oraz 1 rok i 4 miesiące dla Vladyslava Y. – na takie kary warszawski sąd skazał we wrześniu trzech obywateli Ukrainy pośrednio związanych ze sprawą głośnych podpaleń dokonanych przez zorganizowaną grupę działającą w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Ukrainie i Rosji, której celem było „popełnianie przestępstw o charakterze sabotażowym i terrorystycznym”.

Ukraińcy zostali skazani na pierwszej rozprawie przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, dobrowolnie poddali się karze, której zażądał prokurator. „Nie skorzystali z jej nadzwyczajnego złagodzenia” – zastrzega Prokuratura Krajowa w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” pytana o powód niskich wyroków.