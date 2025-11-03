Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 03.11.2025 04:37 Publikacja: 03.11.2025 04:30
Pożar hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie pozbawił miejsc pracy około 3 tys. osób. Ogień strawił 80 proc. powierzchni
Foto: PAP/Leszek Szymański
5,5 roku pozbawienia wolności dla Pavla T., 2,5 roku dla Serhija R., oraz 1 rok i 4 miesiące dla Vladyslava Y. – na takie kary warszawski sąd skazał we wrześniu trzech obywateli Ukrainy pośrednio związanych ze sprawą głośnych podpaleń dokonanych przez zorganizowaną grupę działającą w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Ukrainie i Rosji, której celem było „popełnianie przestępstw o charakterze sabotażowym i terrorystycznym”.
Ukraińcy zostali skazani na pierwszej rozprawie przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, dobrowolnie poddali się karze, której zażądał prokurator. „Nie skorzystali z jej nadzwyczajnego złagodzenia” – zastrzega Prokuratura Krajowa w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” pytana o powód niskich wyroków.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozbili grupę przestępczą, która...
W Katowicach doszło do zatrzymania Ukraińców, którzy na zlecenie obcego wywiadu prowadzili rozpoznanie potencjał...
Szokujące kulisy sprawy nastolatków z Olsztyna. Konstruowali bomby na wzór terrorystycznych ładunków ISIS i Al-K...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
„Chwycił za pierś”, „wodził ręką po udzie”, „przytrzymywał ręką szyję”. Koszmar dziewczynek na parafialnych kolo...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas