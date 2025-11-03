Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Chersoński ślad podpalaczy z ulicy Marywilskiej

Grupa ukraińskich sabotażystów oraz ich pomocnicy w ucieczce to koledzy. Wszyscy przyjechali do Polski z rosyjskiej części Chersonia - ustaliła „Rzeczpospolita”. Ich niskie wyroki zbulwersowały opinię publiczną.

Publikacja: 03.11.2025 04:30

Pożar hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie pozbawił miejsc pracy około 3 tys. osób. Ogień strawił

Pożar hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie pozbawił miejsc pracy około 3 tys. osób. Ogień strawił 80 proc. powierzchni

Foto: PAP/Leszek Szymański

Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie kontrowersje wzbudziły wyroki skazujące dla ukraińskich obywateli?
  • Za co zostali skazani i jaka była ich rola w grupie sabotażowej?
  • Dlaczego Serhii Chalyi oraz Oleksander V. nie usłyszeli zarzutów?
  • Jakie związki ma grupa sabotażystów z rosyjską częścią Chersonia?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

5,5 roku pozbawienia wolności dla Pavla T., 2,5 roku dla Serhija R., oraz 1 rok i 4 miesiące dla Vladyslava Y. – na takie kary warszawski sąd skazał we wrześniu trzech obywateli Ukrainy pośrednio związanych ze sprawą głośnych podpaleń dokonanych przez zorganizowaną grupę działającą w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Ukrainie i Rosji, której celem było „popełnianie przestępstw o charakterze sabotażowym i terrorystycznym”.

Ukraińcy zostali skazani na pierwszej rozprawie przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, dobrowolnie poddali się karze, której zażądał prokurator. „Nie skorzystali z jej nadzwyczajnego złagodzenia” – zastrzega Prokuratura Krajowa w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” pytana o powód niskich wyroków.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
„Gang dyrektorek” wyłudził niemal 40 mln zł dotacji. Zatrzymano 13 kobiet
Przestępczość
„Gang dyrektorek” wyłudził niemal 40 mln zł dotacji. Zatrzymano 13 kobiet
Akcja w Katowicach. Zatrzymano Ukraińców działających dla obcego wywiadu
Przestępczość
Akcja w Katowicach. Zatrzymano Ukraińców działających dla obcego wywiadu
O nastolatkach zrobiło się głośno we wrześniu, kiedy doszło do ewakuacji mieszkańców bloku na olszty
Przestępczość
Zafascynowani mordercami i czynieniem zła. Drugie życie licealistów z Olsztyna
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Koszmar dziewczynek na parafialnych koloniach we Włoszech
Przestępczość
Od selfie do seksualnej przemocy. Ujawniamy kulisy bulwersującej sprawy księdza Ryszarda G.
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie