Śmierć jedenastolatki w Jeleniej Górze. Czy dziecko zabiło dziecko?

Aktualizacja: 17.12.2025 15:53 Publikacja: 17.12.2025 13:15
Znicze przed szkołą podstawową nr 10 w Jeleniej Górze
Foto: PAP, Krzysztof Ćwik
Ciało 11-letniej Danusi znaleziono 15 grudnia 2025 r. po południu nad strumykiem w rejonie ul. Wyspiańskiego, kilkaset metrów od szkoły. Na ciele dziecka stwierdzono liczne obrażenia zadane ostrym narzędziem; śledczy zabezpieczyli nóż typu „finka”, który ma być narzędziem zbrodni.
W związku ze sprawą zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły co ofiara. Prokuratura podkreśla, że nie były koleżankami, znały się raczej z widzenia, a motyw działania zatrzymanej nie jest na tym etapie znany.
Ponieważ osoba zatrzymana jest nieletnia, sprawą zajmuje się sąd rodzinny, który wydał zgodę na jej zatrzymanie i wysłuchanie. Policja i prokuratura prowadzą czynności dowodowe, w tym zabezpieczanie śladów i przesłuchania, a szczegółowe informacje są ograniczane ze względu na dobro postępowania i wiek uczestników.
W środę rano prokuratura wydała specjalne oświadczenie, w którym informuje, że wszelkich kolejnych informacji dotyczących sprawy będzie udzielał wyłącznie sąd.
Czytaj więcej
Szokujące kulisy sprawy nastolatków z Olsztyna. Konstruowali bomby na wzór terrorystycznych ładun...
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska poinformowała w TVN24, że w związku z wiekiem zatrzymanej sąd będzie prowadził postępowanie w sprawie o demoralizację, a więc będzie miało ono na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniej i czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec niej środków określonych w ustawie.
Prezydent Jeleniej Góry zapowiedział wprowadzenie żałoby w dniu pogrzebu dziewczynki, podkreślając, że zdarzenie wstrząsnęło społecznością szkolną i całym miastem. We wszystkich szkołach w Jeleniej Górze zapewniono pomoc psychologiczną dla uczniów i nauczycieli.
Kondolencje rodzinie ofiary złożył rzecznik rządu Adam Szłapka.
W środę po południu wiceprezes Makowska poinformowała, że sąd zastosował wobec nieletniej środek tymczasowy. Nie sprecyzowała, jaki to środek. Sprawa odbyła się przy drzwiach zamkniętych. Makowska zaapelowała jednocześnie do mediów o zachowanie spokoju i powagi. Sąd nie będzie odpowiadał na pytania ani udzielał żadnych informacji ze względu na dobro postępowania.
Według art. 44 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, katalog środków tymczasowych wobec nieletniego obejmuje:
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że jeśli potwierdzona zostanie wina 12-letniej dziewczynki, trafi ona do zakładu poprawczego, ponieważ według art. 10 Kodeksu karnego odpowiedzialność karna dotyczy osób od 15 roku życia. W szczególnych przypadkach, takich jak zabójstwo, odpowiedzialność karną może ponieść nieletni po ukończeniu 14 lat, a przed ukończeniem 15 lat, „gdy okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają oraz zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że stosowanie środków wychowawczych lub poprawczych nie jest w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego”.
Nieletnia może przebywać w zakładzie poprawczym do 21 roku życia, w wyjątkowych przypadkach nawet do 24 r.ż. – o tym później będą decydować sądy.
Czytaj więcej
Przemocy rówieśniczej doświadcza więcej niż co drugi uczeń.
W Polsce zabójstwa popełnione przez nieletnich są rzadkie, ale zdarzają się sporadycznie, często w kontekście konfliktów rówieśniczych, rodzinnych lub patologii społecznej.
Statystyki policyjne wskazują na tendencję spadkową ogólnej przestępczości nieletnich – z ok. 28 tys. czynów w 2015 r. do 18 tys. w 2022 r. Brakuje aktualnych danych za 2025 r. dotyczących wyłącznie zabójstw.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Funkcjonariusze ABW zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który miał planować przeprowadzen...
Ukrainiec Mychajło Ch., u którego znaleziono kilkadziesiąt rosyjskich paszportów twierdzi, że przechowywał je na...
Grupa kibiców z Hiszpanii została w nocy zaatakowana na trasie S8 między Warszawą a Białymstokiem. Jak ustalił r...
Uczestnicy rejsu, którzy zdaniem niemieckich śledczych mieli wysadzić gazociąg Nord Stream, posłużyli się w Pols...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas