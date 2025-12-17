Śmierć jedenastolatki w Jeleniej Górze. Czy dziecko zabiło dziecko?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie okoliczności towarzyszyły wydarzeniu związanym ze śmiercią 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze?

Czy znane są powiązania pomiędzy ofiarą a podejrzaną 12-letnią dziewczynką?

Jakie działania prowadzą służby w ramach toczącego się śledztwa?

Jakie postanowienia sądu dotyczące nieletniej zostały podjęte?

Jak wygląda odpowiedzialność karna nieletnich w kontekście art. 10 Kodeksu karnego?

Jaka jest częstotliwość i charakter zabójstw popełnianych przez nieletnich w Polsce na przestrzeni lat?

Ciało 11-letniej Danusi znaleziono 15 grudnia 2025 r. po południu nad strumykiem w rejonie ul. Wyspiańskiego, kilkaset metrów od szkoły. Na ciele dziecka stwierdzono liczne obrażenia zadane ostrym narzędziem; śledczy zabezpieczyli nóż typu „finka”, który ma być narzędziem zbrodni.

W związku ze sprawą zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły co ofiara. Prokuratura podkreśla, że nie były koleżankami, znały się raczej z widzenia, a motyw działania zatrzymanej nie jest na tym etapie znany.

Ponieważ osoba zatrzymana jest nieletnia, sprawą zajmuje się sąd rodzinny, który wydał zgodę na jej zatrzymanie i wysłuchanie. Policja i prokuratura prowadzą czynności dowodowe, w tym zabezpieczanie śladów i przesłuchania, a szczegółowe informacje są ograniczane ze względu na dobro postępowania i wiek uczestników.

W środę rano prokuratura wydała specjalne oświadczenie, w którym informuje, że wszelkich kolejnych informacji dotyczących sprawy będzie udzielał wyłącznie sąd.