Śmierć jedenastolatki w Jeleniej Górze. Czy dziecko zabiło dziecko?

W Jeleniej Górze trwa śledztwo w sprawie zabójstwa 11-letniej dziewczynki, której ciało znaleziono w poniedziałek przy ul. Wyspiańskiego, niedaleko szkoły podstawowej. O czyn podejrzana jest 12-latka. Wobec zatrzymanej sąd zastosował środek tymczasowy.

Publikacja: 17.12.2025 13:15

Znicze przed szkołą podstawową nr 10 w Jeleniej Górze

Foto: PAP, Krzysztof Ćwik

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie okoliczności towarzyszyły wydarzeniu związanym ze śmiercią 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze?
  • Czy znane są powiązania pomiędzy ofiarą a podejrzaną 12-letnią dziewczynką?
  • Jakie działania prowadzą służby w ramach toczącego się śledztwa?
  • Jakie postanowienia sądu dotyczące nieletniej zostały podjęte?
  • Jak wygląda odpowiedzialność karna nieletnich w kontekście art. 10 Kodeksu karnego?
  • Jaka jest częstotliwość i charakter zabójstw popełnianych przez nieletnich w Polsce na przestrzeni lat?

Ciało 11-letniej Danusi znaleziono 15 grudnia 2025 r. po południu nad strumykiem w rejonie ul. Wyspiańskiego, kilkaset metrów od szkoły. Na ciele dziecka stwierdzono liczne obrażenia zadane ostrym narzędziem; śledczy zabezpieczyli nóż typu „finka”, który ma być narzędziem zbrodni.

W związku ze sprawą zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły co ofiara. Prokuratura podkreśla, że nie były koleżankami, znały się raczej z widzenia, a motyw działania zatrzymanej nie jest na tym etapie znany.

Ponieważ osoba zatrzymana jest nieletnia, sprawą zajmuje się sąd rodzinny, który wydał zgodę na jej zatrzymanie i wysłuchanie. Policja i prokuratura prowadzą czynności dowodowe, w tym zabezpieczanie śladów i przesłuchania, a szczegółowe informacje są ograniczane ze względu na dobro postępowania i wiek uczestników.

W środę rano prokuratura wydała specjalne oświadczenie, w którym informuje, że wszelkich kolejnych informacji dotyczących sprawy będzie udzielał wyłącznie sąd.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska poinformowała w TVN24, że w związku z wiekiem zatrzymanej sąd będzie prowadził postępowanie w sprawie o demoralizację, a więc będzie miało ono na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniej i czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec niej środków określonych w ustawie.

Prezydent Jeleniej Góry zapowiedział wprowadzenie żałoby w dniu pogrzebu dziewczynki, podkreślając, że zdarzenie wstrząsnęło społecznością szkolną i całym miastem. We wszystkich szkołach w Jeleniej Górze zapewniono pomoc psychologiczną dla uczniów i nauczycieli.

Kondolencje rodzinie ofiary złożył rzecznik rządu Adam Szłapka.

Oświadczenie sądu w Jeleniej Górze

W środę po południu wiceprezes Makowska poinformowała, że sąd zastosował wobec nieletniej środek tymczasowy. Nie sprecyzowała, jaki to środek. Sprawa odbyła się przy drzwiach zamkniętych. Makowska zaapelowała jednocześnie do mediów o zachowanie spokoju i powagi. Sąd nie będzie odpowiadał na pytania ani udzielał żadnych informacji ze względu na dobro postępowania.

Według art. 44 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, katalog środków tymczasowych wobec nieletniego obejmuje: 

  • tymczasowy nadzór organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest praca z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zapobieganie demoralizacji nieletnich lub pomoc w readaptacji społecznej nieletnich, pracodawcy albo osoby godnej zaufania;
  • tymczasowy nadzór kuratora sądowego;
  • tymczasowe skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
  • tymczasowe umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej;
  • tymczasowe umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
  • tymczasowe umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym;
  • tymczasowe umieszczenie w zakładzie leczniczym;
  • umieszczenie w schronisku dla nieletnich;
  • tymczasowe zobowiązanie rodziców albo opiekuna nieletniego w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2.

Minister sprawiedliwości o odpowiedzialności karnej

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że jeśli potwierdzona zostanie wina 12-letniej dziewczynki, trafi ona do zakładu poprawczego, ponieważ według art. 10 Kodeksu karnego odpowiedzialność karna dotyczy osób od 15 roku życia. W szczególnych przypadkach, takich jak zabójstwo, odpowiedzialność karną może ponieść nieletni po ukończeniu 14 lat, a przed ukończeniem 15 lat, „gdy okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają oraz zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że stosowanie środków wychowawczych lub poprawczych nie jest w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego”.

Nieletnia może przebywać w zakładzie poprawczym do 21 roku życia, w wyjątkowych przypadkach nawet do 24 r.ż. – o tym później będą decydować sądy.

Znane przypadki zabójstw dokonanych przez nieletnich z ostatnich lat

W Polsce zabójstwa popełnione przez nieletnich są rzadkie, ale zdarzają się sporadycznie, często w kontekście konfliktów rówieśniczych, rodzinnych lub patologii społecznej.

Statystyki policyjne wskazują na tendencję spadkową ogólnej przestępczości nieletnich – z ok. 28 tys. czynów w 2015 r. do 18 tys. w 2022 r. Brakuje aktualnych danych za 2025 r. dotyczących wyłącznie zabójstw.

  • Wola Osowińska, listopad 2025: 13-latek zabił 17-letniego brata. Sąd skierował go do schroniska dla małoletnich;
  • Warszawa, wrzesień 2024: 15-latka dźgnęła nożem 17-letniego chłopaka. Ranny zmarł w szpitalu. Sąd po zasięgnięciu opinii biegłych psychiatrów nie zgodził się, by 15-latka odpowiadała jak osoba dorosła;
  • Wawer, maj 2019: 15-letni Emil B. zadał 16-letniemu Jakubowi K. 9 ran kłutych, ofiara zmarła. W lutym 2021 r. sąd wymierzył sprawcy najsurowszą karę, jaką mógł wymierzyć - 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok utrzymała II instancja, ale sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który w 2023 roku zwrócił uwagę na błędy w sporządzonej kasacji. W pisemnym uzasadnieniu wskazał, że sprawa „powinna znaleźć się w polu zainteresowania obrońców i ewentualnego wystąpienia do podmiotów szczególnych”, czyli RPO lub Prokuratora Generalnego.

