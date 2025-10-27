Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydarzenia doprowadziły do ewakuacji mieszkańców bloku w Olsztynie?

Kto inspirował nastolatków zaangażowanych w planowanie zamachów terrorystycznych?

Jak planowali przeprowadzenie zamachu terrorystycznego i jak się do tego przygotowywali?

Jakie zarzuty prokuratura postawiła młodym podejrzanym?

Jakie środki bezpieczeństwa zastosowano wobec podejrzanych po ich zwolnieniu z aresztu?

Jaki wpływ mają zewnętrzne inspiracje na zachowanie młodzieży w kontekście terroryzmu?

O nastolatkach, którzy – według prokuratury – planowali zamach terrorystyczny, zrobiło się głośno we wrześniu, kiedy doszło do ewakuacji mieszkańców bloku na olsztyńskim osiedlu, w związku ze znalezieniem u najstarszego z nich broni i materiałów wybuchowych. Wcześniej, w czerwcu, ABW zatrzymała trzech jego kolegów. Młodzi ludzie nie poprzestali na snuciu planów, ale konstruowali ładunki wybuchowe typu IED, czy bombę wypełnioną saletrolem (ANFO), które w razie eksplozji mogłyby zabić i poranić – wynika ze śledztwa, którego najważniejsze ustalenia poznała „Rz”.

Na co dzień dobrzy uczniowie, a po lekcjach fani masowych zabójców

Mają od 18 do 20 lat. Trzech uczy się w tej samej klasie licealnej i w przyszłym roku będą zdawać maturę. Najstarszy – 20-latek jest ich kolegą „z podwórka” i jeszcze niedawno chodził do technikum, teraz jest studentem pierwszego roku wydziału o ścisłym profilu. Inteligentni, zdolni, oczytani, z tzw. dobrych domów. – Podejrzani nie pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, dotychczas nie byli karani – mówi nam prok. Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, gdzie toczy się śledztwo.

W szkole nie mieli problemów z nauką, na co dzień to przykładni uczniowie. Jednak w rzeczywistości prowadzili drugie życie, dając upust swojej mrocznej naturze. „Ci młodzi ludzie fascynowali się największymi zabójcami w historii nowoczesnej Europy” – mówił o nich po zatrzymaniu Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.