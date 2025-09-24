Aktualizacja: 24.09.2025 14:05 Publikacja: 24.09.2025 13:37
Ewakuacja mieszkańców bloku na olsztyńskim osiedlu
Ewakuacja mieszkańców bloku na olsztyńskim osiedlu. Działania wiążą się z młodymi mężczyznami mającymi zarzuty czynów o charakterze terrorystycznym
Foto: PAP/Tomasz Waszczuk
W połowie czerwca ABW zatrzymała trzech 19-latków, którzy mieli planować czyn „o charakterze terrorystycznym”. Jak informował wówczas rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński, młodzi mężczyźni czerpali inspirację z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh.
– Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy. Pobierane przez nich treści wpływały na kształtowanie u nich skrajnie radykalnych postaw moralnych – mówił rzecznik.
Czytaj więcej
ABW zatrzymała trzech 19-latków, którzy mieli planować czyn „o charakterze terrorystycznym”. Młod...
W środę w Olsztynie ewakuowano kilkanaście osób z bloku przy ulicy Sosnkowskiego na Osiedlu Generałów. Powodem było odnalezienie w jednym z mieszkań broni i materiałów wybuchowych. Na miejscu zatrzymano również 19-latka, wobec którego będzie prowadzone dochodzenie w śledztwie dotyczącym trzech wcześniej zatrzymanych mężczyzn.
O szczegółach prowadzonych działań Dobrzyński mówił w Sejmie. – W połowie roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech 19-latków, byłych uczniów jednej ze szkół. Chodziło o dość mocno bulwersujące zdarzenie. Ci młodzi ludzie ćwiczyli strzelanie, ćwiczyli strzelanie na zewnątrz, ćwiczyli strzelanie w obiektach. Ich idolami byli najbardziej znani terroryści, ci, którzy dokonywali wielkich, głośnych, masowych zbrodni. Teraz w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dzisiaj w Olsztynie został zatrzymany z samego rana kolejny młody, bo dziewiętnastoletni mężczyzna też podejrzany o to, że były przygotowania do zamachów terrorystycznych w Polsce – mówił rzecznik MSWiA.
– Dziewiętnastolatek dzisiaj został rano zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie weszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas wykonywania tych czynności okazało się, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że w mieszkaniu są materiały niebezpieczne, może nawet materiały wybuchowe. Funkcjonariusze ABW poprosili o wsparcie. Przyjechali policjanci, przyjechała straż pożarna. Bardzo profesjonalnie służby mundurowe podeszły do tego zdarzenia. Teren został wygrodzony, ludzie zostali ewakuowani. Pies do wykrywania materiałów niebezpiecznych, pirotechnicznych i wybuchowych podjął trop. Te czynności nadal w Olsztynie trwają. Zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia czy życia mieszkańców tego budynku w Olsztynie nie ma. Wszyscy zostali ewakuowani – dodał.
Śledczy nie wykluczają, że w tej sprawie dojdzie do kolejnych zatrzymań. – Warto podkreślić, że jest to bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że młodzi ludzie fascynowali się największymi zabójstwami czy największymi zabójcami w historii nowoczesnej Europy. Dobrze, że funkcjonariusze ABW zadziałali w ten sposób profesjonalnie, że sprawcy zostali zatrzymani, zanim, nie daj Boże, popełniliby jakąś zbrodnię na terenie naszego kraju – powiedział Dobrzyński.
– Młodzi ludzie inspirowali się tym, co wyczytali w Internecie Oni bardzo dokładnie śledzili, jakie wówczas błędy popełniali masowi zabójcy. Analizowali, jak takich błędów w przyszłości uniknąć. To były samokształcące się osoby i wyciągali wnioski, żeby w razie czego zaatakować i ustrzec się tych błędów, które do tej pory bezwzględni zabójcy popełniali – dodał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W połowie czerwca ABW zatrzymała trzech 19-latków, którzy mieli planować czyn „o charakterze terrorystycznym”. Jak informował wówczas rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński, młodzi mężczyźni czerpali inspirację z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh.
– Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy. Pobierane przez nich treści wpływały na kształtowanie u nich skrajnie radykalnych postaw moralnych – mówił rzecznik.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Banknoty polskie, czeskie, a nawet amerykańskie dolary fałszował 47-latek z Małopolski zatrzymany przez policjan...
Cudzoziemcy zatrzymani za wypuszczenie drona nad siedzibą prezydenta i budynkami rządowymi nie działali na zlece...
Złodziej premierowskiego lexusa to człowiek spoza środowiska złodziei samochodów – ustaliła „Rz”. Czy Łukasz W....
Jedną z zatrzymanych w poniedziałek wieczorem osób jest obywatel Ukrainy, a nie Białorusi, jak początkowo inform...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas