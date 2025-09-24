W połowie czerwca ABW zatrzymała trzech 19-latków, którzy mieli planować czyn „o charakterze terrorystycznym”. Jak informował wówczas rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński, młodzi mężczyźni czerpali inspirację z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh.

– Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy. Pobierane przez nich treści wpływały na kształtowanie u nich skrajnie radykalnych postaw moralnych – mówił rzecznik.

W środę w Olsztynie ewakuowano kilkanaście osób z bloku przy ulicy Sosnkowskiego na Osiedlu Generałów. Powodem było odnalezienie w jednym z mieszkań broni i materiałów wybuchowych. Na miejscu zatrzymano również 19-latka, wobec którego będzie prowadzone dochodzenie w śledztwie dotyczącym trzech wcześniej zatrzymanych mężczyzn.

Zatrzymania w Olsztynie. Materiały wybuchowe w mieszkaniu 19-latka

O szczegółach prowadzonych działań Dobrzyński mówił w Sejmie. – W połowie roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech 19-latków, byłych uczniów jednej ze szkół. Chodziło o dość mocno bulwersujące zdarzenie. Ci młodzi ludzie ćwiczyli strzelanie, ćwiczyli strzelanie na zewnątrz, ćwiczyli strzelanie w obiektach. Ich idolami byli najbardziej znani terroryści, ci, którzy dokonywali wielkich, głośnych, masowych zbrodni. Teraz w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dzisiaj w Olsztynie został zatrzymany z samego rana kolejny młody, bo dziewiętnastoletni mężczyzna też podejrzany o to, że były przygotowania do zamachów terrorystycznych w Polsce – mówił rzecznik MSWiA.