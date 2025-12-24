KE reaguje na zakaz wjazdu do USA dla pięciorga Europejczyków. Wśród nich unijny komisarz

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania rozważa Komisja Europejska w odpowiedzi na decyzję Stanów Zjednoczonych?

Kto został objęty zakazem wjazdu do USA i z jakiego powodu?

Jakie stanowisko zajmuje Komisja Europejska wobec zakazu wjazdu dla europejskich obywateli?

Jakie są reakcje europejskich liderów na ograniczenia wizowe USA?

Komisja Europejska zaznaczyła, że odpowie na wszelkie „nieuzasadnione środki” i zwróciła się o wyjaśnienia dotyczące tej decyzji.

Rzecznik Komisji Europejskiej, która nadzoruje regulacje technologiczne w Europie, podkreślił stanowcze potępienie amerykańskiej decyzji, dodając: – Wolność wypowiedzi jest fundamentalnym prawem w Europie i wspólną podstawową wartością łączącą nas ze Stanami Zjednoczonymi oraz całym demokratycznym światem.

Kim są objęci zakazem Europejczycy?

Wśród osób określonych przez sekretarza stanu Marco Rubio jako „radykalni” aktywiści znalazł się unijny komisarz odpowiedzialny za nadzór nad regulacjami mediów społecznościowych – Thierry Breton.