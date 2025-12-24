KE reaguje na zakaz wjazdu do USA dla pięciorga Europejczyków. Wśród nich unijny komisarz

Aktualizacja: 24.12.2025 18:28 Publikacja: 24.12.2025 16:18
Jedną z osób objętych zakazem wjazdu do USA jest unijny komisarz odpowiedzialny za nadzór nad regulacjami mediów społecznościowych - Thierry Breton.
Komisja Europejska zaznaczyła, że odpowie na wszelkie „nieuzasadnione środki” i zwróciła się o wyjaśnienia dotyczące tej decyzji.
Rzecznik Komisji Europejskiej, która nadzoruje regulacje technologiczne w Europie, podkreślił stanowcze potępienie amerykańskiej decyzji, dodając: – Wolność wypowiedzi jest fundamentalnym prawem w Europie i wspólną podstawową wartością łączącą nas ze Stanami Zjednoczonymi oraz całym demokratycznym światem.
Wśród osób określonych przez sekretarza stanu Marco Rubio jako „radykalni” aktywiści znalazł się unijny komisarz odpowiedzialny za nadzór nad regulacjami mediów społecznościowych – Thierry Breton.
Breton, były francuski minister finansów, w ubiegłym roku stoczył w mediach społecznościowych spór z Elonem Muskiem dotyczący emisji internetowego wywiadu z Donaldem Trumpem w miesiącach poprzedzających wybory w USA.
Pozostałe objęte zakazem osoby to:
Breton i pozostali Europejczycy zostali objęci nową polityką wizową ogłoszoną w maju, która zakazuje wjazdu cudzoziemcom oskarżonym o cenzurowanie chronionej wypowiedzi w Stanach Zjednoczonych.
Rubio stwierdził, że wymienione osoby promowały zagraniczne rządowe kampanie cenzorskie wymierzone w Amerykanów i amerykańskie firmy, tworząc „potencjalnie poważne negatywne konsekwencje dla polityki zagranicznej” Stanów Zjednoczonych.
„W razie potrzeby zareagujemy szybko i zdecydowanie, aby bronić naszej autonomii regulacyjnej przed nieuzasadnionymi działaniami” – stwierdziła Komisja w oświadczeniu, nie precyzując jednak szczegółów.
„Nasze przepisy cyfrowe zapewniają bezpieczne, uczciwe i równe warunki działania dla wszystkich firm, stosowane sprawiedliwie i bez dyskryminacji” – dodano.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała, że Unia Europejska będzie nadal chronić wolność słowa. „Wolność słowa jest fundamentem naszej silnej i żywotnej europejskiej demokracji. Jesteśmy z niej dumni. Będziemy jej bronić” – napisała w mediach społecznościowych.
Prezydent Emmanuel Macron ocenił, że ograniczenia wizowe „stanowią zastraszanie i przymus mające na celu podważenie europejskiej suwerenności cyfrowej”.
Unijne przepisy cyfrowe zostały przyjęte w „demokratycznym i suwerennym procesie” z udziałem wszystkich państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego – podkreślił na platformie X.
Niemieckie ministerstwo sprawiedliwości oświadczyło, że dwoje niemieckich aktywistów ma „wsparcie i solidarność” rządu, a zakazy wizowe wobec nich są nieakceptowalne. „Każdy, kto opisuje to jako cenzurę, fałszywie przedstawia nasz system konstytucyjny” – stwierdzono w komunikacie. „Zasady, według których chcemy żyć w przestrzeni cyfrowej w Niemczech i w Europie, nie są ustalane w Waszyngtonie”.
Rzecznik Global Disinformation Index nazwał zakazy wizowe „autorytarnym atakiem na wolność słowa i rażącym aktem rządowej cenzury”. „Administracja Trumpa po raz kolejny wykorzystuje pełną siłę rządu federalnego, aby zastraszać, cenzurować i uciszać głosy, z którymi się nie zgadza” – stwierdził w oświadczeniu. „Ich dzisiejsze działania są niemoralne, bezprawne i nieamerykańskie”.
