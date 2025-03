Odwiedzanie USA Trumpa to ciężka przeprawa

Przepisy się nie zmieniły, ale obecne władze – które prowadzą masowe deportacje imigrantów nieposiadających ważnych dokumentów pobytowych – również bardziej skrupulatnie prześwietlają posiadaczy wiz i zielonych krat, by upewnić się, że nie łamią przepisów. – Administracja Donalda Trumpa egzekwuje prawo imigracyjne, czego poprzednia administracja nie robiła. Ci, którzy łamią prawo, będą zatrzymani i w razie potrzeby deportowani – mówi Tricia McLaughlin, rzeczniczka Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego.

Gdy obcokrajowiec przekracza granicę USA, urzędnik imigracyjny ma prawo odmówić mu wjazdu z różnych powodów. Dotyczy to zarówno posiadaczy wiz, zielonych kart, jak i turystów. Również w ramach ruchu bezwizowego, do którego należy większość krajów europejskich – w tym Polska. W pierwszym dniu urzędowania prezydent Trump podpisał dekret, którym nakazuje urzędnikom imigracyjnym „wykorzystanie wszelkich dostępnych środków do maksymalnej kontroli obcokrajowców przekraczających granice Stanów Zjednoczonych oraz tych już przebywających w kraju”. Tłumaczy, że to dla ochrony bezpieczeństwa narodowego.

Powoduje to niepokój wśród posiadaczy wiz oraz turystów, zarówno przebywających w USA, jak i planujących podróż. – Nie słyszałam o takich przypadkach wśród Polaków, ale odbieram telefony od rodaków planujących podróże i zaniepokojonych tym, co widzą w mediach i na forach internetowych – mówi właścicielka polonijnej agencji podróży w New Jersey.

Amerykańskie uczelnie oraz firmy ostrzegają studentów zagranicznych i pracowników przed… zagranicznymi podróżami. „Przepisy dotyczące wjazdu do USA mogą się zmienić podczas waszej podróży i uniemożliwić wam powrót” – władze University of California apelują do studentów zagranicznych planujących ferie zimowe poza granicami USA. Takie ostrzeżenie wydały też m.in. władze Brown University po tym, jak deportowana została wykładowczyni tej uczelni dr Rasha Alawieh, specjalistka od przeszczepów nerek. Wracała do USA po wizycie u rodziny w Libanie. Mimo ważnej wizy została deportowana, bo urzędnicy imigracyjni twierdzą, iż w swym telefonie miała zdjęcia członków Hezbollahu oraz że w Libanie była na pogrzebie przywódcy tego ugrupowania.