Donald Trump mówiło o przyłączeniu Kanady do Stanów Zjednoczonych

Donald Trump po raz pierwszy miał zasugerować aneksję Kanady w listopadzie 2024 roku. Rozmawiał wtedy z ówczesnym premierem Justinem Trudeau, grożąc nałożeniem 25-procentowego cła, jeśli ten nie powstrzyma nielegalnej migracji oraz przemytu narkotyków.

W lutym bieżącego roku w wywiadzie dla Fox News prezydent USA Donald Trump powiedział natomiast, że poważnie myśli o tym, aby Kanada została 51. stanem Stanów Zjednoczonych. Ówczesny premier tego kraju – Justin Trudeau – ostrzegł, że może to być „realne”.

W maju Trump we wpisie w serwisie opublikowanym w należącym do niego serwisie Truth Social oświadczył zaś, że poinformował Kanadę, iż będzie musiała zapłacić 61 mld dolarów, jeśli – jako suwerenne państwo – będzie chciała skorzystać z ochrony przez amerykańską „Złotą kopułę”, system obrony przeciwrakietowej, którego budowę inicjują właśnie Stany Zjednoczone. „Rozważają naszą ofertę” - pisał sugerując, że Kanada faktycznie zastanawia się, czy nie skorzystać z jego propozycji, by zostać 51. stanem USA.