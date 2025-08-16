Czy Zełenski przystanie na propozycję Putina? Jest reakcja prezydenta Ukrainy

Trump – jak podaje „New York Times” – stwierdził także podczas rozmowy z europejskimi przywódcami, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego. Gazeta twierdzi też, że rosyjski przywódca miał w zamian zaoferować rozejm oraz że Trump nie wykluczył gwarancji bezpieczeństwa z udziałem żołnierzy USA. Putin miał zaproponować także – według doniesień dziennika „Financial Times” – zamrożenie frontu w dwóch innych miejscach w zamian za oddanie mu Donbasu.

Do propozycji Putina odniósł się w sobotę Wołodymyr Zełenski. Jak podaje agencja Reutera, prezydent Ukrainy miał ją odrzucić. Nie jest to zaskoczenie – polityk wielokrotnie mówił bowiem, że nie odda terytorium Ukrainy i że nie może zgodzić się na takie rozwiązanie m.in. dlatego, że zabrania tego konstytucja.

Rozmowa Trump-Putin na Alasce. Jak zareagowała Europa?

Pierwsze od lat spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina rozpoczęło się w piątek po godz. 21.00 czasu polskiego w Anchorage na Alasce. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule jeden na jeden, jednak tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono, że przywódcom USA i Rosji będą towarzyszyć nie tylko tłumacze, ale też sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.

Rozmowy trwały niespełna trzy godziny. Trump i Putin wygłosili oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy. Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.