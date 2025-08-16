Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy Zełenski przystanie na propozycję Putina? Jest reakcja prezydenta Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał odrzucić propozycję Władimira Putina, którą podczas spotkania z europejskimi liderami przedstawił Donald Trump — podaje agencja Reutera.

Aktualizacja: 16.08.2025 20:13 Publikacja: 16.08.2025 19:59

Czy Zełenski przystanie na propozycję Putina? Jest reakcja prezydenta Ukrainy

Foto: REUTERS/Brian Snyder

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były propozycje Władimira Putina przedstawione przez Donalda Trumpa w sprawie konfliktu na Ukrainie?
  • Jak na propozycje Władimira Putina zareagował prezydent Wołodymyr Zełenski?
  • Jakie były reakcje europejskich przywódców na spotkanie między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem?
  • Jakie ustalenia zostały osiągnięte podczas rozmów między USA a Rosją?
  • Jakie są plany dotyczące dalszych rozmów dotyczących konfliktu na Ukrainie z udziałem przywódców USA, Europy i Ukrainy?
  • Jakie kwestie dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy zostały poruszone w rozmowach międzynarodowych?

Nie milkną echa po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce, które budziło duże nadzieje na zawarcie porozumienia w sprawie wojny na Ukrainie. Po rozmowie z rosyjskim przywódcą prezydent USA rozmawiał także online z europejskimi przywódcami o przebiegu spotkania. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Odbędzie się kolejne spotkanie ws. wojny na Ukrainie. Kto weźmie w nim udział?

Zełenski zareagował na żądania Putina

W sobotę agencja Bloomberga poinformowała, że Donald Trump podczas rozmowy z europejskimi przywódcami i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazał, że Władimir Putin wciąż chce wycofania wojsk ukraińskich z obwodów donieckiego i ługańskiego.

Amerykański prezydent miał powiedzieć także europejskim liderom, że sprawa gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest aktualna, „o ile nie będzie to wymagało zaangażowania NATO”. „Prezydent Trump zasugerował, że Putin byłby na to gotowy” – czytamy. 

Reklama
Reklama

Trump – jak podaje „New York Times” – stwierdził także podczas rozmowy z europejskimi przywódcami, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego. Gazeta twierdzi też, że rosyjski przywódca miał w zamian zaoferować rozejm oraz że Trump nie wykluczył gwarancji bezpieczeństwa z udziałem żołnierzy USA. Putin miał zaproponować także – według doniesień dziennika „Financial Times” – zamrożenie frontu w dwóch innych miejscach w zamian za oddanie mu Donbasu.

Do propozycji Putina odniósł się w sobotę Wołodymyr Zełenski. Jak podaje agencja Reutera, prezydent Ukrainy miał ją odrzucić. Nie jest to zaskoczenie – polityk wielokrotnie mówił bowiem, że nie odda terytorium Ukrainy i że nie może zgodzić się na takie rozwiązanie m.in. dlatego, że zabrania tego konstytucja.

Czytaj więcej

Jak Putin ocenia spotkanie z Trumpem? Jest komentarz rosyjskiego przywódcy
Polityka
Jak Putin ocenia spotkanie z Trumpem? Jest komentarz rosyjskiego przywódcy

Rozmowa Trump-Putin na Alasce. Jak zareagowała Europa?

Pierwsze od lat spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina rozpoczęło się w piątek po godz. 21.00 czasu polskiego w Anchorage na Alasce. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule jeden na jeden, jednak tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono, że przywódcom USA i Rosji będą towarzyszyć nie tylko tłumacze, ale też sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.

Rozmowy trwały niespełna trzy godziny. Trump i Putin wygłosili oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy. Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.

Foto: PAP

Reklama
Reklama

– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – relacjonował prezydent USA. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – dodał. Z kolei Putin mówił, iż oczekuje, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegł ich też przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja rozumie, że Ukrainie trzeba zapewnić bezpieczeństwo.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Tusk ocenia spotkanie Trump–Putin na Alasce. „Putin graczem sprytnym i bezwzględnym”

W sobotę o wynikach szczytu na Alasce rozmawiała grupa europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk. Politycy ci wydali oświadczenie, w którym napisali, że Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa. „Pragniemy również wyrazić naszą gotowość do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim przy organizacji trójstronnego szczytu wspieranego przez Europę” – czytamy w tekście, podpisanym m.in. przez Tuska, Macrona i Merza.

Amerykański dziennik „New York Times” poinformował, że prezydent USA Donald Trump zaprosił europejskich liderów oraz przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do złożenia w poniedziałek wizyty w Waszyngtonie. Dzień wcześniej europejscy przywódcy oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mają wziąć udział w wideokonferencji, podczas której omówione zostaną kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny – przekazał Pałac Elizejski.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były propozycje Władimira Putina przedstawione przez Donalda Trumpa w sprawie konfliktu na Ukrainie?
  • Jak na propozycje Władimira Putina zareagował prezydent Wołodymyr Zełenski?
  • Jakie były reakcje europejskich przywódców na spotkanie między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem?
  • Jakie ustalenia zostały osiągnięte podczas rozmów między USA a Rosją?
  • Jakie są plany dotyczące dalszych rozmów dotyczących konfliktu na Ukrainie z udziałem przywódców USA, Europy i Ukrainy?
  • Jakie kwestie dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy zostały poruszone w rozmowach międzynarodowych?
Pozostało jeszcze 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Żołnierze ukraińskiej 82. Brygady Powietrznodesantowej za pomocą 122-mm haubicy 2A18 (D-30) prowadzą
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1271
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Melania Trump
Konflikty zbrojne
Melania Trump przed szczytem na Alasce napisała do Władimira Putina długi list. Putin przeczytał go natychmiast
Walki w obwodzie donieckim. Ukraińscy żołnierze ostrzeliwują rosyjskie pozycje za pomocą samobieżnej
Konflikty zbrojne
Donbas. Ukraińskie oddziały powstrzymały Rosjan, a część zamknęły w „kotle”
Ukraiński kołowy transporter opancerzony BTR-4 podczas ćwiczeń Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie char
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1270
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Wiemy, kiedy może odbyć się spotkanie Trumpa, Putina i Zełenskiego
Konflikty zbrojne
Wiemy, kiedy może odbyć się spotkanie Trumpa, Putina i Zełenskiego
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie