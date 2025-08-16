Aktualizacja: 16.08.2025 18:28 Publikacja: 16.08.2025 17:59
Donald Trump
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Spotkanie, o którym pisze „New York Times”, jest następstwem piątkowego szczytu Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce.
W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że na zaproszenie Donalda Trumpa złoży w poniedziałek wizytę w Waszyngtonie. Jej celem jest rozmowa o inicjatywach na rzecz zakończenia wojny z Rosją. Prezydent Ukrainy wyraził też poparcie dla trójstronnego spotkania Ukraina-Ameryka-Rosja.
„New York Times” – powołując się na dwóch europejskich urzędników, którzy pragnęli zachować anonimowość – Trump poza Zełenskim zaprosił do Waszyngtonu także europejskich liderów.


Dzień przed wizytą Zełenskiego w USA europejscy przywódcy oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mają wziąć udział w wideokonferencji, podczas której omówione zostaną kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny – przekazał Pałac Elizejski.
W sobotę o wynikach szczytu na Alasce rozmawiała grupa europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk. Politycy ci wydali oświadczenie, w którym napisali, że Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa. „Pragniemy również wyrazić naszą gotowość do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim przy organizacji trójstronnego szczytu wspieranego przez Europę” – czytamy w tekście, podpisanym m.in. przez Tuska, Macrona i Merza.
W sobotę agencja Bloomberga poinformowała, że Donald Trump podczas rozmowy z europejskimi przywódcami i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazał, że Władimir Putin wciąż chce wycofania wojsk ukraińskich z obwodów donieckiego i ługańskiego.
Amerykański prezydent miał powiedzieć także europejskim liderom, że sprawa gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest aktualna, „o ile nie będzie to wymagało zaangażowania NATO”. „Prezydent Trump zasugerował, że Putin byłby na to gotowy” – czytamy.


Trump – jak podaje „New York Times” – stwierdził także podczas rozmowy z przywódcami z Europy, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego. Dziennik twierdzi, że Putin miał w zamian zaoferować rozejm oraz że Trump nie wykluczył gwarancji bezpieczeństwa z udziałem żołnierzy USA.
Pierwsze od lat spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina rozpoczęło się w piątek po godz. 21.00 czasu polskiego w Anchorage na Alasce. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule jeden na jeden, jednak tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono, że przywódcom USA i Rosji będą towarzyszyć nie tylko tłumacze, ale też sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.


Rozmowy trwały niespełna trzy godziny. Trump i Putin wygłosili oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy. Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.
Rosyjskie podboje na Ukrainie
Foto: PAP
– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – relacjonował prezydent USA. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – dodał. Z kolei Putin mówił, iż oczekuje, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegł ich też przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja rozumie, że Ukrainie trzeba zapewnić bezpieczeństwo.
