Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Odbędzie się kolejne spotkanie ws. wojny na Ukrainie. Kto weźmie w nim udział?

Jak informuje amerykański dziennik „New York Times”, prezydent USA Donald Trump zaprosił europejskich liderów oraz przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do złożenia w poniedziałek wizyty w Waszyngtonie.

Aktualizacja: 16.08.2025 18:28 Publikacja: 16.08.2025 17:59

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto został zaproszony na spotkanie w Waszyngtonie w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie?
  • Jakie inicjatywy pokojowe będą omawiane podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w USA?
  • Jakie stanowisko zajęli europejscy przywódcy w kwestii wojny na Ukrainie po szczycie na Alasce?
  • Co zaproponował Władimir Putin w rozmowie z Donaldem Trumpem dotyczącej konfliktu w Donbasie?
  • Jakie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy zostały omówione podczas rozmów między USA i Rosją?
  • Jakie były kluczowe ustalenia ze spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce?

Spotkanie, o którym pisze „New York Times”, jest następstwem piątkowego szczytu Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce.

Zełenski i europejscy liderzy z wizytą w Waszyngtonie. Zaprosił ich Trump

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że na zaproszenie Donalda Trumpa złoży w poniedziałek wizytę w Waszyngtonie. Jej celem jest rozmowa o inicjatywach na rzecz zakończenia wojny z Rosją. Prezydent Ukrainy wyraził też poparcie dla trójstronnego spotkania Ukraina-Ameryka-Rosja.

„New York Times” – powołując się na dwóch europejskich urzędników, którzy pragnęli zachować anonimowość – Trump poza Zełenskim zaprosił do Waszyngtonu także europejskich liderów. 

Czytaj więcej

Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali na Alasce
Dyplomacja
Po spotkaniu z Putinem Trump ma radę dla Zełenskiego. „Trzeba się dogadać”
Reklama
Reklama

Dzień przed wizytą Zełenskiego w USA europejscy przywódcy oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mają wziąć udział w wideokonferencji, podczas której omówione zostaną kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny – przekazał Pałac Elizejski.

W sobotę o wynikach szczytu na Alasce rozmawiała grupa europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk. Politycy ci wydali oświadczenie, w którym napisali, że Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa. „Pragniemy również wyrazić naszą gotowość do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim przy organizacji trójstronnego szczytu wspieranego przez Europę” – czytamy w tekście, podpisanym m.in. przez Tuska, Macrona i Merza.

Co Donald Trump powiedział europejskim przywódcom po rozmowie z Putinem na Alasce?

W sobotę agencja Bloomberga poinformowała, że Donald Trump podczas rozmowy z europejskimi przywódcami i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przekazał, że Władimir Putin wciąż chce wycofania wojsk ukraińskich z obwodów donieckiego i ługańskiego.

Amerykański prezydent miał powiedzieć także europejskim liderom, że sprawa gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest aktualna, „o ile nie będzie to wymagało zaangażowania NATO”. „Prezydent Trump zasugerował, że Putin byłby na to gotowy” – czytamy. 

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Tusk ocenia spotkanie Trump–Putin na Alasce. „Putin graczem sprytnym i bezwzględnym”
Reklama
Reklama

Trump – jak podaje „New York Times” – stwierdził także podczas rozmowy z przywódcami z Europy, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego. Dziennik twierdzi, że Putin miał w zamian zaoferować rozejm oraz że Trump nie wykluczył gwarancji bezpieczeństwa z udziałem żołnierzy USA.

Rozmowa Trump-Putin na Alasce

Pierwsze od lat spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina rozpoczęło się w piątek po godz. 21.00 czasu polskiego w Anchorage na Alasce. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule jeden na jeden, jednak tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono, że przywódcom USA i Rosji będą towarzyszyć nie tylko tłumacze, ale też sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.

Czytaj więcej

Władimir Putin i Donald Trump tuż przed spotkaniem na Alasce
Konflikty zbrojne
Władimir Putin nie chce zawieszenia broni, jest zainteresowany innym rozwiązaniem

Rozmowy trwały niespełna trzy godziny. Trump i Putin wygłosili oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy. Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Foto: PAP

– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – relacjonował prezydent USA. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – dodał. Z kolei Putin mówił, iż oczekuje, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegł ich też przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja rozumie, że Ukrainie trzeba zapewnić bezpieczeństwo.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto został zaproszony na spotkanie w Waszyngtonie w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie?
  • Jakie inicjatywy pokojowe będą omawiane podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w USA?
  • Jakie stanowisko zajęli europejscy przywódcy w kwestii wojny na Ukrainie po szczycie na Alasce?
  • Co zaproponował Władimir Putin w rozmowie z Donaldem Trumpem dotyczącej konfliktu w Donbasie?
  • Jakie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy zostały omówione podczas rozmów między USA i Rosją?
  • Jakie były kluczowe ustalenia ze spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce?
Pozostało jeszcze 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Żołnierze ukraińskiej 82. Brygady Powietrznodesantowej za pomocą 122-mm haubicy 2A18 (D-30) prowadzą
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1271
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Melania Trump
Konflikty zbrojne
Melania Trump przed szczytem na Alasce napisała do Władimira Putina długi list. Putin przeczytał go natychmiast
Walki w obwodzie donieckim. Ukraińscy żołnierze ostrzeliwują rosyjskie pozycje za pomocą samobieżnej
Konflikty zbrojne
Donbas. Ukraińskie oddziały powstrzymały Rosjan, a część zamknęły w „kotle”
Ukraiński kołowy transporter opancerzony BTR-4 podczas ćwiczeń Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie char
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1270
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Wiemy, kiedy może odbyć się spotkanie Trumpa, Putina i Zełenskiego
Konflikty zbrojne
Wiemy, kiedy może odbyć się spotkanie Trumpa, Putina i Zełenskiego
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie