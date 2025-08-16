Aktualizacja: 17.08.2025 08:54 Publikacja: 16.08.2025 11:38
Władimir Putin i Donald Trump tuż przed spotkaniem na Alasce
Foto: PAP/EPA/Sergey Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool
Długo oczekiwany szczyt Trump–Putin na Alasce nie przyniósł porozumienia w sprawie rozwiązania lub wstrzymania wojny Rosji na Ukrainie, chociaż obaj przywódcy przed odlotem określili rozmowy jako produktywne – zauważa Reuters.
Biały Dom poinformował, że Trump w drodze powrotnej do Waszyngtonu po spotkaniu z Putinem rozmawiał z Zełenskim i europejskimi sojusznikami. Zełenski opisał tę ponad 90-minutową rozmowę jako „długą i treściwą”.
Czytaj więcej
Prezydent USA groził przed szczytem na Alasce „surowymi sankcjami”, jeśli rosyjski przywódca nie...
Zełenski oświadczył, że Ukraina poparła propozycję Trumpa dotyczącą trójstronnego spotkania między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Dodał również, że rozmawiał z Trumpem o „pozytywnych sygnałach ze strony amerykańskiej dotyczących udziału w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Ukrainy”. „Ukraina podkreśla, że kluczowe kwestie można omawiać na szczeblu przywódców, a format trójstronny jest do tego odpowiedni. W poniedziałek spotkam się z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie, aby omówić wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia zabijania i wojny” – napisał Zełenski na platformie X.
Sam Donald Trump, opisując na portalu Truth Social spotkanie na Alasce, stwierdził, że – jego zdaniem – spotkanie z Władimirem Putinem „przebiegło znakomicie”, podobnie jak rozmowa telefoniczna z Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi przywódcami i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.
„Wszyscy byli zgodni, że najlepszym sposobem na zakończenie straszliwej wojny między Rosją a Ukrainą jest bezpośrednie zawarcie porozumienia pokojowego, które zakończyłoby wojnę, a nie tylko zawieszenie broni, które często nie wytrzymuje próby czasu” – napisał Donald Trump.
Dodał, że „prezydent Zełenski przyjedzie do Waszyngtonu, do Gabinetu Owalnego, w poniedziałek po południu”. „Jeśli wszystko pójdzie dobrze, umówimy się wtedy na spotkanie z prezydentem Putinem. Potencjalnie uda się uratować życie milionom ludzi” – napisał amerykański prezydent.
Barak Ravid, reporter amerykańskiego portalu Axios, powołując się na niewymienione z nazwiska źródło, ujawnił, że podczas rozmowy telefonicznej Trump powiedział Zełenskiemu i europejskim przywódcom, że Putin nie jest zainteresowany zawieszeniem broni, lecz kompleksowym porozumieniem mającym na celu zakończenie wojny. – Myślę, że szybkie porozumienie pokojowe jest lepsze niż zawieszenie broni – miał powiedzieć Trump w cytowanej przez Ravida rozmowie.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że po prawie trzygodzinnym szczycie na Alasce nie doszło d...
Prezydent Polski Karol Nawrocki, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz przywódcy Niemiec, Finlandii, Włoch i Wielkiej Brytanii dołączyli do rozmowy, podczas której Trump poinformował sojuszników o szczycie z Putinem.
Premier Donald Tusk zamieścił na portalu X wpis, dotyczący tego spotkania. „Zakończyła się rozmowa europejskich liderów oceniająca informację przekazaną przez prezydenta Trumpa i efekty spotkania na Alasce. Wspólnie z Emmanuelem Macronem, Friedrichem Merzem, Keirem Starmerem i Giorgią Meloni wysłuchaliśmy opinii Wołodymyra Zełenskiego i przygotowaliśmy wspólne oświadczenie” – napisał Tusk.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Długo oczekiwany szczyt Trump–Putin na Alasce nie przyniósł porozumienia w sprawie rozwiązania lub wstrzymania wojny Rosji na Ukrainie, chociaż obaj przywódcy przed odlotem określili rozmowy jako produktywne – zauważa Reuters.
Biały Dom poinformował, że Trump w drodze powrotnej do Waszyngtonu po spotkaniu z Putinem rozmawiał z Zełenskim i europejskimi sojusznikami. Zełenski opisał tę ponad 90-minutową rozmowę jako „długą i treściwą”.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Opublikowano treść listu, który pierwsza dama USA Melania Trump napisała do Władimira Putina. Żona Donalda Trump...
W czasie gdy Władimir Putin rozmawiał z Donaldem Trumpem na Alasce, jego oddziały, które przedostały się przez l...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Anchorage na Alasce w nocy z piątku na...
Portal Axios poinformował, kiedy Donald Trump chce przeprowadzić trójstronne rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i W...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas