Długo oczekiwany szczyt Trump–Putin na Alasce nie przyniósł porozumienia w sprawie rozwiązania lub wstrzymania wojny Rosji na Ukrainie, chociaż obaj przywódcy przed odlotem określili rozmowy jako produktywne – zauważa Reuters.

Reklama Reklama

Biały Dom poinformował, że Trump w drodze powrotnej do Waszyngtonu po spotkaniu z Putinem rozmawiał z Zełenskim i europejskimi sojusznikami. Zełenski opisał tę ponad 90-minutową rozmowę jako „długą i treściwą”.

Wołodymyr Zełenski: w poniedziałek spotkam się z Donaldem Trumpem

Zełenski oświadczył, że Ukraina poparła propozycję Trumpa dotyczącą trójstronnego spotkania między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Dodał również, że rozmawiał z Trumpem o „pozytywnych sygnałach ze strony amerykańskiej dotyczących udziału w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Ukrainy”. „Ukraina podkreśla, że kluczowe kwestie można omawiać na szczeblu przywódców, a format trójstronny jest do tego odpowiedni. W poniedziałek spotkam się z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie, aby omówić wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia zabijania i wojny” – napisał Zełenski na platformie X.