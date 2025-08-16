Rzeczpospolita
Wydarzenia
Władimir Putin nie chce zawieszenia broni, jest zainteresowany innym rozwiązaniem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w poniedziałek w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Biały Dom poinformował o długiej rozmowie telefonicznej Trumpa z Zełenskim. Z prezydentem Ukrainy rozmawiali też przywódcy państw europejskich. Źródła portalu Axios twierdzą, że amerykański przywódca miał poinformować rozmówców, że Władimir Putin chce kompleksowego porozumienia, a nie zawieszenia broni. Napisał o tym także sam Trump.

Publikacja: 16.08.2025 11:38

Władimir Putin i Donald Trump tuż przed spotkaniem na Alasce

Foto: PAP/EPA/Sergey Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool

Bartosz Lewicki

Długo oczekiwany szczyt Trump–Putin na Alasce nie przyniósł porozumienia w sprawie rozwiązania lub wstrzymania wojny Rosji na Ukrainie, chociaż obaj przywódcy przed odlotem określili rozmowy jako produktywne – zauważa Reuters. 

Biały Dom poinformował, że Trump w drodze powrotnej do Waszyngtonu po spotkaniu z Putinem rozmawiał z Zełenskim i europejskimi sojusznikami. Zełenski opisał tę ponad 90-minutową rozmowę jako „długą i treściwą”.

Wołodymyr Zełenski: w poniedziałek spotkam się z Donaldem Trumpem

Zełenski oświadczył, że Ukraina poparła propozycję Trumpa dotyczącą trójstronnego spotkania między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Dodał również, że rozmawiał z Trumpem o „pozytywnych sygnałach ze strony amerykańskiej dotyczących udziału w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Ukrainy”. „Ukraina podkreśla, że kluczowe kwestie można omawiać na szczeblu przywódców, a format trójstronny jest do tego odpowiedni. W poniedziałek spotkam się z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie, aby omówić wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia zabijania i wojny” – napisał Zełenski na platformie X.

Wpis Donalda Trumpa

Sam Donald Trump, opisując na portalu Truth Social spotkanie na Alasce, stwierdził, że – jego zdaniem – spotkanie z Władimirem Putinem „przebiegło znakomicie”, podobnie jak rozmowa telefoniczna z Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi przywódcami i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. 

„Wszyscy byli zgodni, że najlepszym sposobem na zakończenie straszliwej wojny między Rosją a Ukrainą jest bezpośrednie zawarcie porozumienia pokojowego, które zakończyłoby wojnę, a nie tylko zawieszenie broni, które często nie wytrzymuje próby czasu” – napisał Donald Trump.

Dodał, że „prezydent Zełenski przyjedzie do Waszyngtonu, do Gabinetu Owalnego, w poniedziałek po południu”. „Jeśli wszystko pójdzie dobrze, umówimy się wtedy na spotkanie z prezydentem Putinem. Potencjalnie uda się uratować życie milionom ludzi” – napisał amerykański prezydent.

Trump miał powiedzieć, że Putin woli „kompleksowe rozwiązanie”

Barak Ravid, reporter amerykańskiego portalu Axios, powołując się na niewymienione z nazwiska źródło, ujawnił, że podczas rozmowy telefonicznej Trump powiedział Zełenskiemu i europejskim przywódcom, że Putin nie jest zainteresowany zawieszeniem broni, lecz kompleksowym porozumieniem mającym na celu zakończenie wojny. – Myślę, że szybkie porozumienie pokojowe jest lepsze niż zawieszenie broni – miał powiedzieć Trump w cytowanej przez Ravida rozmowie.

Prezydent Polski Karol Nawrocki, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz przywódcy Niemiec, Finlandii, Włoch i Wielkiej Brytanii dołączyli do rozmowy, podczas której Trump poinformował sojuszników o szczycie z Putinem.

Premier Donald Tusk zamieścił na portalu X wpis, dotyczący tego spotkania. „Zakończyła się rozmowa europejskich liderów oceniająca informację przekazaną przez prezydenta Trumpa i efekty spotkania na Alasce. Wspólnie z Emmanuelem Macronem, Friedrichem Merzem, Keirem Starmerem i Giorgią Meloni wysłuchaliśmy opinii Wołodymyra Zełenskiego i przygotowaliśmy wspólne oświadczenie” – napisał Tusk. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Tusk Władimir Putin

