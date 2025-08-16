Rzeczpospolita
Po spotkaniu z Putinem Trump ma radę dla Zełenskiego. „Trzeba się dogadać”

Prezydent USA Donald Trump udzielił wywiadu, w którym ocenił swoje spotkanie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na dziesiątkę. Oświadczył też, że teraz wszystko zależy od prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że poleci do Waszyngtonu.

Publikacja: 16.08.2025 09:59

Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali na Alasce

Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali na Alasce

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Jakub Czermiński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak długo trwała rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce?
  • Jaki format przybrało spotkanie delegacji USA i Rosji oraz kto w nim uczestniczył?
  • Co Donald Trump i Władimir Putin mówili po zakończeniu rozmów?
  • Jak prezydent USA ocenił w wywiadzie dla Fox News swoje spotkanie z Putinem?
  • Kiedy i gdzie dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim?

Obaj przywódcy spotkali się w piątek wieczorem czasu polskiego w amerykańskiej bazie wojskowej w Anchorage na Alasce, by odbyć rozmowę, która miała dotyczyć głównie zakończenia wojny na Ukrainie.

Donald Trump i Władimir Putin niemal jednocześnie wysiedli ze swych samolotów, po czym rosyjski przywódca podszedł do czekającego na czerwonym dywanie z wyciągniętą dłonią prezydenta USA. Obaj politycy wymienili uścisk dłoni i – choć Rosjanie przetransportowali na Alaskę swój pojazd – udali się do limuzyny Trumpa. Gdy szli, nad ich głowami przeleciał w pokazie bombowiec strategiczny B-2 w eskorcie myśliwców.

Polityka
Polityka
„Konstruktywna rozmowa”, która „nie przyniosła porozumienia”. Trump spotkał się z Putinem

Donald Trump i Władimir Putin na Alasce. Co obaj przywódcy mówili po rozmowach?

Według pierwotnego planu, Trump i Putin mieli na Alasce rozmawiać w formule jeden na jeden. Tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono jednak, że rozmowy odbędą się w formacie trzech na trzech. Trumpowi towarzyszyli sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff, Putin rozmawiał w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa i swego doradcy Jurija Uszakowa. W spotkaniu, które rozpoczęło się po godz. 21.00 czasu polskiego, uczestniczyli także tłumacze.

Po trwających niespełna trzy godziny rozmowach Donald Trump i Władimir Putin wygłosili wspólnie oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. – Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – powiedział prezydent USA. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – dodał.

Rosyjski przywódca mówił, iż oczekuje, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegł ich też przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja rozumie, że Ukrainie trzeba zapewnić bezpieczeństwo.

Donald Trump i Władimir Putin w drodze na spotkanie z dziennikarzami po zakończeniu rozmów między St

Donald Trump i Władimir Putin w drodze na spotkanie z dziennikarzami po zakończeniu rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją na Alasce

Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.

Wizyta Trumpa na Alasce trwała ok. sześciu godzin. O godz. 2.22 czasu polskiego amerykański prezydent odleciał do Waszyngtonu. Dziesięć minut wcześniej bazę wojskową w Anchorage opuścił Putin. Specjalny przedstawiciel Władimira Putina ds. współpracy inwestycyjnej i gospodarczej z zagranicą, stojący na czele Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, Kiriłł Dmitrijew, ocenił, że szczyt na Alasce był produktywny, a strony zgodziły się „w wielu kwestiach”. – Będziemy nadal budować stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, mimo dużego oporu – dodał.

Donald Trump o spotkaniu z Władimirem Putinem: Świetnie się dogadywaliśmy

Po zakończeniu rozmów z Rosjanami Donald Trump udzielił wywiadu Fox News, w którym komentował swoje pierwsze od lat spotkanie z Władimirem Putinem. Prezydent pozytywnie odniósł się do rozmów. – Sądzę, że spotkanie zasługuje na ocenę 10, ponieważ świetnie się dogadywaliśmy. Dobrze, gdy dwie wielkie potęgi się dogadują, szczególnie gdy są to potęgi nuklearne. Jesteśmy numerem jeden, a oni numerem dwa na świecie. To duża rzecz, naprawdę duża – powiedział. Przed spotkaniem z Putinem Trump mówił, że nie będzie zadowolony, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie.

Konflikty zbrojne
Konflikty zbrojne
Szczyt na Alasce. Putin nie ustąpił o krok, a mimo to został przyjacielem Trumpa

– Mogę powiedzieć, że spotkanie było bardzo serdeczne – relacjonował w rozmowie z Fox News Trump. – Myślę, że jesteśmy blisko porozumienia. Teraz Ukraina musi się na nie zgodzić – oświadczył. Amerykański prezydent dodał, że jego rozmowa z rosyjskim przywódcą była „bardzo szczera”. Wyraził opinię, że Putin też chce porozumienia.

– Teraz wszystko zależy od prezydenta Zełenskiego, a także od państw europejskich, które powinny się trochę zaangażować, ale to zależy od Zełenskiego – stwierdził. Mówił, że jest gotów wziąć udział w kolejnym spotkaniu. – Pewnie zorganizują teraz spotkanie między prezydentem Zełenskim, prezydentem Putinem i mną. Nie pytałem o to – relacjonował. – Chcę mieć pewność, że to zostanie załatwione, mamy całkiem spore szanse, żeby to osiągnąć – dodał, odnosząc się do zakończenia wojny na Ukrainie.

Trump do Zełenskiego: Trzeba się dogadać

Pytany o ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy na rzecz Rosji i ewentualne amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, Trump powiedział, że to element porozumienia z Putinem.

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Foto: PAP

– Myślę, że negocjowaliśmy te punkty i w dużej mierze się co do nich zgodziliśmy – oświadczył. – Właściwie sądzę, że zgadzamy się w wielu kwestiach – dodał.

– Myślę, że jesteśmy już blisko końca. Ukraina musi się na to zgodzić – mówił w Fox News prezydent USA. Jego rada dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego? „Trzeba się dogadać”.

Przed rozmowami z Putinem Trump groził Rosji sankcjami, jeśli nie dojdzie do ustaleń dotyczących zawieszenia broni na Ukrainie. – Ze względu na to, co się dzisiaj wydarzyło, myślę, że nie muszę teraz o tym myśleć – powiedział prezydent w wywiadzie dla Fox News. – Może będę musiał o tym pomyśleć za dwa-trzy tygodnie, ale nie teraz – zaznaczył.

Donald Trump i Władimir Putin

Donald Trump i Władimir Putin

Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Godzinna rozmowa z prezydentem Ukrainy. Będzie spotkanie Trump-Zełenski

Jak przekazała strona amerykańska, po godz. 8.00 czasu polskiego Trump rozmawiał z Zełenskim. Rozmowa ta miała trwać ponad godzinę. Według doniesień, amerykański prezydent przez kilkadziesiąt minut zdawał też relację z rozmów z Putinem europejskim przywódcom, wśród których był prezydent Karol Nawrocki.

Przed godz. 10.00 Wołodymyr Zełenski poinformował, że w poniedziałek spotka się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, by „omówić wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia zabijania i wojny”. – Jestem wdzięczny za zaproszenie – zaznaczył. – Ukraina potwierdza swoją gotowość do podjęcia wszelkich wysiłków na rzecz osiągnięcia pokoju – zadeklarował Zełenski. Potwierdził, że Trump poinformował go o głównych punktach rozmowy z Putinem.

Źródło: rp.pl / Fox News

Władimir Putin wysiadający z samolotu po przybyciu na Alaskę
Władimir Putin i Donald Trump
Władimir Putin, Donald Trump
Donald Trump i Władimir Putin
