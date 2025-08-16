Aktualizacja: 17.08.2025 08:44 Publikacja: 16.08.2025 09:59
Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali na Alasce
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Obaj przywódcy spotkali się w piątek wieczorem czasu polskiego w amerykańskiej bazie wojskowej w Anchorage na Alasce, by odbyć rozmowę, która miała dotyczyć głównie zakończenia wojny na Ukrainie.
Donald Trump i Władimir Putin niemal jednocześnie wysiedli ze swych samolotów, po czym rosyjski przywódca podszedł do czekającego na czerwonym dywanie z wyciągniętą dłonią prezydenta USA. Obaj politycy wymienili uścisk dłoni i – choć Rosjanie przetransportowali na Alaskę swój pojazd – udali się do limuzyny Trumpa. Gdy szli, nad ich głowami przeleciał w pokazie bombowiec strategiczny B-2 w eskorcie myśliwców.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że po prawie trzygodzinnym szczycie na Alasce nie doszło d...
Według pierwotnego planu, Trump i Putin mieli na Alasce rozmawiać w formule jeden na jeden. Tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono jednak, że rozmowy odbędą się w formacie trzech na trzech. Trumpowi towarzyszyli sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff, Putin rozmawiał w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa i swego doradcy Jurija Uszakowa. W spotkaniu, które rozpoczęło się po godz. 21.00 czasu polskiego, uczestniczyli także tłumacze.
Po trwających niespełna trzy godziny rozmowach Donald Trump i Władimir Putin wygłosili wspólnie oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. – Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – powiedział prezydent USA. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – dodał.
Rosyjski przywódca mówił, iż oczekuje, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegł ich też przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja rozumie, że Ukrainie trzeba zapewnić bezpieczeństwo.
Donald Trump i Władimir Putin w drodze na spotkanie z dziennikarzami po zakończeniu rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją na Alasce
Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.
Wizyta Trumpa na Alasce trwała ok. sześciu godzin. O godz. 2.22 czasu polskiego amerykański prezydent odleciał do Waszyngtonu. Dziesięć minut wcześniej bazę wojskową w Anchorage opuścił Putin. Specjalny przedstawiciel Władimira Putina ds. współpracy inwestycyjnej i gospodarczej z zagranicą, stojący na czele Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, Kiriłł Dmitrijew, ocenił, że szczyt na Alasce był produktywny, a strony zgodziły się „w wielu kwestiach”. – Będziemy nadal budować stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, mimo dużego oporu – dodał.
Po zakończeniu rozmów z Rosjanami Donald Trump udzielił wywiadu Fox News, w którym komentował swoje pierwsze od lat spotkanie z Władimirem Putinem. Prezydent pozytywnie odniósł się do rozmów. – Sądzę, że spotkanie zasługuje na ocenę 10, ponieważ świetnie się dogadywaliśmy. Dobrze, gdy dwie wielkie potęgi się dogadują, szczególnie gdy są to potęgi nuklearne. Jesteśmy numerem jeden, a oni numerem dwa na świecie. To duża rzecz, naprawdę duża – powiedział. Przed spotkaniem z Putinem Trump mówił, że nie będzie zadowolony, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie.
Czytaj więcej
Prezydent USA groził przed szczytem na Alasce „surowymi sankcjami”, jeśli rosyjski przywódca nie...
– Mogę powiedzieć, że spotkanie było bardzo serdeczne – relacjonował w rozmowie z Fox News Trump. – Myślę, że jesteśmy blisko porozumienia. Teraz Ukraina musi się na nie zgodzić – oświadczył. Amerykański prezydent dodał, że jego rozmowa z rosyjskim przywódcą była „bardzo szczera”. Wyraził opinię, że Putin też chce porozumienia.
– Teraz wszystko zależy od prezydenta Zełenskiego, a także od państw europejskich, które powinny się trochę zaangażować, ale to zależy od Zełenskiego – stwierdził. Mówił, że jest gotów wziąć udział w kolejnym spotkaniu. – Pewnie zorganizują teraz spotkanie między prezydentem Zełenskim, prezydentem Putinem i mną. Nie pytałem o to – relacjonował. – Chcę mieć pewność, że to zostanie załatwione, mamy całkiem spore szanse, żeby to osiągnąć – dodał, odnosząc się do zakończenia wojny na Ukrainie.
Pytany o ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy na rzecz Rosji i ewentualne amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, Trump powiedział, że to element porozumienia z Putinem.
Rosyjskie podboje na Ukrainie
Foto: PAP
– Myślę, że negocjowaliśmy te punkty i w dużej mierze się co do nich zgodziliśmy – oświadczył. – Właściwie sądzę, że zgadzamy się w wielu kwestiach – dodał.
– Myślę, że jesteśmy już blisko końca. Ukraina musi się na to zgodzić – mówił w Fox News prezydent USA. Jego rada dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego? „Trzeba się dogadać”.
Przed rozmowami z Putinem Trump groził Rosji sankcjami, jeśli nie dojdzie do ustaleń dotyczących zawieszenia broni na Ukrainie. – Ze względu na to, co się dzisiaj wydarzyło, myślę, że nie muszę teraz o tym myśleć – powiedział prezydent w wywiadzie dla Fox News. – Może będę musiał o tym pomyśleć za dwa-trzy tygodnie, ale nie teraz – zaznaczył.
Donald Trump i Władimir Putin
Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Jak przekazała strona amerykańska, po godz. 8.00 czasu polskiego Trump rozmawiał z Zełenskim. Rozmowa ta miała trwać ponad godzinę. Według doniesień, amerykański prezydent przez kilkadziesiąt minut zdawał też relację z rozmów z Putinem europejskim przywódcom, wśród których był prezydent Karol Nawrocki.
Przed godz. 10.00 Wołodymyr Zełenski poinformował, że w poniedziałek spotka się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, by „omówić wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia zabijania i wojny”. – Jestem wdzięczny za zaproszenie – zaznaczył. – Ukraina potwierdza swoją gotowość do podjęcia wszelkich wysiłków na rzecz osiągnięcia pokoju – zadeklarował Zełenski. Potwierdził, że Trump poinformował go o głównych punktach rozmowy z Putinem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Fox News
Nie milkną komentarze po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce. Spotkanie budziło...
Po raz pierwszy od 2019 roku prezydent USA Donald Trump spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Sz...
Szef MSZ Radosław Sikorski odniósł się na platformie X do treści transparentu, który izraelscy kibice wywiesili...
Donald Trump podczas spotkania z Władimirem Putinem w Anchorage będzie koncentrował się na dążeniu do zawarcia p...
Przygotowania do spotkania przywódców Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa, weszły w ostateczną fazę,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas