Po trwających niespełna trzy godziny rozmowach Donald Trump i Władimir Putin wygłosili wspólnie oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. – Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – powiedział prezydent USA. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – dodał.

Rosyjski przywódca mówił, iż oczekuje, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegł ich też przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja rozumie, że Ukrainie trzeba zapewnić bezpieczeństwo.

Donald Trump i Władimir Putin w drodze na spotkanie z dziennikarzami po zakończeniu rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją na Alasce Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.

Wizyta Trumpa na Alasce trwała ok. sześciu godzin. O godz. 2.22 czasu polskiego amerykański prezydent odleciał do Waszyngtonu. Dziesięć minut wcześniej bazę wojskową w Anchorage opuścił Putin. Specjalny przedstawiciel Władimira Putina ds. współpracy inwestycyjnej i gospodarczej z zagranicą, stojący na czele Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, Kiriłł Dmitrijew, ocenił, że szczyt na Alasce był produktywny, a strony zgodziły się „w wielu kwestiach”. – Będziemy nadal budować stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, mimo dużego oporu – dodał.

Donald Trump o spotkaniu z Władimirem Putinem: Świetnie się dogadywaliśmy

Po zakończeniu rozmów z Rosjanami Donald Trump udzielił wywiadu Fox News, w którym komentował swoje pierwsze od lat spotkanie z Władimirem Putinem. Prezydent pozytywnie odniósł się do rozmów. – Sądzę, że spotkanie zasługuje na ocenę 10, ponieważ świetnie się dogadywaliśmy. Dobrze, gdy dwie wielkie potęgi się dogadują, szczególnie gdy są to potęgi nuklearne. Jesteśmy numerem jeden, a oni numerem dwa na świecie. To duża rzecz, naprawdę duża – powiedział. Przed spotkaniem z Putinem Trump mówił, że nie będzie zadowolony, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie.