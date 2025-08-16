Wciąż nie milkną komentarze po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce, które budziło duże nadzieje na zawarcie porozumienia w sprawie wojny na Ukrainie. Do rozmowy przywódców odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Donald Tusk po spotkaniu Trump-Putin: Rosja szanuje wyłącznie silnych

„Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Donalda Tuska w serwisie X.

Jak podkreślił szef rządu, „dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych”. Zdaniem polityka Władimir Putin „okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym”. „Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu” – dodał.

Rozmowa Trump-Putin na Alasce. Jak zareagowała Europa?

Pierwsze od lat spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina rozpoczęło się w piątek po godz. 21.00 czasu polskiego w Anchorage na Alasce. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule jeden na jeden, jednak tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono, że przywódcom USA i Rosji będą towarzyszyć nie tylko tłumacze, ale też sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.