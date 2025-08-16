Rzeczpospolita
Tusk ocenia spotkanie Trump–Putin na Alasce. „Putin graczem sprytnym i bezwzględnym”

We wpisie opublikowanym w serwisie X szef polskiego rządu podkreślił, że „dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych”. Jak ocenił Donald Tusk, Władimir Putin „okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym”.

Aktualizacja: 16.08.2025 18:29 Publikacja: 16.08.2025 17:02

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/Piotr Nowak

Ada Michalak

Wciąż nie milkną komentarze po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce, które budziło duże nadzieje na zawarcie porozumienia w sprawie wojny na Ukrainie. Do rozmowy przywódców odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. 

Donald Tusk po spotkaniu Trump-Putin: Rosja szanuje wyłącznie silnych

„Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Donalda Tuska w serwisie X. 

Jak podkreślił szef rządu, „dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych”. Zdaniem polityka Władimir Putin „okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym”. „Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu” – dodał. 

Czytaj więcej

Władimir Putin wysiadający z samolotu po przybyciu na Alaskę
Dyplomacja
Fala komentarzy po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Nawiązania do Jałty i Monachium

Rozmowa Trump-Putin na Alasce. Jak zareagowała Europa?

Pierwsze od lat spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina rozpoczęło się w piątek po godz. 21.00 czasu polskiego w Anchorage na Alasce. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule jeden na jeden, jednak tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono, że przywódcom USA i Rosji będą towarzyszyć nie tylko tłumacze, ale też sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.

Rozmowy trwały niespełna trzy godziny. Trump i Putin wygłosili oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy. Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.

Czytaj więcej

Sekretarz stanu w KPRP, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz
Polityka
Szczyt Trump-Putin. Pałac Prezydencki zabrał głos. „Kreml musi się wycofać z agresywnej polityki”

– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – relacjonował prezydent USA. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – dodał. Z kolei Putin mówił, iż oczekuje, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegł ich też przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja rozumie, że Ukrainie trzeba zapewnić bezpieczeństwo.

W sobotę o wynikach szczytu na Alasce rozmawiała grupa europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk. Politycy ci wydali oświadczenie, w którym napisali, że Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa. „Pragniemy również wyrazić naszą gotowość do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim przy organizacji trójstronnego szczytu wspieranego przez Europę” – czytamy w tekście, podpisanym m.in. przez Tuska, Macrona i Merza.

