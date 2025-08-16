Rzeczpospolita
Fala komentarzy po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Nawiązania do Jałty i Monachium

Nie milkną komentarze po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce. Spotkanie budziło duże nadzieje na zawarcie porozumienia w sprawie wojny na Ukrainie.

Publikacja: 16.08.2025 09:56

Władimir Putin wysiadający z samolotu po przybyciu na Alaskę

Władimir Putin wysiadający z samolotu po przybyciu na Alaskę

Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via Reuters

Bartosz Lewicki

John Bolton, doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego z czasów jego pierwszej kadencji, w rozmowie z CNN zauważył, że „możemy mówić o wyraźnym zwycięstwie Putina, choć nie o porażce Trumpa”. – Moim zdaniem Trump nie przegrał, ale Putin wyraźnie wygrał. Trump wyszedł bez niczego. Putin, moim zdaniem, poczynił duże postępy w przywracaniu relacji (co, moim zdaniem, od dawna jest jego głównym celem). Uniknął nowych sankcji, nie musi wprowadzać zawieszenia broni, kolejne spotkanie nie jest zaplanowane – mówił. – To jeszcze nie koniec, ale powiedziałbym, że Putin osiągnął większość tego, czego chciał, a Trump osiągnął bardzo niewiele – podsumował Bolton. 

Władimir Putin i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem na Alasce. Relacja na żywo

Z kolei niemiecki dyplomata Wolfgang Ischinger, który do 2022 r. przewodniczył Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i pozostaje jednym z najbardziej szanowanych ekspertów w kwestiach polityki zagranicznej na świecie, stwierdził we wpisie na platformie X, że spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0 dla Putina. „Zgodnie z oczekiwaniami: brak zawieszenia broni, brak pokoju. Brak realnego postępu. Wyraźne 1:0 na korzyść Putina. Brak nowych sankcji” – napisał. „Dla Ukraińców: nic. Dla Europy: głębokie rozczarowanie” – dodał.

Nawiązania do Monachium i Jałty

Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce skomentował też czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský, publikując wpis z cytatem. „Możesz osiągnąć chwilowe uspokojenie, stosując politykę ustępstw wobec przemocy, ale w ten sposób nie osiągnie się trwałego pokoju – Anthony Eden, czerwiec 1938” – napisał Lipavský. Było to nawiązanie do porozumienia zawartego podczas konferencji w Monachium 29-30 września 1938 roku, dotyczącego przyłączenia części terytoriów Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckiej, co miało uspokoić Adolfa Hitlera. Układ ten zawarto bez udziału Czechosłowacji. Anthony Eden był brytyjskim ministrem spraw zagranicznych w 1938 roku i zrezygnował ze stanowiska w proteście przeciwko układowi monachijskiemu. 

Nawiązania historyczne dostrzegł w swoim wpisie również Roman Giertych. „Jałta leży dzisiaj na Alasce” – napisał. Konferencja jałtańska w 1945 roku miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy, a ustaleń dokonali przywódca ZSRR Józef Stalin, Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Władimir Putin Donald Trump

