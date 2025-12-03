Prowadzi nas to do bardzo pesymistycznych wniosków, że czeka nas otwarta wojna. Europa będzie musiała chwycić za broń?

Już w kwietniu, będąc w Waszyngtonie i rozmawiając z różnymi analitykami amerykańskimi, pojawił się pomysł rozlokowania „tripwire forces”, niewielkich oddziałów europejskich w ukraińskich miastach. To miałoby chronić je przed rosyjskimi atakami. Do tej pory niewiele się stało. Jestem sceptyczny, jeśli chodzi o gotowość zachodniej Europy do tego, by chwytać za jakikolwiek karabin. Szczerze mówiąc, nie widzę też jakiegokolwiek pomysłu krajów Europy na to, co dalej zrobić. Może oprócz tego, że dyplomacja europejska przekona Trumpa, że te warunki są nie do zaakceptowania.

A może pod naciskiem sankcji ekonomicznych Putin będzie skłonny lub zmuszony się wycofać?

Powiem tak – myślę, że ani Polacy, ani nawet Europejczycy nie zaakceptowali tego, że świat zmienił się bardzo w ciągu ostatnich trzydziestu lat i Zachód nie jest już pępkiem świata. Ani gospodarczo, ani politycznie. Mało tego – że Stany Zjednoczone nie mają już takiej hegemonii, jaką miały chwilkę po upadku Związku Radzieckiego. Rosja współpracuje z Chinami, ale także z Indiami. Mimo presji Putin jutro przylatuje do New Delhi, gdzie też będzie rozmawiał o zawarciu nowych kontraktów. W skrócie – Rosja na tyle się zaakomodowała, jeśli chodzi o Globalne Południe, współpracując z tamtejszymi graczami, że jest w stanie przeżyć sankcje. Rosja na tyle dobrze się ustawiła, żeby przeżyć na jakimś minimalnym poziomie aż do momentu, aż osiągnie swoje cele. To oczywiście nie zapewni bogactwa, ale złośliwie można by zapytać o to, kiedy ostatnio Rosja była bogata, poza wąską grupa Rosjan?

Czy istnieje perspektywa powrotu do takich normalnych, pokojowych relacji Europy i Rosji z gospodarczym udziałem USA? Czy to możliwe tylko w wyniku klęski militarnej Rosji?

Myślę, że pokojowa perspektywa współistnienia z Rosją istnieje tylko w dwóch wariantach. Pierwszy to właśnie militarna klęska Rosji, która wydaje się bardzo mało prawdopodobna. Druga to bardzo zła dla nas kwestia zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie na taką, w której obecność amerykańska jest żadna lub minimalna; w której NATO wraca do sytuacji przed rozszerzeniem z 1997 r.; taka, w której przywódcy europejscy muszą usiąść do rozmów z Rosją i to Rosja współdecyduje o tym, jak wygląda Europa. Innej opcji nie ma. Nie wynika to z naszego podejścia, Europejczyków, zwłaszcza Polaków, tylko z podejścia Rosji. To się nie zmienia od upadku Związku Radzieckiego, raz zostaje przez Rosjan ukryte, a innym razem jest bardziej na wierzchu. Teraz jest, najdelikatniej mówiąc, bardzo na wierzchu. Rosjanie nie chcą obecności Amerykanów w Europie. Nawet jeśli zaakceptują ich w Niemczech czy na zachodzie, to na pewno nie w Europie Środkowo-Wschodniej. Myślę, że takich „red flag-ów” mieliśmy od 2014 r., kiedy Krym został anektowany, bardzo wiele. Zaczęliśmy więcej wydawać na zbrojenia – zwłaszcza kraje bałtyckie czy nordyckie – ale w Europie Zachodniej, może z wyjątkiem Francji, nie dokonał się specjalny postęp. Stało się niewiele w kierunku stworzenia europejskiej armii, która byłaby samowystarczalna. Europa nie akceptuje tych dzwonków alarmowych, zaś Amerykanie będą się wycofywać z Europy, to ich długofalowy cel. Nie wiem oczywiście, do jakiego stopnia, ale ten proces będzie się tylko pogłębiał. Więc albo utkwimy w sytuacji, w której będziemy musieli wytrzymać wszelki dyktat Amerykanów, albo w końcu Europa zainwestuje w swoją obronę. Na to z kolei nie ma gotowości Europejczyków – Europejczycy nie chcą głębszej integracji a zwłaszcza stworzenia wspólnej armii, być może poza inicjatywami regionalnymi. To jest nierozwiązywalny europejski klincz.