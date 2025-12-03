Z tego artykułu się dowiesz: Jak zachodnie sankcje wpływają na bezpieczeństwo lotnicze w Rosji?

Jakie są statystyki incydentów i wypadków lotniczych w Rosji w 2025 roku?

Jakie problemy techniczne dotykają rosyjskie samoloty różnych modeli?

Jakie są prognozy dla przyszłości rosyjskiego lotnictwa w kontekście dostępności części zamiennych?

W 2024 r. zdarzyło się w Rosji 200 sytuacji, w których samoloty okazały się niezdatne do operacji i trzeba było znacząco opóźnić bądź odwołać rejsy.

Reklama Reklama

Do tych statystyk dochodzą jeszcze przypadki, kiedy z powodu awarii samolotów doszło do ponad 100 nieplanowanych lądowań. 17 z nich było spowodowanych awarią silników.

Dziesiątki ofiar feralnych lotów

W katastrofach lotniczych od stycznia do końca listopada 2025 r. zginęły 53 osoby. Najtragiczniejszy w skutkach wypadek wydarzył się w lipcu podczas rejsu AN-24 Angara Airlines z Chabarowska do Tyndy. Maszyna spadła w odległości 15 km od lotniska docelowego, zginęło 48 osób. Jak wykazało dochodzenie, wypadek był wynikiem błędu pilotów, chociaż wiadomo także, że prawie 50-letnia maszyna miała wkrótce zostać wycofana z eksploatacji.

Po tym wypadku rząd nakazał regulatorowi rynku transportowego – Rostransportnadzorowi dokładne przeglądy we wszystkich 51 maszynach z flot przewoźników regionalnych. Przeglądy miały rozpocząć się w poniedziałek, 1 grudnia, ale doszło do opóźnienia.