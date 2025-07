Rosyjskie lotnictwo pasażerskie w zapaści

Numer rejestracyjny maszyny wskazuje, że została wyprodukowana w 1976 roku w Kijowie i była obsługiwana przez lokalne syberyjskie linie lotnicze Angara. Rejs z Błagowieszczeńska do Tyndy odbywał się normalnie, zanim samolot nie zaczął podchodzić do lądowania w Tyndzie: 40-tysięcznym mieście w obwodzie amurskim, niedaleko granicy z Chinami. Z nieustalonych jeszcze przyczyn maszyna odleciała na drugi krąg. Wtedy samolot zniknął z radarów.

Według danych rosyjskich na pokładzie znajdowało się 43 pasażerów, w tym pięcioro dzieci, oraz sześciu członków załogi, poinformował gubernator obwodu Wasilij Orłow. Szczątki samolotu znaleziono na górskim zboczu około 15 km od Tyndy, podała agencja Interfax, cytując funkcjonariuszy służb ratunkowych. Maszyna spadła na zupełnym bezludziu w gęstym lesie. Władze ogłosiły wszczęcie śledztwa w sprawie katastrofy. Możliwe są dwie przyczyny – usterka techniczna i błąd ludzki. Rzecznik Kremla zapewnił, że dyktator został poinformowany o katastrofie, a krewni ofiar otrzymają odszkodowania i pomoc państwa.

Tragedia lotnicza w Rosji. Czerwona flaga

Tragedia na Dalekim Wschodzie to kolejny dowód na bardzo złą kondycję rosyjskiego lotnictwa pasażerskiego. Wojna wywołana przez Putina poskutkowała zachodnimi sankcjami na rosyjskie lotnictwo. Nie lata na Zachód, nie ma dostępu do części i serwisu. We wrześniu 2022 roku Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) na podstawie wyników audytu bezpieczeństwa lotów oznaczyła Rosję „czerwoną flagą”. Spośród 193 krajów będących członkami ICAO jedynie Bhutan, Demokratyczna Republika Konga i Liberia mają też czerwoną flagę – znak, że latanie liniami tych krajów zagraża życiu i zdrowiu.

W Rosji działa 17 rosyjskich linii lotniczych. Od wojny nie mają nowych samolotów, a do tych, które bezprawnie zatrzymały u siebie bez zgody leasingodawców, nie mają oryginalnych części ani serwisu. Według Federalnej Agencji Transportu Lotniczego w samym 2023 roku doszło do prawie 700 incydentów lotniczych, z czego ponad połowa była związana z awariami technicznymi.