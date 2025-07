W sądach będzie taniej i nowocześniej

Posłowie przegłosowali też inne ustawy wprowadzające cyfrowy standard korespondencji, choć już nie z zakładami energetycznymi. Nowelizacja kilku ustaw dotyczących spraw ubezpieczeniowych przewiduje, że komunikacja elektroniczna będzie mogła być stosowana między ubezpieczycielami a osobami zawierającymi umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej pojazdów mechanicznych. Podobne zasady będą dotyczyły rolników w sprawach związanych z ich umowami OC. W obu przypadkach taką elektroniczną komunikację będzie można stosować przez cały okres trwania umowy.

Dawno wyczekiwaną zmianą w obszarze wymiaru sprawiedliwości jest wprowadzenie dwustronnej komunikacji między sądem a pełnomocnikami stron w postępowaniach cywilnych. Dziś doręczanie pism procesowych jest możliwe tylko z sądu do pełnomocnika. Posłowie uchwalili stosowną nowelę do kodeksu postępowania cywilnego. Uzupełnia to podobną nowelę do procedury karnej, uchwaloną 11 lipca. Ustawa przewiduje także lepsze wykorzystanie w sądach alternatywnych metod rozwiązywania sporów, m.in. mediacji.

Sejm uchwalił jeszcze jedną ważną zmianę dotyczącą postępowań cywilnych. Jest to postulowane przez społeczny zespół deregulacyjny Rafała Brzoski zmniejszenie ograniczeń przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniach sądowych przez przedsiębiorców. Zmienione przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obniżają górną granicę opłaty sądowej od pisma w sprawach o prawa majątkowe z 200 tys. zł do 100 tys. zł.

Łatwiej o zamówienia publiczne i działalność nierejestrowaną

W innej deregulacyjnej ustawie korzyścią dla przedsiębiorców będzie podwyższenie progu finansowego. Chodzi o przepisy o zamówieniach publicznych oraz te dotyczące koncesji na roboty budowlane. Podwyższono próg dla wartości zamówienia ze 130 tys. zł do 170 tys. zł. Łatwiej będzie prowadzić drobną działalność gospodarczą bez rejestracji. Znowelizowane Prawo przedsiębiorców wydłuży z miesiąca do kwartału okres, w którym będzie można osiągnąć określony pułap przychodu bez rejestracji. Dziś taką działalność można prowadzić, o ile nie przekroczy się limitu 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w ciągu miesiąca (w tym roku wynosi on 3499,50 zł). Według nowej reguły, pułap ten zostanie określony na poziomie 225 proc. miesięcznego wynagrodzenia (czyli obecnie 10498,50 zł), ale w okresie kwartału.