Naszym celem jest zmniejszenie kosztów administracyjnych ponoszonych przez wszystkie przedsiębiorstwa o co najmniej 25 proc., a MŚP – o co najmniej 35 proc. Oznacza to obniżenie rocznych kosztów administracyjnych o około 37,5 mld euro do końca obecnej kadencji Komisji w 2029 r.

I na tym nie poprzestaniemy. Uproszczenie musi być integralną częścią wszystkich nowych przepisów UE. Przyszłe przepisy będą prostsze z założenia.

Upraszczanie będzie trwałą zmianą instytucjonalną

Oznacza to zmianę sposobu myślenia i funkcjonowania naszej instytucji. Musimy skoncentrować się na skutecznym wdrażaniu przepisów, zamiast tworzyć coraz więcej obowiązków regulacyjnych.

Ta Komisja Europejska naprawdę słucha, reaguje i realizuje obietnice. Jesteśmy motorem prawdziwych zmian, dzięki ambitnemu programowi upraszczania przepisów.

Nasze zobowiązanie jest jasne: zadbamy o to, by unijne przepisy przynosiły korzyści wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom oraz wspierały ich w pełnym wykorzystaniu potencjału.