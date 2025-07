Dziś zarówno fani, jak i badacze nazywają tego typu roboty mecha (jap. meka), co jest skrótem od angielskich słów „mechanism” i „mechanical” („mechanizm” i „mechaniczny”). Anime, mangi i filmy aktorskie o mecha szybko zdobyły popularność na równi z kaijū, jednocześnie ewoluując w kolejnych dekadach jako gatunek. W 1979 roku animowany serial telewizyjny „Kidō Senshi Gundam” (dosł. „Gundam w ruchomej zbroi”) zapoczątkował podgatunek „prawdziwego robota”. Maszyny, z których wiele nazywano gundamami, nie były już bohaterami o zaawansowanych zdolnościach technicznych, ale po prostu rodzajem broni, porównywalnym do czołgów czy odrzutowców. W trakcie starć pilotów mecha i towarzyszących im sił wojskowych rozgrywały się ludzkie dramaty moralne. W zainspirowanych rzeczywistością zimnej wojny opowieściach o gundamach obok bohaterów i złoczyńców ścierały się całe cywilizacje wyznające sprzeczne filozofie, a wojny toczono przy użyciu gigantycznych robotów. Był to dominujący gatunek w japońskiej fantastyce naukowej w latach 80. XX wieku, a jego wpływ jest widoczny do dziś.

Poczucie niemocy, które opanowało japońskie społeczeństwo po kryzysie gospodarczym z 1990 roku, zaowocowało narodzinami nowego podgatunku popkulturowych opowieści. W 1995 roku pojawił się kontrowersyjny serial anime „Neon Genesis Evangelion” (jap. „Shinseiki Evangelion”), który połączył elementy gore i psychologicznych tortur z filozoficzną głębią, niespotykaną w dotychczas znaczących seriach. Filozofia jungowska splatała się z chrześcijańską symboliką i wnikliwą analizą psychiki nastolatków zmuszonych do prowadzenia wojny w świecie pełnym szalejących maszyn i zachłannych, niezdolnych do porozumienia ludzi. Roboty, które można było odbierać jako pewną metaforę, nie rozwiązywały problemów ludzkości, a jedynie je uwydatniały. „Neon Genesis Evangelion” zapraszało do refleksji nad niepewnością związaną z nową polityczną rolą Japonii, a także nad globalną sytuacją po zimnej wojnie, stając się punktem odniesienia dla późniejszych dzieł o robotach, w których dominowała psychologiczna głębia. O ile kaijū wyrażały lęki związane z nieokiełznanymi siłami natury, o tyle historie o mecha brały pod lupę marzenia o lepszej przyszłości, którą miały zapewnić nowe technologie uosabiane przez superroboty.

Nazwanie kaijū i mecha mitami nie jest bynajmniej nadużyciem. „Godzilla”, „Tetsuwan Atom” i kolejne produkcje w tym duchu nadal mają duży wpływ na kulturę i społeczeństwo Japonii. Na opowieściach o gigantycznych potworach i walczących o przyszłość robotach wyrosło kilka pokoleń mieszkańców archipelagu. Choć nie otacza się ich religijnym kultem, to przecież ucieleśniają nadzieje, lęki i marzenia ludzi na całym świecie. Historie o nich pokazują również to, jak japońskie społeczeństwo przystosowywało się do przemian zachodzących we współczesnym świecie, i choć są jedynie fikcją, budzą najprawdziwsze emocje.

Nowy cud – nowy folklor

Cud gospodarczy” – tak określa się okres błyskawicznej odbudowy Japonii po zniszczeniach drugiej wojny światowej. Od około 1965 roku rozpoczął się prawdziwy boom gospodarczy, a w 1980 roku Japonia ponownie znalazła się w gronie najzamożniejszych i najbardziej rozwiniętych krajów świata, mimo że trzy dekady wcześniej była w kompletnej ruinie. Tokio i inne największe miasta zostały odbudowane w zupełnie nowym kształcie, a drapacze chmur wraz z nowoczesnymi blokami mieszkalnymi nadały im charakterystyczny wygląd, który stał się znakiem rozpoznawczym dzisiejszej Japonii. W tym nowoczesnym, miejskim krajobrazie rodził się nowy folklor. Część miejskich legend czerpała z dawnych motywów, podczas gdy inne były zupełnie nowe.