Podcast „Posłuchaj Plus Minus”: Jak straszy nas popkultura?

Horror to już nie tylko jumpscare’y czy przemoc – gatunek ten przeszedł niezwykłą ewolucję zmieniając się razem ze społeczeństwami i technologią. Wszyscy wychowani na „Kingu i Mastertonie”, obecnie coraz częściej oczekują od horrorów nie tylko strachu, lecz także głębokiej refleksji nad ludzką naturą. Gościem Darii Chibner był Paweł Rzewuski – pisarz, historyk, filozof, autor „Krzywdy” – horroru w klimatach sarmackich

Gatunek grozy – gdzie się rodzi strach?

Pierwszym prawdziwym horrorem, który mnie naprawdę przeraził, był serial „Gęsia Skórka” – mówi Paweł Rzewuski. Wspomina on jednocześnie specyficzną atmosferę dzieciństwa lat 90. oraz pierwsze źródło autentycznego niepokoju, czyli Bukę z Muminków. W tym okresie horrory dla młodzieży nie były niczym nadzwyczajnym i właśnie w takich klimatach wychowywali się millenialsi.

Horror – renesans gatunkowego miksu

W ostatniej dekadzie horror przeżywa renesans, mieszając elementy thrillera, dramatu psychologicznego, musicalu czy komedii slapstickowej. Filmy takie jak „Oddaj ją”, „Midsommar” czy „Brzydka siostra” pokazują, jak szeroko może sięgać współczesny horror – od body horroru po historie inspirowane klasykami i lokalną tradycją. Doskonałym przykładem jest film „Zniknięcia”, łączący kilka perspektyw i form gatunkowych w jednej opowieści.