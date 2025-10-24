Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„K-popowe łowczynie demonów”: Dobro i zło, jakich nie znaliśmy

Koreański fenomen wiele rzeczy robi świetnie, ale pozostawia nas z uczuciem niedosytu.

Publikacja: 24.10.2025 17:00

„K-popowe łowczynie demonów”, reż. Maggie Kang i Chris Appelhans, dystr. Netflix

„K-popowe łowczynie demonów”, reż. Maggie Kang i Chris Appelhans, dystr. Netflix

Foto: mat.pras.

Paweł Rzewuski

Patrząc na „K-popowe łowczynie demonów”, musimy wyjść z europejskiej tradycji postrzegania dobra i zła, a przede wszystkim demonów. Ta rzecz budzi niepokój wśród wielu konserwatywnych widzów. Otóż mamy rzeczywistość, w której istnieją łowczynie, reprezentujące siły porządku, ładu, ale nie dobra, co chyba trzeba wyraźnie podkreślić, oraz demony, które zgodnie z koreańską tradycją reprezentują siły nieuporządkowania, chaosu, ale nie jest to zło w znaczeniu tradycji judeochrześcijańskiej. Łowczynie demonów są zaś osobami obdarzonymi mocą duchową, które utrzymują porządek między światem żywych a światem duchów przez walkę z tymi demonami właśnie.

Pozostało jeszcze 82% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Jan Śpiewak – pisarz, publicysta, aktywista
Plus Minus
„Posłuchaj Plus Minus” – Żyjemy w terrorze wolności
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
„Samotność Janosika. Biografia Marka Perepeczki”, Marek Szymański, wyd. Rebis
Plus Minus
„Samotność Janosika. Biografia Marka Perepeczki”: Mężczyzna na dwa tapczany
„Cronos: Nowy Świt”, prod. Bloober Team, platf. PS5, PC, X1, XS, Switch 2
Plus Minus
„Cronos: Nowy Świt”: Horror w Hucie im. Lenina
„Peacemaker” sezon 2, reż. James Gunn, dystr. HBO Max
Plus Minus
„Peacemaker”: Żarty się skończyły
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
„Little Nightmares III”, prod. Supermassive Games, platf. PS4, PS5, PC, X1, XS, Switch
Plus Minus
„Little Nightmares III”: Upiorny sen
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie