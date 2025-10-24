Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Kazirodca z Czerników usłyszał pierwszy wyrok

Sąd Rejonowy w Kościerzynie skazał 56-letnego Piotra G. za znęcanie się i gwałty na córce Paulinie. Z ich kazirodczych związków mężczyzny zrodziło się troje dzieci, których szczątki ujawniono we wrześniu 2023 roku w domu w Czernikach.

Publikacja: 24.10.2025 17:32

Oskarżony Piotr G. na sali Sądu Okręgowego w Gdańsku

Oskarżony Piotr G. na sali Sądu Okręgowego w Gdańsku

Foto: PAP/Adam Warżawa

Dorota Gajos-Kaniewska

W jednodniowym procesie, który toczył się z wyłączeniem jawności, Sąd wymierzył Piotrowi G. karę łączną 3 lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Ma też zapłacić 10 tys. zł nawiązki 22-letniej córce Paulinie, która ma w tym procesie miała status pokrzywdzonej. Wyrok nie jest prawomocny. 

„Wyrok zapadł po uwzględnieniu wniosku oskarżonego, złożonego w trybie  art. 387 k.p.k.,  o wydanie wyroku  skazującego i wymierzenie mu określonej kary.Prokurator, obecna na rozprawie, nie sprzeciwiła się temu wnioskowi” -  poinformował prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

„Polski Frietzl”, czyli co stało się w domu w Czernikach

Policja zainteresowała się domem w Czernikach po otrzymaniu informacji, że Paulina była w ciąży, lecz nie ma dziecka. Jej koleżankom z pracy podejrzana wydawała się dziwna relacja z ojcem, ktoś podejrzał ich SMS-y. Także mieszkańcy Czerników mieli podejrzenia co do tego, co działo się w domu Piotra G. po śmierci jego żony w 2008 r. Pod jego opieką ojca zostało wówczas dwanaścioro dzieci pary – cztery córki i ośmiu synów, dziś już w większości dorosłe. 

Czytaj więcej

Praca ze sprawcami przestępstw seksualnych
Prawo karne
Praca ze sprawcami przestępstw seksualnych

Śledztwo wykazało, że od wielu lat współżył on ze swoimi dwiema córkami, a troje noworodków urodzonych z tych związków zamordował bezpośrednio po narodzinach. Przez co najmniej 19 lat Piotr G. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoimi dziećmi, współżył z nastoletnią córką i kilkakrotnie zgwałcił drugą córkę.  

Reklama
Reklama

W postępowaniu głównym córka na ławie oskarżonych wraz z ojcem

Piątkowy wyrok zapadł w drugim postępowaniu sądowym ws. zbrodni w Czernikach. W postępowaniu głównym, które od kilku dni toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, Paulina G. ma status oskarżonej jako współsprawca zabójstw noworodków i kazirodztwa. - Nie jest możliwe występowanie w tej samej sprawie w charakterze osoby oskarżonej i pokrzywdzonej, stąd konieczność odrębnego prowadzenia tych postępowań - przekazał Polskiemu Radiu rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Mariusz Kaźmierczak. 

Piotr G. jest w tym postępowaniu oskarżony o  dokonanie trzech zabójstw, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej swoich córek, jak również o znęcanie się nad jedenaściorgiem ze swoich dzieci. Paulina odpowiada za za pomocnictwo w zabójstwie dwojga noworodków poprzez akceptację oraz utrzymywanie stosunków kazirodczych.  Obojgu oskarżonym grozi dożywotnie więzienie.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały Sądy Powszechne Sądy Rejonowe Prawo Karne

W jednodniowym procesie, który toczył się z wyłączeniem jawności, Sąd wymierzył Piotrowi G. karę łączną 3 lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Ma też zapłacić 10 tys. zł nawiązki 22-letniej córce Paulinie, która ma w tym procesie miała status pokrzywdzonej. Wyrok nie jest prawomocny. 

„Wyrok zapadł po uwzględnieniu wniosku oskarżonego, złożonego w trybie  art. 387 k.p.k.,  o wydanie wyroku  skazującego i wymierzenie mu określonej kary.Prokurator, obecna na rozprawie, nie sprzeciwiła się temu wnioskowi” -  poinformował prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Aplikacja mObywatel działa od 2017 roku
W sądzie i w urzędzie
Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Pięć razy w miesiącu za darmo
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Trybunał Konstytucyjny
Sądy i trybunały
Tak koalicja 15 października „przejmie” Trybunał Konstytucyjny. Jest zapowiedź
Zgodnie z anonimową petycją bezdzietne kobiety miałyby pracować do 65. roku życia – a więc tak długo
Praca, Emerytury i renty
Emerytury bezdzietnych kobiet. Czy petycja ma szansę zmienić prawo?
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Prawo drogowe
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Zakaz używania tytułu i bez presji załatwiania zastępstwa na urlopie. Będą nowe przepisy o adwokatur
Zawody prawnicze
Zakaz używania tytułu i bez presji załatwiania zastępstwa na urlopie. Będą nowe przepisy o adwokaturze
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie