Rząd kończy z polityką „głodzenia” Trybunału Konstytucyjnego? Koalicja wybierze sześciu sędziów

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w ubiegłym roku rządząca koalicja obcięła budżety Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Był to efekt kwestionowania legalności działania tych organów lub niektórych ich członków. Ostatecznie parlament zdecydował o zmniejszeniu ich budżetów odpowiednio o 6,5 mln zł (prawie ¼ projektowanego budżetu KRS), o 10,8 mln zł (co stanowiło ok. 17 proc. planowanego budżetu TK) i o 25 mln zł (8 proc. planowanego budżetu SN).

Trybunał ma otrzymać o 24 mln zł więcej

Jak donosi Radio RMF FM, obecnie procedowany projekt budżetu państwa na 2026 r. przewiduje znaczący wzrost środków przeznaczonych na Trybunał Konstytucyjny. W przyszłym roku instytucja ma otrzymać 76,5 mln zł, czyli o 24 mln zł więcej niż w 2025 r. Rozgłośnia zauważa, że największa zmiana dotyczy wynagrodzeń, które w obecnym roku zostały obcięte do zera dla części sędziów, nieuznawanych przez rządzącą koalicję. Mają one zostać przywrócone, a zaległości zwrócone wraz z odsetkami.

– W budżecie Trybunału Konstytucyjnego na kolejny rok zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę tychże zaległych wynagrodzeń, wraz z odsetkami. Jest to kwota, którą Skarb Państwa jest winien sędziom Trybunału – powiedziała RMF FM szefowa Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofia Hoffmann. Chodzi o kwotę 11 mln 220 tys. zł.

Rozgłośnia zaznacza, że propozycja budżetowa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego nie znalazła sprzeciwu podczas prac w Sejmie. Teraz ustawą budżetową zajmuje się Senat.