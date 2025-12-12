Rzeczpospolita
Prawo
Rząd kończy z polityką „głodzenia” Trybunału Konstytucyjnego? Koalicja wybierze sześciu sędziów

Koalicja rządowa ma w styczniu rozpocząć obsadzenie wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie rządzący rezygnują z finansowej blokady tej instytucji.

Publikacja: 12.12.2025 14:27

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mateusz Adamski

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w ubiegłym roku rządząca koalicja obcięła budżety Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Był to efekt kwestionowania legalności działania tych organów lub niektórych ich członków. Ostatecznie parlament zdecydował o zmniejszeniu ich budżetów odpowiednio o 6,5 mln zł (prawie ¼ projektowanego budżetu KRS), o 10,8 mln zł (co stanowiło ok. 17 proc. planowanego budżetu TK) i o 25 mln zł (8 proc. planowanego budżetu SN). 

Trybunał ma otrzymać o 24 mln zł więcej

Jak donosi Radio RMF FM, obecnie procedowany projekt budżetu państwa na 2026 r. przewiduje znaczący wzrost środków przeznaczonych na Trybunał Konstytucyjny. W przyszłym roku instytucja ma otrzymać 76,5 mln zł, czyli o 24 mln zł więcej niż w 2025 r. Rozgłośnia zauważa, że największa zmiana dotyczy wynagrodzeń, które w obecnym roku zostały obcięte do zera dla części sędziów, nieuznawanych przez rządzącą koalicję. Mają one zostać przywrócone, a zaległości zwrócone wraz z odsetkami.

– W budżecie Trybunału Konstytucyjnego na kolejny rok zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę tychże zaległych wynagrodzeń, wraz z odsetkami. Jest to kwota, którą Skarb Państwa jest winien sędziom Trybunału – powiedziała RMF FM szefowa Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofia Hoffmann. Chodzi o kwotę 11 mln 220 tys. zł.

Rozgłośnia zaznacza, że propozycja budżetowa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego nie znalazła sprzeciwu podczas prac w Sejmie. Teraz ustawą budżetową zajmuje się Senat.

Koalicja będzie mogła wybrać sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

Z kolei w poniedziałek portal money.pl ujawnił, iż na ostatnim spotkaniu liderów koalicji rządzącej podjęto decyzję dotyczącą obsadzenia wakatów w TK. Nowi kandydaci mają zostać wskazani już w styczniu. Ma to wynikać z dwóch względów. Po pierwsze, Sejm wstrzymuje się z decyzją do czasu zakończenia procedury dotyczącej kandydatów zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość – Marka Asta oraz prof. Artura Kotowskiego. Po drugie, koalicja oczekuje na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma zostać ogłoszony w przyszły czwartek, 18 grudnia. TSUE ma rozstrzygnąć skargę Komisji Europejskiej z 2023 r., która kwestionuje orzeczenie TK z 2021 r. dotyczące pierwszeństwa prawa krajowego nad unijnym oraz obsadzenia Trybunału przez tzw. dublerów.

Przypomnijmy, iż obecnie na 15 ustawowych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym zasiada 10 sędziów. W ubiegłym tygodniu z TK odeszła sędzia Krystyna Pawłowicz, a 20 grudnia zakończy się kadencja sędziego Michała Warcińskiego. Jeśli odrzuceni zostaną zgłoszeni kandydaci PiS, to w styczniu Marszałek Sejmu będzie mógł rozpisać nowy nabór na obsadzenie sześciu miejsc w Trybunale. 

Warto też wspomnieć, iż z odejściem Krystyny Pawłowicz Trybunał utracił możliwość formowania pełnego składu, bowiem, w myśl ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK do rozpoznania sprawy w pełnym składzie potrzebny jest udział co najmniej 11 sędziów.

Źródło: rp.pl

