W ubiegłym roku rządząca koalicja obcięła budżety Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Był to efekt kwestionowania legalności działania tych organów lub niektórych ich członków. Ostatecznie parlament zdecydował o zmniejszeniu budżetu tych organów odpowiednio o 6,5 mln zł (prawie ¼ projektowanego budżetu KRS), o 10,8 mln zł (co stanowiło ok. 17 proc. planowanego budżetu TK) i o 25 mln zł (8 proc. planowanego budżetu SN).

W planie na 2026 r. założono natomiast, że budżety tych instytucji wzrosną, i to dość istotnie.

O ile więcej pieniędzy popłynie do KRS i TK w 2026 r.

I tak, budżet Krajowej Rady Sądownictwa, który w bieżącym roku wynosi nieco ponad 21 mln zł, zostanie zwiększony aż do 34,3 mln zł, czyli o 62 proc. Dla porównania przed ubiegłoroczną obniżką wynosił niespełna 26 mln zł.

Wydatki na Trybunał Konstytucyjny zaplanowano w kwocie 72,7 mln zł (wobec obecnych 52,6 mln zł). Przed cięciami ustawa budżetowa na 2024 r. określała budżet TK na poziomie 57,1 mln zł.