W ubiegłym roku rządząca koalicja obcięła budżety Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Był to efekt kwestionowania legalności działania tych organów lub niektórych ich członków. Ostatecznie parlament zdecydował o zmniejszeniu budżetu tych organów odpowiednio o 6,5 mln zł (prawie ¼ projektowanego budżetu KRS), o 10,8 mln zł (co stanowiło ok. 17 proc. planowanego budżetu TK) i o 25 mln zł (8 proc. planowanego budżetu SN).
W planie na 2026 r. założono natomiast, że budżety tych instytucji wzrosną, i to dość istotnie.
I tak, budżet Krajowej Rady Sądownictwa, który w bieżącym roku wynosi nieco ponad 21 mln zł, zostanie zwiększony aż do 34,3 mln zł, czyli o 62 proc. Dla porównania przed ubiegłoroczną obniżką wynosił niespełna 26 mln zł.
Wydatki na Trybunał Konstytucyjny zaplanowano w kwocie 72,7 mln zł (wobec obecnych 52,6 mln zł). Przed cięciami ustawa budżetowa na 2024 r. określała budżet TK na poziomie 57,1 mln zł.
Do 331 mln zł ma zostać zwiększony budżet Sądu Najwyższego. Tu z kolei mamy do czynienia ze wzrostem o 12 proc. względem tegorocznego budżetu.
Warto przypomnieć, że w maju 2025 r. Trybunał Konstytucyjny, na wniosek prezydenta, uznał, że ustawa budżetowa w części dotyczącej budżetu KRS i TK jest niezgodna z konstytucją.
To niejedyne instytucje, na których funkcjonowanie rząd zamierza przeznaczyć więcej pieniędzy. Budżet Naczelnego Sądu Administracyjnego wrośnie o 10 proc. (z 978 mln zł do 1 mld 76 mln zł), Najwyższej Izby Kontroli o 23 proc. (z 471 mln zł do 580 mln zł), a rzecznika praw obywatelskich o 12 proc. (z 82 do 92 mln zł).
Natomiast wydatki na całe sądownictwo powszechne zwiększą się o 8,4 proc. (z 17,4 mld zł do 18,9 mld zł).
O ostatecznym kształcie budżetu zdecyduje parlament. Warto dodać, że prezydent nie może – zgodnie z konstytucją – zawetować budżetu. Art. 224 ust. 2 ustawy zasadniczej stanowi, że może ją natomiast skierować (w całości lub części) do TK.
