Rzeczpospolita
Prawo
Czy to koniec głodzenia Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego?

Budżet Trybunału Konstytucyjnego ma być zwiększony o 38 proc., a Krajowej Rady Sądownictwa aż o 62 proc. - wynika z projektu ustawy budżetowej, przyjętego pod koniec ubiegłego tygodnia przez rząd. Więcej pieniędzy otrzyma też m.in. Sąd Najwyższy.

Publikacja: 01.09.2025 05:05

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka

Foto: PAP/Marcin Obara, Leszek Szymański

Piotr Szymaniak

W ubiegłym roku rządząca koalicja obcięła budżety Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Był to efekt kwestionowania legalności działania tych organów lub niektórych ich członków. Ostatecznie parlament zdecydował o zmniejszeniu budżetu tych organów odpowiednio o 6,5 mln zł (prawie ¼ projektowanego budżetu KRS), o 10,8 mln zł (co stanowiło ok. 17 proc. planowanego budżetu TK) i o 25 mln zł (8 proc. planowanego budżetu SN).

Czytaj więcej

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska (C) i Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata
Sądy i trybunały
Mniej z budżetu na SN, TK, KRS oraz IPN. Ekspert: oszczędności znikome

W planie na 2026 r. założono natomiast, że budżety tych instytucji wzrosną, i to dość istotnie.

O ile więcej pieniędzy popłynie do KRS i TK w 2026 r.

I tak, budżet Krajowej Rady Sądownictwa, który w bieżącym roku wynosi nieco ponad 21 mln zł, zostanie zwiększony aż do 34,3 mln zł, czyli o 62 proc. Dla porównania przed ubiegłoroczną obniżką wynosił niespełna 26 mln zł.

Wydatki na Trybunał Konstytucyjny zaplanowano w kwocie 72,7 mln zł (wobec obecnych 52,6 mln zł). Przed cięciami ustawa budżetowa na 2024 r. określała budżet TK na poziomie 57,1 mln zł.

Do 331 mln zł ma zostać zwiększony budżet Sądu Najwyższego. Tu z kolei mamy do czynienia ze wzrostem o 12 proc. względem tegorocznego budżetu.

Warto przypomnieć, że w maju 2025 r. Trybunał Konstytucyjny, na wniosek prezydenta, uznał, że ustawa budżetowa w części dotyczącej budżetu KRS i TK jest niezgodna z konstytucją.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny
Sądy i trybunały
Jest wyrok w sprawie budżetów Trybunału Konstytucyjnego i KRS

To niejedyne instytucje, na których funkcjonowanie rząd zamierza przeznaczyć więcej pieniędzy. Budżet Naczelnego Sądu Administracyjnego wrośnie o 10 proc. (z 978 mln zł do 1 mld 76 mln zł), Najwyższej Izby Kontroli o 23 proc. (z 471 mln zł do 580 mln zł), a rzecznika praw obywatelskich o 12 proc. (z 82 do 92 mln zł).

Natomiast wydatki na całe sądownictwo powszechne zwiększą się o 8,4 proc. (z 17,4 mld zł do 18,9 mld zł).

O ostatecznym kształcie budżetu zdecyduje parlament. Warto dodać, że prezydent nie może – zgodnie z konstytucją – zawetować budżetu. Art. 224 ust. 2 ustawy zasadniczej stanowi, że może ją natomiast skierować (w całości lub części) do TK.

Tekst będzie aktualizowany.

