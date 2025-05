Jest wyrok w sprawie budżetów Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa

Bez diety i zwrotu kosztów podróży dla członków KRS

– Działania ustawodawcy uniemożliwiły wypłacanie diet członkom KRS, zwrotów kosztów podróży czy zakwaterowania należnym osobom delegowanym do wykonywania czynności w biurze KRS. W przypadku Trybunału ustawodawca w drastyczny sposób zredukował środki przeznaczone na wynagrodzenia sędziów i pracowników administracji. (...) Co ważne w tym kontekście, cięciom wydatków TK oraz KRS nie towarzyszyły zmiany konstytucji czy choćby ustaw regulujących zasady funkcjonowania tych instytucji – mówił w uzasadnieniu sędzia Święczkowski, przypominając, że organy te nie mogły się przygotować do nowych realiów finansowych, bo zostały one postawione przed faktem dokonanym już po wejściu w życie roku budżetowego. – Zasadniczym celem ustawodawcy nie była chęć szukania oszczędności czy usprawnienia działania tych organów. Wręcz przeciwnie, władza ustawodawcza umyślnie podjęła działania nakierowane na ograniczenie możliwości działania należącego władzy sądowniczej TK i stojącego na straży niezależności sądów i niezawiłości sędziów KRS – argumentował TK.

Z tych względów TK uznał, że narusza to jednoznacznie zasadę podziału władz z art. 10 konstytucji, a także przepisy regulujące zakres obowiązków tych organów, a więc art. 188 i 189 konstytucji w przypadku TK oraz 186 i 179 ustawy zasadniczej wobec KRS.

Sygn. akt: K 2.25