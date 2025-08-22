Aktualizacja: 22.08.2025 16:02 Publikacja: 22.08.2025 14:08
Foto: Radek Pasterski/Fotorzepa
Na półmetku sesji kursy trzech banków: Pekao, Alior i PKO BP spadają o ponad 10 proc. Do tego mBank zniżkuje o blisko 9 proc., a Santander o 7,4 proc. 5 proc. traci także PZU. Po słabszych od oczekiwań wynikach spadek o blisko 9 proc. notuje Dino Polska.
W środku piątkowej sesji WIG20 jest 4,6 proc. poniżej czwartkowego zamknięcia. Taki wynik indeksu na zamknięciu sprawi, że dzisiejsza sesja będzie najgorszą od kwietniowej wyprzedaży na rynkach. Dzisiejsze silne spadki akcji banków to reakcja inwestorów na wczorajszą zapowiedź rządu co do planów podwyżki podatku CIT na 30 proc. w 2026 r. i na 26 proc. w 2027 r. Od 2027 r. stawka podatku ma wynosić 23 proc. Według analityków planowane przez MF zmiany podatkowe obniżą ich zysk netto w 2026 r. średnio o około 16 proc. Według szacunków MF podwyżka CIT-u dla banków zwiększy wpływy w 2026 r. o około 6,5 mld zł, a łącznie w okresie 10 lat ma to przynieść budżetowi ponad 20 mld zł.
Na rynkach zagranicznych dziś dość spokojna atmosfera. Inwestorzy wyczekują na dzisiejsze wystąpienie szefa Fedu. Kurs głównej pary walutowej utrzymuje się przy wczorajszym zamknięciu. Złoty traci do dolara i euro po około 0,2 proc.
