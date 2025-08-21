Rzeczpospolita
Ekonomia
Ministerstwo Finansów podniesie podatek dla banków o ponad 50 proc.

Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków – powiedział PAP wiceminister finansów Jarosław Neneman. Stawka CIT dla banków w 2026 r. wyniesie 30 proc. Obecnie jest na poziomie 19 proc.

Publikacja: 21.08.2025 18:15

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański

Foto: REUTERS/Ken Cedeno

gba

„By sfinansować rosnące wydatki obronne, Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków" – powiedział PAP wiceminister finansów Jarosław Neneman.

„Stawka wzrośnie z 19 proc. do 30 proc. w roku 2026, w roku 2027 będzie to 26 proc., a w kolejnych latach będzie to 23 proc." – dodał.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman wyjaśnił, że jednocześnie zostanie obniżona stawka podatku bankowego. Obecnie wynosi 0,0366 proc. podstawy opodatkowania miesięcznie.

„Stawka dla sektora bankowego zostanie obniżona o 10 proc. w roku 2027 oraz o 20 proc. – ale względem obecnego stanu – w roku 2028 i tak pozostanie. Potem ewentualnie można pomyśleć o pracach nad modyfikacją podatku bankowego" – powiedział wiceminister Neneman.

W tym roku z podatku bankowego, czyli podatku od niektórych instytucji finansowych, budżet ma uzyskać ponad 6,9 mld zł. Od stycznia do lipca tego roku wpływy z tego źródła wyniosły niespełna 4,1 mld zł.

Czytaj więcej

Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski
Banki
Banki już płacą ogromne daniny. „Nowy podatek to zły pomysł”

Projekt ustawy podwyższającej CIT dla banków

W komunikacie Ministerstwo Finansów tłumaczy przyczynę zmian w podatkach:  „Agresja Rosji na Ukrainę oraz wywołana nią destabilizacja sytuacji politycznej na Wchodzie Europy skutkuje niespotykaną dotąd koniecznością pozyskiwania dodatkowych środków w celu finansowania zwiększenia modernizacji i rozbudowy polskiej armii. Osiągnięcie powyższych celów oznacza konieczność zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania. Realizacja przyjętych założeń będzie skutkować możliwością dalszego podtrzymania podwyższonych wydatków na ww. cele."

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawą o CIT”), MF proponuje podwyższenie stawki podatkowej w odniesieniu do podatników będących:

  • bankami
  • instytucjami kredytowymi
  • spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowym

Planowane podwyższenie przewiduje, że w przypadku ww. podmiotów podatek, z uwzględnieniem zastrzeżeń przewidzianych ustawą o CIT, wynosić będzie:

  • w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2026 r. – 30 proc. podstawy opodatkowania;
  • w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2027 r. – 26 proc. podstawy opodatkowania;
  • w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2028 r. i latach kolejnych – 23 proc podstawy opodatkowania.
Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany skutkować będą zwiększeniem wpływów z podatku CIT w roku 2026 o ok. 6,5 mld zł.

„Łącznie w okresie 10 lat proponowane rozwiązania mają przynieść budżetowi ponad 20 mld zł, co będzie stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia" – czytamy w komunikacie.

Przewidywany termin wejścia zmian w życie podwyższonego podatku dla banków to 1 stycznia 2026 r.

Polityka Rząd Ministerstwo Finansów (MF) Bankowość Banki

