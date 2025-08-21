„By sfinansować rosnące wydatki obronne, Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków" – powiedział PAP wiceminister finansów Jarosław Neneman.

„Stawka wzrośnie z 19 proc. do 30 proc. w roku 2026, w roku 2027 będzie to 26 proc., a w kolejnych latach będzie to 23 proc." – dodał.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman wyjaśnił, że jednocześnie zostanie obniżona stawka podatku bankowego. Obecnie wynosi 0,0366 proc. podstawy opodatkowania miesięcznie.

„Stawka dla sektora bankowego zostanie obniżona o 10 proc. w roku 2027 oraz o 20 proc. – ale względem obecnego stanu – w roku 2028 i tak pozostanie. Potem ewentualnie można pomyśleć o pracach nad modyfikacją podatku bankowego" – powiedział wiceminister Neneman.

W tym roku z podatku bankowego, czyli podatku od niektórych instytucji finansowych, budżet ma uzyskać ponad 6,9 mld zł. Od stycznia do lipca tego roku wpływy z tego źródła wyniosły niespełna 4,1 mld zł.