Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Polacy kupują mieszkania za miastem

Lokale położone kilkanaście kilometrów od dużych miast bywają tańsze nawet o jedną trzecią – wynika z analiz portalu RynekPierwotny.pl.

Publikacja: 28.11.2025 14:37

Zarówno w obrębie miasta, jak i w okalających je miejscowościach, ceny mieszkań są bardzo zróżnicowa

Zarówno w obrębie miasta, jak i w okalających je miejscowościach, ceny mieszkań są bardzo zróżnicowane

Foto: Adobe Stock

aig

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co wpływa na rosnące zainteresowanie mieszkaniami poza miastem
  • Jak różnią się ceny mieszkań pomiędzy dużymi miastami a ich okolicami
  • Jak zmiany na rynku nieruchomości wpływają na decyzje o przeprowadzce z miast na ich peryferie

Mieszkania w największych miastach są astronomicznie drogie.  Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, ich zakup – zwłaszcza dla korzystających z kredytu – stał się nieosiągalny.

Jak jednak dodaje, wystarczy wyjechać kilkanaście kilometrów za miasto, by podobne lokum kupić nawet o jedną trzecią taniej.

Czytaj więcej

Po kilku latach z drogim kredytem i wysoką inflacją, kiedy na rynku rządziła gotówka, teraz to kredy
Nieruchomości
Nieruchomość za własne czy pożyczone? Gotówka kontra kredyt

Niskie ceny mieszkań to nie wszystko

– Rozwój stref podmiejskich to trend, który nabiera tempa w miarę jak poprawia się dostępność kredytów i infrastruktura komunikacyjna – mówi Marek Wielgo.

Reklama
Reklama

Niskie ceny to nie wszystko. – Przedmieścia oferują spokój, dostęp do zieleni i coraz lepszą infrastrukturę społeczną – żłobki, szkoły, przedszkola. Co więcej, komunikacja publiczna często jest lepsza niż na obrzeżach miast. W efekcie coraz większe znaczenie ma czas dojazdu, a nie sama odległość – mówi ekspert. –Spektakularnym przykładem rosnącej popularności lokalizacji podmiejskich jest graniczący od wschodu z Warszawą powiat miński.

Jak mówi Marek Wielgo, jeszcze dziesięć lat temu budownictwo deweloperskie praktycznie tam nie istniało. –Odkąd miejscowości w tym powiecie łączy z Warszawą nie tylko kolej, ale i autostrada, nowe osiedla powstają jak grzyby po deszczu – zwraca uwagę. –Według GUS w 2024 r. deweloperzy rozpoczęli tam budowę niemal 1 tys. mieszkań.

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w ciągu dziesięciu miesięcy tego roku w samym Mińsku Mazowieckim sprzedano 246 lokali – o 32 proc. więcej niż rok wcześniej. Dziś w ofercie jest ponad 300 mieszkań, a kosztują średnio ok. 11,2 tys. zł za mkw., znacznie mniej niż w Warszawie.

Foto: mat. prasowe

– Takie różnice widać w każdej dużej aglomeracji, dlatego coraz więcej osób decyduje się na przeprowadzkę do miejscowości okalających metropolie. Według BIG DATA RynekPierwotny.pl, w Trójmieście średnia cena metra kwadratowego mieszkań wynosi ok. 17 tys. zł, w Krakowie – ok. 16,7 tys. zł, we Wrocławiu – ok. 15,2 tys., a w Poznaniu – ok. 13,6 tys. zł. Najtaniej jest w Łodzi, gdzie mieszkania w ofercie deweloperów kosztują średnio 11,3 tys. zł za metr kwadratowy, czyli mniej więcej tyle, ile w okolicach Warszawy. Natomiast ceny w okolicach Łodzi wynoszą średnio ok. 9 tys. zł za metr – podaje Wielgo. 

I podkreśla, że kluczowe znaczenie ma podaż i cena gruntów. – Poza tym w metropoliach średnią cenę metra kwadratowego windują bardzo drogie mieszkania w segmencie premium, wprowadzane przez deweloperów na rynek z myślą o zamożnych nabywcach – zaznacza. 

Reklama
Reklama

Ekspert zwraca też uwagę, że zarówno w obrębie miasta, jak i w okalających je miejscowościach ceny mieszkań są bardzo zróżnicowane. Przykładowo w Śródmieściu Warszawy średnia cena mieszkań oferowanych przez deweloperów to niemal 37,8 tys. zł za metr kwadratowy.  A na obrzeżach miasta, głównie w takich dzielnicach jak Białołęka czy Wawer, metr nowego mieszkania kosztuje średnio mniej niż 14 tys. zł.

Czytaj więcej

Najdroższą warszawską dzielnicą jest niezmiennie Śródmieście
Nieruchomości
Głębsze korekty cen mieszkań? W czasie negocjacji

W okolicach Warszawy można znaleźć nowe mieszkania średnio poniżej 9 tys. zł – w Górze Kalwarii i Radzyminie, w granicach 10-11 tys. zł – w Markach i Wołominie, czy 11-12 tys. zł – w Grodzisku Mazowieckim, Mińsku Mazowieckim czy Ożarowie Mazowieckim. Jednak są też i takie miejscowości podwarszawskie, np. Pruszków, w których mieszkania kosztują średnio nawet 15 tys. zł za metr. 

Oferta tańszych mieszkań 

 W stolicy znalezienie lokum z ceną metra kwadratowego poniżej 9 tys. zł graniczy z cudem. W podwarszawskich miejscowościach ten warunek spełniają jeszcze 744 mieszkania.

– Podmiejskie lokalizacje mają jednak jedną słabość – wciąż niewielki na tle metropolii wybór mieszkań. Np. w okolicach Warszawy w ofercie deweloperów jest ok. 6,2 tys. lokali. Dla porównania w samym mieście – ok. 17,6 tys., czyli blisko trzy razy więcej. Z drugiej strony, oferta podwarszawskich deweloperów wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż o 42 proc. – wskazuje Marek Wielgo. – Jednak to nic w porównaniu z okolicami Krakowa. Tam oferta zwiększyła się blisko dwuipółkrotnie (do ponad 700 lokali). Deweloperzy wprowadzili w tym czasie do sprzedaży więcej mieszkań niż sprzedali. Wyjątkiem były okolice Łodzi, gdzie deweloperzy praktycznie wstrzymali w tym okresie nowe inwestycje. Tymczasem popyt na mieszkania gwałtownie się zwiększył.

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

Prestiżowe mieszkanie w mieście? Niekoniecznie 

Jak mówi Marek Wielgo, mieszkanie w metropolii uchodziło przez lata za symbol statusu i prestiżu. – Jednak dziś coraz częściej traci na znaczeniu. Rosnące ceny i mniejsza dostępność kredytów sprawiają, że prestiż przegrywa z rozsądkiem. Ten podpowiada, że lepszym wyborem może być lokalizacja poza granicami miasta, gdzie życie jest tańsze i spokojniejsze – podkreśla.

Czytaj więcej

Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl
Nieruchomości
Kuszenie niezdecydowanych. „Promocje są agresywne”

Zwraca też uwagę na zjawisko powrotów do miast. – Na taki ruch decydują się np. osoby, które mieszkanie na przedmieściach traktowały jako tymczasowe rozwiązanie. Po prostu przez jakiś czas nie stać ich było na lokum w wymarzonej lokalizacji – wyjaśnia analityk.  – Są też i tacy, którzy zbyt pochopnie podjęli decyzję o przeprowadzce na obrzeża miasta. Miało być „sielsko i anielsko”, ale dojazdy do pracy w mieście okazały się zbyt uciążliwe i kosztowne. Wreszcie powrót do miasta może być dobrym rozwiązaniem np. dla seniorów, którzy wymagają specjalistycznej opieki lekarskiej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Kredyty Nieruchomości Deweloperzy Kredyty hipoteczne Mieszkania

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co wpływa na rosnące zainteresowanie mieszkaniami poza miastem
  • Jak różnią się ceny mieszkań pomiędzy dużymi miastami a ich okolicami
  • Jak zmiany na rynku nieruchomości wpływają na decyzje o przeprowadzce z miast na ich peryferie
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Mieszkania w największych miastach są astronomicznie drogie.  Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, ich zakup – zwłaszcza dla korzystających z kredytu – stał się nieosiągalny.

Jak jednak dodaje, wystarczy wyjechać kilkanaście kilometrów za miasto, by podobne lokum kupić nawet o jedną trzecią taniej.

Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Po kilku latach z drogim kredytem i wysoką inflacją, kiedy na rynku rządziła gotówka, teraz to kredy
Nieruchomości
Nieruchomość za własne czy pożyczone? Gotówka kontra kredyt
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
CTPark Warsaw South, jedna z inwestycji magazynowo-logistycznych CTP w Polsce
Nieruchomości
CTP buduje zasób i wysoki standard magazynów w Polsce
Rynek magazynów samoobsługowych w Polsce cały czas jest na początku swojego rozwoju, ale zyskuje na
Nieruchomości
Polacy lubią samoobsługowe magazyny
Najdroższą warszawską dzielnicą jest niezmiennie Śródmieście
Nieruchomości
Głębsze korekty cen mieszkań? W czasie negocjacji
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Murapol wprowadza do oferty 235 mieszkań w Lublinie, w projekcie Murapol LakeSide.
Nieruchomości
Murapol zwiększa ofertę mieszkaniową w Lublinie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama