Rzeczpospolita

Nieruchomości
Murapol zwiększa ofertę mieszkaniową w Lublinie

Deweloper chce utrzymywać ofertę na optymalnym poziomie 4-4,5 tys. mieszkań, dbając o dywersyfikację geograficzną. Do sprzedaży trafiają właśnie nowe lokale w Lublinie.

Publikacja: 26.11.2025 11:22

Murapol wprowadza do oferty 235 mieszkań w Lublinie, w projekcie Murapol LakeSide.

Foto: mat. prasowe

ar

Aktywny w kilkunastu miastach deweloper wprowadza do oferty 235 mieszkań w Lublinie, w projekcie Murapol LakeSide. Na koniec września spółka miała w ofercie 4,08 tys. lokali. Na niedawnej konferencji wynikowej menedżerowie spółki podtrzymali, że poziom oferty powinien sięgać 4-4,5 tys. mieszkań, by osiągać sprzedaż roczną rzędu 3-3,5 tys. lokali.

Kolejny projekt mieszkaniowy Murapolu w Lublinie

LakeSide to nazwa nieprzypadkowa – osiedle położone jest niedaleko Zalewu Zemborzyckiego. Powstaną dwa pięciopiętrowe budynki z lokalami od 25 do 69 mkw. Każde mieszkanie będzie posiadać balkon lub taras z ogródkiem. Jeśli chodzi o tereny wspólne, osiedle oferować będzie m.in. strefę chilloutu z zielonymi pergolami i placem zabaw. Do lubelskiej starówki z osiedla jest 20-25 min. jazdy samochodem, 120 m od osiedla znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Budowa ma ruszyć pod koniec tego roku, planowany termin oddania to początek IV kwartału 2027 r.

Cenowo LakeSide plasuje się poniżej średniej dla Lublina, która wynosi 11375 zł za mkw.

To druga inwestycja Murapolu w Lublinie. Dla spółki to relatywnie młody rynek – flaga została wbita w 2023 r. Obecnie trwa budowa osiedla Murapol Primo na Bazylianówce – powstaje tu ponad 330 lokali.

– Murapol LakeSide to projekt, który doskonale łączy nowoczesność z naturą. Inwestycja powstaje w zielonej części Lublina, w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego, oferując mieszkańcom kameralny charakter osiedla i wiele udogodnień podnoszących komfort życia. Każdy lokal wyposażony jest w pakiet antysmogowy, a możliwość korzystania z opcjonalnego systemu smart home jest niewątpliwym atutem. To rozwiązania, które realnie wpływają na codzienną wygodę i jakość życia mieszkańców, a Murapol LakeSide to inwestycja, która od początku została zaplanowana jako połączenie miejskiej wygody z rekreacyjnym charakterem okolicy – podkreśla Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

Czytaj więcej

Murapol w 2025 r. chce sprzedać 3,1 tys. mieszkań. Oznacza to, że na IV kwartał przypada niemal 990.
Nieruchomości
Murapol zapowiada mocny finisz w IV kwartale. W centrum uwagi marże

Murapol z najbardziej zdywersyfikowaną geograficznie ofertą mieszkań

Murapol buduje zarówno w największych aglomeracjach, jak i na tzw. rynkach wschodzących – w tym w Lublinie oraz wybranych mniejszych miejscowościach z dużym potencjałem. W ciągu trzech kwartałów br. Murapol wprowadził do oferty 410 lokali w Warszawie, 397 w Łodzi, 287 w Krakowie, 238 w Toruniu oraz 84 w Siewierzu.

Liczba nowych wprowadzeń będzie zależała od sytuacji rynkowej i tempa sprzedaży i do połowy 2026 r. może wynieść ok. 3 tys. lokali.

e-Wydanie
