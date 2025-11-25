Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Archicom po konferencji: rekordowa sprzedaż mieszkań w październiku

Deweloper z jednej strony dodał zapobiegawczo dolny pułap celu sprzedaży mieszkań na cały rok, z drugiej mówi o niezwykle mocnym październiku. Rynek mieszkaniowy jest dziś jak ciasto drożdżowe: rośnie powoli, ale stabilnie – mówi prezes.

Publikacja: 25.11.2025 12:39

Przy budowie osiedla Zenit Archicom korzystał z prefabrykatów. Deweloper chce rozwijać ten sposób bu

Przy budowie osiedla Zenit Archicom korzystał z prefabrykatów. Deweloper chce rozwijać ten sposób budowania.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

W prezentacji towarzyszącej konferencji wynikowej Archicomu cel sprzedaży na 2025 r. został podany jako przedział 2,8-3 tys. lokali, podczas gdy wcześniej mówiono o pułapie 3 tys.

W ciągu trzech kwartałów br. deweloper podpisał 1781 umów, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że aby osiągnąć dolny poziom celu, w IV kwartale Archicom powinien znaleźć nabywców na nieco ponad 1 tys. lokali, czego dotychczas grupa nie osiągnęła.

Na koniec września w ofercie spółka miała 2905 mieszkań, w ciągu trzech kwartałów wprowadziła do sprzedaży 2391 lokali.

Jak wynika z informacji przekazanych na telekonferencji, październik wypadł iście byczo.

Czytaj więcej

Leśna Sonata by Cordia - osiedle w Sopocie. Deweloper oferuje rabaty na ostatnie gotowe mieszkania
Nieruchomości mieszkaniowe
Black Friday u deweloperów: rabat, bon do sklepu, a nawet rower
Reklama
Reklama

Rekordowy miesiąc pod względem sprzedaży mieszkań w historii Archicomu

– To prawda, że sprzedaż 1 tys. mieszkań w kwartał się w naszej historii nie zdarzyła, jednocześnie chciałbym podkreślić drogę, którą wykonujemy od dłuższego czasu i dokonania, które kiedyś wydawały się absolutnie poza naszym zasięgiem – powiedział prezes Waldemar Olbryk nawiązując do wzrostu sprzedaży w ostatnich latach. – Październik był dla nas absolutnie rekordowy i to była niezwykła chwila, kiedy mieliśmy szansę podziękować całemu zespołowi za to, co kiedyś wydawało się nierealne, a było realne – dodał.

Menedżer ujawnił, że po dziesięciu miesiącach sprzedaż mieszkań przekroczyła całoroczny wynik z 2024 r. To implikuje, że w październiku spółka zawarła ponad 415 umów. W tym roku średnia sprzedaż kwartalna to 590 lokali.

– W tej chwili trwa absolutna mobilizacja, patrzymy pozytywnie na sprzedaż i przekazania, codziennie zastanawiamy się, co możemy zrobić więcej, żeby oprócz października także listopad i grudzień przybliżyły nas maksymalnie do tego – mam świadomość, absolutnie niezwykłego – celu. Bardzo pozytywnie patrzymy na nasze aspiracje, które określiliśmy sobie między 2,8 tys. a 3 tys. lokali. Przygotowujemy kolejne projekty, by mocno wejść w kolejny rok działalności naszej organizacji – powiedział Olbryk. – Rynek mieszkaniowy jest obecnie jak ciasto drożdżowe: rośnie powoli, ale stabilnie i w ciągu najbliższych okresów nie przewidujemy większej zmiany trendu – dodał.

Czytaj więcej

Październik okazał się mocny pod względem nowych inwestycji mieszkaniowych uruchamianych przez dewel
Nieruchomości mieszkaniowe
Deweloperzy na huśtawce. Październik gorący w budowie mieszkań

Archicom zwiększa udział projektów mieszkaniowych z segmentu popularnego

W perspektywie 2026 r. Archicom stawia sobie za cel sprzedaż rzędu 4 tys. lokali, strategicznie chce być na deweloperskim podium. W tym celu firma zwiększa udział w ofercie lokali z segmentu popularnego, by skorzystać z trendu wyznaczanego przez obniżki stóp procentowych i wzrost popytu na kredyty hipoteczne.

– Rok temu udział klientów korzystających z kredytu wynosił 30 proc., dzisiaj to już pół na pół – powiedział Olbryk. Archicom liczy na owoce partnerstwa strategicznego, nawiązanego w październiku z PKO BP – największym sprzedawcą kredytów mieszkaniowych w Polsce.

Reklama
Reklama

Z drugiej strony, firma stawia na projekty z najwyższej półki – stąd marka Archicom Collection.

Archicom będzie też mocniej korzystać z prefabrykacji, która pozwala na szybszą realizację projektów.

Czytaj więcej

Archicom sprzedał biurowiec City 2 pięć lat po oddaniu budynku do użytkowania
Nieruchomości
Polski kapitał przejął biurowiec od Archicomu

Ekspansja kosztuje. Znaczący wzrost kosztów w Archicomie 

W ciągu trzech kwartałów Archicom zaksięgował 523 mln zł przychodów, o 8 proc. mniej niż rok wcześniej. Mocno zmieniła się struktura. O 28 proc., do 373 mln zł, skurczyły się przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych. Przychody z usług wzrosły o 5 proc., do 51,5 mln zł. Dodatkowo pojawiło się 99 mln zł przychodów ze zbycia gruntu w Warszawie – uznano, że będzie to opłacalniejsze niż realizacja kolejnej inwestycji premium.

Spółka przekazała klucze do 690 lokali z własnych inwestycji, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Firma księguje też przychody ze sprzedaży lokali z inwestycji należących do głównego akcjonariusza – firmy Echo Investment. Archicom  księguje prowizję z bieżącej sprzedaży lokali, nie ma to związku z liczbą lokali przekazanych z puli Echa.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży skurczył się o 10 proc., do 194 mln zł. Zysk operacyjny był mniejszy o aż 64 proc. i sięgnął 39,5 mln zł. Skokowo wzrosły koszty ogólnego zarządu i sprzedaży, co firma tłumaczy m.in. utworzeniem i promocją marki Archicom Collection.

Reklama
Reklama

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 25,4 mln zł wobec 88,3 mln zł rok wcześniej.

Plan przekazań na cały 2025 r. to 2,4 tys. lokali, w tym 1,5 tys. z własnych projektów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Echo Investment Nieruchomości Budowa Domu Deweloperzy Archicom

W prezentacji towarzyszącej konferencji wynikowej Archicomu cel sprzedaży na 2025 r. został podany jako przedział 2,8-3 tys. lokali, podczas gdy wcześniej mówiono o pułapie 3 tys.

W ciągu trzech kwartałów br. deweloper podpisał 1781 umów, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że aby osiągnąć dolny poziom celu, w IV kwartale Archicom powinien znaleźć nabywców na nieco ponad 1 tys. lokali, czego dotychczas grupa nie osiągnęła.

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sezonowy spadek aktywności najemców to naturalny etap cyklu na rynku najmu mieszkań
Nieruchomości
Czynsze za mieszkania idą w dół. Popyt się kurczy
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl
Nieruchomości
Kuszenie niezdecydowanych. „Promocje są agresywne”
Polska przyciąga centra danych. Rośnie popyt na usługi chmurowe
Nieruchomości
Polska przyciąga centra danych. Rośnie popyt na usługi chmurowe
The Form, dziewięciokondygnacyjny biurowiec na stołecznej Woli. Powierzchnię wynajął tu m.in. Narodo
Nieruchomości
Nowoczesne biura dla państwowych instytucji. Są konsolidacje
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Wśród giełdowych deweloperów wyróżnia się ED Invest, od lat realizujący projekty we współpracy z wa
Nieruchomości
Spółdzielnie zbudują zasób dostępnych mieszkań?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama