Aktualizacja: 25.11.2025 13:06 Publikacja: 25.11.2025 12:39
Przy budowie osiedla Zenit Archicom korzystał z prefabrykatów. Deweloper chce rozwijać ten sposób budowania.
Foto: mat. prasowe
W prezentacji towarzyszącej konferencji wynikowej Archicomu cel sprzedaży na 2025 r. został podany jako przedział 2,8-3 tys. lokali, podczas gdy wcześniej mówiono o pułapie 3 tys.
W ciągu trzech kwartałów br. deweloper podpisał 1781 umów, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że aby osiągnąć dolny poziom celu, w IV kwartale Archicom powinien znaleźć nabywców na nieco ponad 1 tys. lokali, czego dotychczas grupa nie osiągnęła.
Na koniec września w ofercie spółka miała 2905 mieszkań, w ciągu trzech kwartałów wprowadziła do sprzedaży 2391 lokali.
Jak wynika z informacji przekazanych na telekonferencji, październik wypadł iście byczo.
– To prawda, że sprzedaż 1 tys. mieszkań w kwartał się w naszej historii nie zdarzyła, jednocześnie chciałbym podkreślić drogę, którą wykonujemy od dłuższego czasu i dokonania, które kiedyś wydawały się absolutnie poza naszym zasięgiem – powiedział prezes Waldemar Olbryk nawiązując do wzrostu sprzedaży w ostatnich latach. – Październik był dla nas absolutnie rekordowy i to była niezwykła chwila, kiedy mieliśmy szansę podziękować całemu zespołowi za to, co kiedyś wydawało się nierealne, a było realne – dodał.
Menedżer ujawnił, że po dziesięciu miesiącach sprzedaż mieszkań przekroczyła całoroczny wynik z 2024 r. To implikuje, że w październiku spółka zawarła ponad 415 umów. W tym roku średnia sprzedaż kwartalna to 590 lokali.
– W tej chwili trwa absolutna mobilizacja, patrzymy pozytywnie na sprzedaż i przekazania, codziennie zastanawiamy się, co możemy zrobić więcej, żeby oprócz października także listopad i grudzień przybliżyły nas maksymalnie do tego – mam świadomość, absolutnie niezwykłego – celu. Bardzo pozytywnie patrzymy na nasze aspiracje, które określiliśmy sobie między 2,8 tys. a 3 tys. lokali. Przygotowujemy kolejne projekty, by mocno wejść w kolejny rok działalności naszej organizacji – powiedział Olbryk. – Rynek mieszkaniowy jest obecnie jak ciasto drożdżowe: rośnie powoli, ale stabilnie i w ciągu najbliższych okresów nie przewidujemy większej zmiany trendu – dodał.
W perspektywie 2026 r. Archicom stawia sobie za cel sprzedaż rzędu 4 tys. lokali, strategicznie chce być na deweloperskim podium. W tym celu firma zwiększa udział w ofercie lokali z segmentu popularnego, by skorzystać z trendu wyznaczanego przez obniżki stóp procentowych i wzrost popytu na kredyty hipoteczne.
– Rok temu udział klientów korzystających z kredytu wynosił 30 proc., dzisiaj to już pół na pół – powiedział Olbryk. Archicom liczy na owoce partnerstwa strategicznego, nawiązanego w październiku z PKO BP – największym sprzedawcą kredytów mieszkaniowych w Polsce.
Z drugiej strony, firma stawia na projekty z najwyższej półki – stąd marka Archicom Collection.
Archicom będzie też mocniej korzystać z prefabrykacji, która pozwala na szybszą realizację projektów.
W ciągu trzech kwartałów Archicom zaksięgował 523 mln zł przychodów, o 8 proc. mniej niż rok wcześniej. Mocno zmieniła się struktura. O 28 proc., do 373 mln zł, skurczyły się przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych. Przychody z usług wzrosły o 5 proc., do 51,5 mln zł. Dodatkowo pojawiło się 99 mln zł przychodów ze zbycia gruntu w Warszawie – uznano, że będzie to opłacalniejsze niż realizacja kolejnej inwestycji premium.
Spółka przekazała klucze do 690 lokali z własnych inwestycji, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Firma księguje też przychody ze sprzedaży lokali z inwestycji należących do głównego akcjonariusza – firmy Echo Investment. Archicom księguje prowizję z bieżącej sprzedaży lokali, nie ma to związku z liczbą lokali przekazanych z puli Echa.
Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży skurczył się o 10 proc., do 194 mln zł. Zysk operacyjny był mniejszy o aż 64 proc. i sięgnął 39,5 mln zł. Skokowo wzrosły koszty ogólnego zarządu i sprzedaży, co firma tłumaczy m.in. utworzeniem i promocją marki Archicom Collection.
Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 25,4 mln zł wobec 88,3 mln zł rok wcześniej.
Plan przekazań na cały 2025 r. to 2,4 tys. lokali, w tym 1,5 tys. z własnych projektów.
