Rekordowy miesiąc pod względem sprzedaży mieszkań w historii Archicomu

– To prawda, że sprzedaż 1 tys. mieszkań w kwartał się w naszej historii nie zdarzyła, jednocześnie chciałbym podkreślić drogę, którą wykonujemy od dłuższego czasu i dokonania, które kiedyś wydawały się absolutnie poza naszym zasięgiem – powiedział prezes Waldemar Olbryk nawiązując do wzrostu sprzedaży w ostatnich latach. – Październik był dla nas absolutnie rekordowy i to była niezwykła chwila, kiedy mieliśmy szansę podziękować całemu zespołowi za to, co kiedyś wydawało się nierealne, a było realne – dodał.

Menedżer ujawnił, że po dziesięciu miesiącach sprzedaż mieszkań przekroczyła całoroczny wynik z 2024 r. To implikuje, że w październiku spółka zawarła ponad 415 umów. W tym roku średnia sprzedaż kwartalna to 590 lokali.

– W tej chwili trwa absolutna mobilizacja, patrzymy pozytywnie na sprzedaż i przekazania, codziennie zastanawiamy się, co możemy zrobić więcej, żeby oprócz października także listopad i grudzień przybliżyły nas maksymalnie do tego – mam świadomość, absolutnie niezwykłego – celu. Bardzo pozytywnie patrzymy na nasze aspiracje, które określiliśmy sobie między 2,8 tys. a 3 tys. lokali. Przygotowujemy kolejne projekty, by mocno wejść w kolejny rok działalności naszej organizacji – powiedział Olbryk. – Rynek mieszkaniowy jest obecnie jak ciasto drożdżowe: rośnie powoli, ale stabilnie i w ciągu najbliższych okresów nie przewidujemy większej zmiany trendu – dodał.

Archicom zwiększa udział projektów mieszkaniowych z segmentu popularnego

W perspektywie 2026 r. Archicom stawia sobie za cel sprzedaż rzędu 4 tys. lokali, strategicznie chce być na deweloperskim podium. W tym celu firma zwiększa udział w ofercie lokali z segmentu popularnego, by skorzystać z trendu wyznaczanego przez obniżki stóp procentowych i wzrost popytu na kredyty hipoteczne.

– Rok temu udział klientów korzystających z kredytu wynosił 30 proc., dzisiaj to już pół na pół – powiedział Olbryk. Archicom liczy na owoce partnerstwa strategicznego, nawiązanego w październiku z PKO BP – największym sprzedawcą kredytów mieszkaniowych w Polsce.