W październiku w całej Polsce szeroko rozumiani deweloperzy (firmy, ale też TBS-y czy spółdzielnie budujące dla zysku) rozpoczęli budowę 12,8 tys. mieszkań – podał GUS. To o 10 proc. więcej niż we wrześniu, ale i o 20 proc. mniej niż rok wcześniej. 20-proc. spadek to efekt wyjątkowo wyśrubowanej bazy, bo 12,8 tys. to wynik bardzo mocny na tle wcześniejszych miesięcy – najlepszy od roku.

Deweloperzy wcale nie hamują. Październikowe dane zaskakują

Statystyki umykają zaszufladkowaniu – mamy duże wahania z miesiąca na miesiąc. Nie da się tym samym potwierdzić, że deweloperzy trwale przykręcili kurek z inwestycjami, choć oferta mieszkań jest wciąż rekordowa, a sprzedaż nie rośnie tak dynamicznie, jak można było się spodziewać w związku z cyklem obniżek stóp procentowych.

W ciągu 10 miesięcy tego roku ruszyła budowa 112,9 tys. lokali, o 15 proc. mniej niż rok wcześniej i o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2023 r., kiedy deweloperzy wyraźnie zwolnili z inwestycjami w związku z wysokimi stopami procentowymi i zduszonym popytem na kredyty i mieszkania.

W październiku deweloperzy uzyskali pozwolenie na budowę prawie 16 tys. lokali, o 4 proc. więcej niż we wrześniu i 4 proc. mniej niż rok wcześniej. To jednak także solidny wynik na tle poprzednich miesięcy tego roku.