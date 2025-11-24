Reklama
Deweloperzy na huśtawce. Październik gorący w budowie mieszkań

Rekordowa oferta i budząca się powoli sprzedaż mieszkań nie przekładają się na wyraźne hamowanie. Październik okazał się mocny pod względem nowych inwestycji uruchamianych przez deweloperów.

Publikacja: 24.11.2025 11:58

Październik okazał się mocny pod względem nowych inwestycji mieszkaniowych uruchamianych przez deweloperów.

Adam Roguski

W październiku w całej Polsce szeroko rozumiani deweloperzy (firmy, ale też TBS-y czy spółdzielnie budujące dla zysku) rozpoczęli budowę 12,8 tys. mieszkań – podał GUS. To o 10 proc. więcej niż we wrześniu, ale i o 20 proc. mniej niż rok wcześniej. 20-proc. spadek to efekt wyjątkowo wyśrubowanej bazy, bo 12,8 tys. to wynik bardzo mocny na tle wcześniejszych miesięcy – najlepszy od roku.

Deweloperzy wcale nie hamują. Październikowe dane zaskakują

Statystyki umykają zaszufladkowaniu – mamy duże wahania z miesiąca na miesiąc. Nie da się tym samym potwierdzić, że deweloperzy trwale przykręcili kurek z inwestycjami, choć oferta mieszkań jest wciąż rekordowa, a sprzedaż nie rośnie tak dynamicznie, jak można było się spodziewać w związku z cyklem obniżek stóp procentowych.

W ciągu 10 miesięcy tego roku ruszyła budowa 112,9 tys. lokali, o 15 proc. mniej niż rok wcześniej i o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2023 r., kiedy deweloperzy wyraźnie zwolnili z inwestycjami w związku z wysokimi stopami procentowymi i zduszonym popytem na kredyty i mieszkania.

W październiku deweloperzy uzyskali pozwolenie na budowę prawie 16 tys. lokali, o 4 proc. więcej niż we wrześniu i 4 proc. mniej niż rok wcześniej. To jednak także solidny wynik na tle poprzednich miesięcy tego roku.

W ciągu dziesięciu miesięcy przedsiębiorcy dostali zielone światło na budowę 136,2 tys. lokali, to o 21 proc. mniej niż w intensywnym 2024 r.

Większa stabilizacja u Kowalskich. Apetyt na domy lekko rośnie

Inwestorzy budujący na własne potrzeby w październiku ruszyli z budową ponad 7,1 tys. domów, o 6 proc. mniej niż we wrześniu i prawie tyle samo, ile rok wcześniej. W tym segmencie rynku widać większą stabilizację niż u deweloperów. W ciągu 10 miesięcy ruszyła budowa prawie 70 tys. domów, o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Pozwoleń w październiku uzyskano 8 tys., o 3 proc. więcej niż we wrześniu i 8 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu 10 miesięcy inwestorzy z tej grupy zdobyli 72,8 tys. pozwoleń, o 8 proc. więcej rok do roku.

Niszowe budownictwo społeczne. Idzie przełom?

Dalej skromnie prezentują się dane z segmentów budownictwa nakierowanych na najemców korzystających ze wsparcia państwa w kwestii czynszów.

W ciągu 10 miesięcy ruszyła budowa 2,35 tys. mieszkań społecznych czynszowych (spadek o 2 proc. rok do roku), 842 komunalnych (wzrost o 82 proc.) oraz 233 spółdzielczych (spadek o 57 proc. – w październiku nic nie przybyło). W tym czasie wydano pozwolenia na budowę 4,11 tys. lokali społecznych czynszowych (spadek o 2 proc.), 2 tys. komunalnych (wzrost o 42 proc.) i 345 spółdzielczych (wzrost o 67 proc.).

Według ostatnich doniesień, resort rozwoju chce, by spółdzielnie mieszkaniowe pełniły ważną rolę w tworzeniu zasobu mieszkań dostępnych czynszowo.

Źródło: rp.pl

