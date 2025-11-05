Z tego artykułu dowiesz się: Jak zwiększył się popyt na kredyty mieszkaniowe w październiku?

Jakie czynniki wpływają na wzrost liczby chętnych do wzięcia pożyczki?

Dlaczego wzrost liczby wniosków nie przekłada się wprost na dane o sprzedaży mieszkań?

W październiku o kredyt mieszkaniowy wystąpiło 42,92 tys. osób, o 24,5 proc. więcej niż rok wcześniej i o 7,6 proc. więcej niż we wrześniu. Jak oszacowało Biuro Informacji Kredytowej, łączna wartość wnioskowanych pożyczek była większa o 34,3 proc. niż rok wcześniej. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła w październiku 474,9 tys. zł, o 7,9 proc. więcej niż rok wcześniej i o 0,5 proc. więcej niż we wrześniu.

Seria cięć stóp poprawia zdolność kredytową

– W październiku wniosek o kredyt mieszkaniowy złożyło niemal o jedną czwartą więcej osób niż rok wcześniej. Potwierdza to rosnący trend zainteresowania bankowym kredytem na zakup swojego „M” – ocenił Sławomir Nosal, kierownik zespołu analiz BI w BIK. – Apetyt kredytobiorców rośnie równolegle do decyzji, a nawet do samych zapowiedzi RPP, odnośnie do zmiany poziomu stóp procentowych. Wpływ ostatniej obniżki o 0,25 pkt. proc. z początku października będzie lepiej widoczny w Indeksie Popytu w listopadzie. Jeśli obecne tempo sprzedaży kredytów zostanie utrzymane i nadal będzie rosła średnia kwota kredytu, to możemy spodziewać się rekordowej wartości kredytów hipotecznych udzielonych w 2025 r. – dodał.

Dziś okaże się, czy Rada Polityki Pieniężnej dokona kolejnego cięcia stóp. RPP zadecydowała o obniżkach w maju, lipcu, wrześniu i październiku – w sumie z 5,75 do 4,5 proc. Wcześniej, w kwietniu, w dół zaczęły iść stawki WIBOR. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 4,41 proc. WIBOR 6M wynosi 4,28 proc. wobec ponad 5,7 proc.