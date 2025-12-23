Reklama
To takie domy wybierali w tym roku Polacy

Kompaktowe budynki, proste konstrukcje. To był najczęstszy wybór inwestorów w mijającym roku – wynika z danych Oferteo.pl.

Publikacja: 23.12.2025 10:22

Foto: Adobe Stock

aig

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie strategie przyjmowali polscy inwestorzy w 2025 roku
  • Jakie trendy dominują w wyborze projektów i materiałów budowlanych
  • Dlaczego termoizolacja stała się priorytetem w budownictwie jednorodzinnym
  • Jak zmienia się zainteresowanie budownictwem prefabrykowanym w Polsce?

Z analizy danych niemal 750 tys. pytań z Oferteo.pl, platformy łączącej inwestorów z wykonawcami, wynika, że rynek budowlany jest dziś zdominowany przez inwestorów prywatnych, którzy odpowiadają za zdecydowaną większość zleceń.

– To potwierdza krajowy trend migracji z mieszkań do domów, napędzany m.in. polityką kredytową, zmianami demograficznymi i presją kosztową w segmencie najmu – mówi Marta Kaleta-Domaradzka z Oferteo.pl.

Jak dodaje, 2025 r. pokazał, że polscy inwestorzy działają szybciej, bardziej świadomie i znacznie bardziej racjonalnie niż kilka lat temu. – Widzimy przywiązanie do prostych konstrukcji, które pozwalają utrzymać koszty w ryzach. Rynek się zmienia, ale jedno pozostaje pewne: inwestorzy chcą sprawczości, kontroli i przejrzystości na każdym etapie inwestycji – mówi Marta Kaleta-Domaradzka.

Ważne koszty utrzymania domu

Polscy inwestorzy poszukujący wykonawców na platformie Oferteo.pl w 2025 r. wybierali przede wszystkim kompaktowe projekty domów, najczęściej o powierzchni 71–150 mkw. – To właśnie taki metraż uznawali za najbardziej funkcjonalny i ekonomiczny – zarówno pod względem kosztów budowy, jak i późniejszej eksploatacji – wyjaśnia ekspertka. – W segmencie domów modułowych najwięcej pytań dotyczyło projektów budynków o powierzchni 71–100 mkw. (37,3 proc.) i 101–150 mkw. (23 proc.).

W budownictwie murowanym dominowały pytania o domy 101–150-metrowe (31,5 proc.) i 71–100-metrowe (18,6 proc.). Projekty budynków przekraczające 200 mkw. pojawiały się sporadycznie. Jak komentuje Marta Kaleta-Domaradzka, inwestorzy unikali dużych, kosztownych w utrzymaniu budynków. 

Czytaj więcej

Koniec tego roku nie przyniósł przełomu w nastawieniu Polaków do zakupu nieruchomości
Nieruchomości
Czy to już czas na zakup mieszkania? Nie brakuje pesymistów

Kto wygra bitwę o klienta

– Kluczowym kryterium wyboru wykonawcy stała się szybkość. W segmencie budownictwa modułowego 42 proc. inwestorów planowało start prac w ciągu sześciu miesięcy, 11 proc. w ciągu trzech miesięcy, podczas gdy w budownictwie murowanym niemal co czwarty inwestor chciał ruszać natychmiast, a 44 proc. – w półroczu – podaje ekspertka Oferteo.pl. – Duża część inwestycji (40 proc.) miała już pozwolenie na budowę, co umożliwiało rozpoczęcie prac bez opóźnień. 

Marta Kaleta-Domaradzka zauważa, że coraz większą wagę przykładano też do etapowania budowy i kontroli. W przypadku domów murowanych inwestorzy najczęściej decydowali się na stan surowy otwarty (40 proc.) lub stan deweloperski (24 proc.), a w budownictwie modułowym dominowały projekty w stanie deweloperskim (42,4 proc.) i pod klucz (41,9 proc.). – Prefabrykacja sprzyjała pełniejszym realizacjom dzięki przewidywalności procesu – wyjaśnia ekspertka.- Przy wyborze materiałów do budownictwa modułowego inwestorzy stawiali przede wszystkim na przewidywalność i szybkość realizacji. Najczęściej wybierali szkielet drewniany (25,9 proc.), prefabrykat betonowy (23,5 proc.) i keramzytobeton (15,4 proc.).

Czytaj więcej

Sektor budowlany i rynek nieruchomości mają ogromny wpływ na środowisko.
Walka o Klimat: Nadzieja w biznesie
Nieruchomości z ważną misją dla klimatu
Głos ma ekologia 

– W 2025 r. jedną z najpilniejszych inwestycji w budownictwie jednorodzinnym stała się termoizolacja. Rosnące ceny energii sprawiły, że efektywność cieplna budynków stała się koniecznością, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Dodatkowo programy wsparcia i dofinansowania takich inwestycji znacząco obniżały koszty początkowe, co zachęcało inwestorów do szybkiego działania – zauważa ekspertka Oferteo.pl. 

Dodaje, że 54 proc. chciało rozpocząć prace natychmiast, 40 proc. w najbliższym możliwym terminie.  – Aż 83 proc. zleceń dotyczyło budynków, które nie miały izolacji, co pokazuje, że Polska wciąż borykała się z ogromnym „długiem cieplnym” – budynki musiały być ocieplone od podstaw, aby sprostać rosnącym wymaganiom energetycznym i kosztowym – mówi Marta Kaleta-Domaradzka 

Ciągle jest drogo

W 2025 r. koszty budowy utrzymywały się na wysokim, choć stabilnym poziomie. Jak podaje ekspertka Oferteo.pl, średnie ceny budowy domu murowanego w stanie deweloperskim to 5,8–7,2 tys. zł za mkw., domu modułowego „pod klucz” – 4,2–6 tys. zł/mkw. Ocieplenie ścian styropianem – 160–210 zł za mkw., pokrycie dachu blachodachówką – 120–180 zł/mkw. montaż + 70–100 zł/mkw. materiał, a dachówka ceramiczna – 220–330 zł/mkw. + 120–180 zł/mkw. materiał. – Wysokie koszty w połączeniu z presją czasu sprawiały, że inwestorzy w 2025 r. wybierali prostsze projekty, kompaktowe metraże i krótsze procesy technologiczne, starając się maksymalizować efektywność finansową inwestycji bez rezygnacji z jakości i funkcjonalności – mówi Marta Kaleta-Domaradzka. 

Czytaj więcej

Tomasz Balcerowski, prezes Grupy Ekoinbud
Nieruchomości
Tomasz Balcerowski, prezes spółki Ekoinbud. Jak szybko zasypać mieszkaniową dziurę? Pomogą moduły

Zyskuje prefabrykacja 

Ekspertka komentuje, że polscy inwestorzy budowlani w 2025 r. działają szybciej i bardziej pragmatycznie.

– Dane z Oferteo.pl pokazują wyraźnie, że tempo inwestycji stało się kluczowym czynnikiem wyboru wykonawcy. Wygrywają firmy gotowe do rozpoczęcia prac niemal natychmiast. Jednocześnie inwestorzy konsekwentnie stawiają na proste, przewidywalne konstrukcje, takie jak dach dwuspadowy. Rezygnują też z piwnicy, co wynika z kontroli kosztów.  Wyraźnie widać także trwały boom na termoizolację, który – ze względu na ogromny zapas nieocieplonych domów oraz nadchodzące regulacje energetyczne – potrwa jeszcze kilka lat – prognozuje ekspertka. – Jednocześnie rośnie zainteresowanie budownictwem prefabrykowanym, które staje się realną alternatywą dla technologii murowanej dzięki coraz lepszej dostępności, przewidywalności procesu i konkurencyjnym kosztom.

Źródło: rp.pl

