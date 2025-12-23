To takie domy wybierali w tym roku Polacy

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie strategie przyjmowali polscy inwestorzy w 2025 roku

Jakie trendy dominują w wyborze projektów i materiałów budowlanych

Dlaczego termoizolacja stała się priorytetem w budownictwie jednorodzinnym

Jak zmienia się zainteresowanie budownictwem prefabrykowanym w Polsce?

Z analizy danych niemal 750 tys. pytań z Oferteo.pl, platformy łączącej inwestorów z wykonawcami, wynika, że rynek budowlany jest dziś zdominowany przez inwestorów prywatnych, którzy odpowiadają za zdecydowaną większość zleceń.

– To potwierdza krajowy trend migracji z mieszkań do domów, napędzany m.in. polityką kredytową, zmianami demograficznymi i presją kosztową w segmencie najmu – mówi Marta Kaleta-Domaradzka z Oferteo.pl.

Jak dodaje, 2025 r. pokazał, że polscy inwestorzy działają szybciej, bardziej świadomie i znacznie bardziej racjonalnie niż kilka lat temu. – Widzimy przywiązanie do prostych konstrukcji, które pozwalają utrzymać koszty w ryzach. Rynek się zmienia, ale jedno pozostaje pewne: inwestorzy chcą sprawczości, kontroli i przejrzystości na każdym etapie inwestycji – mówi Marta Kaleta-Domaradzka.