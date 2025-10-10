Dla TBS-ów i dla SIM-ów buduje już np. Unihouse, członek Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe.

Firma Unihouse ma bardzo duże doświadczenie zdobyte w Norwegii. To doświadczenie przenosi na nasz rynek. Dla samorządów buduje też Ekoinbud. W Gdańsku mamy ponad 20 inwestycji, w Warszawie – ponad dziesięć. Kilka inwestycji mamy w Krakowie, a kolejne są rozsiane po całym kraju

Budownictwo modułowe może być odpowiedzią na problemy związane z niedoborem pracowników budowlanych?

Z pewnością nie możemy zapominać o braku pracowników fizycznych na budowach. Ten deficyt może się jeszcze powiększać. Nie ma więc innej niż prefabrykacja metody, by wybudować milion mieszkań. Nie da się tego zrobić tradycyjną metodą murowaną. Wszyscy stawiamy na cyfryzację, na coraz większą robotyzację. W swojej firmie mam jedno z trzech wiodących biur projektowych w Polsce specjalizujących się w budownictwie modułowym, zatrudniające 30 projektantów. Bazując na projektowaniu w systemach 3D, propagując BIM i szeroko pojętą cyfryzację, dodając zaledwie 10 proc. pracowników, jesteśmy w stanie wykonać o 30 – 40 proc. więcej pracy.

W tym roku „Rzeczpospolita” przyznała państwa firmie nagrodę Real Estate Impactor w kategorii „obiekt wnoszący nową jakość”. Nagrodziliśmy modułowy budynek dla dorosłych osób z autyzmem w Michałowicach.

Ta szlachetna inicjatywa pokazuje, że z modułów można budować najróżniejsze obiekty.

Bardzo cenimy sobie tę nagrodę, a trochę tych nagród już nazbieraliśmy. Cieszymy się, że rynek widzi i docenia nasze inwestycje. Na koncie mamy też budynek dla osób niedowidzących i słabowidzących w Laskach i centra opiekuńczo-mieszkalne, z obiektami dla seniorów i osób potrzebujących opieki.

W przypadku domu w Michałowicach inwestorem jest fundacja Toto Animo, która sama będzie zarządzać nieruchomością. Zdecydowała się na takie rozwiązanie, biorąc pod uwagę rachunki, które będzie płacić. To jest dalekowzroczność inwestora.

Są już więc świadomi inwestorzy, którzy powierzają nam wykonawstwo. Na wstępie pytają: ile będzie kosztowało użytkowanie w ciągu następnych dziesięciu lat? A tego pytania praktycznie nigdy nie słyszę od wielu samorządowców, od wielu prezesów SIM-ów. I to jest coś, co musimy zmienić.

Nie możemy budować domów, które za kilka lat nie będą nadawać się do mieszkania. Konieczna będzie też modernizacja starych budynków z mieszkaniami np. bez toalet. To nie do pomyślenia, żeby w XXI wieku ludzie – a tak jest np. w Łodzi – chodzili do wspólnej toalety na półpiętrze. Może zamiast remontować, lepiej je wyburzyć i szybko postawić budynki nowe, na miarę XXI wieku. Tak robi się w centrach miast na Zachodzie.

Wracając do energooszczędności. Inwestorzy są prawnie zobowiązani do przedstawiania świadectw energetycznych budynków. Koszty utrzymania budynków są do sprawdzenia.

W wielkopowierzchniowym, wielkogabarytowym budownictwie mieszkaniowym zapotrzebowanie na energię pierwotną ma być nie większe niż 70 kilowatogodziny na metr kwadratowy na rok. Tylko czy to jest potem sprawdzane, weryfikowane przez niezainteresowanego przyszłością budynku inwestora?

Często mamy problem nie tyle z uchwaleniem dobrego prawa, ile z jego egzekucją.

Niestety, tak często jest. I to jest do zmiany. Energooszczędność, koszty utrzymania budynku, muszą się stać mocną kartą przetargową przy wybieraniu wykonawcy inwestycji. I ta karta powinna być sprawdzana. Nie wystarczy samo oświadczenie wykonawcy, przedstawienie obliczeń. Inwestor powinien to zweryfikować.

Brak możliwości prawnych sprawia, że nie sprawdza się też referencji wykonawców robót. Zdarza się, że na budowę wielkich bloków, przedszkoli, porywają się firmy, które na stronie internetowej chwalą się budową... czterech stajni. Wystarczy, żeby taki wykonawca podpisał oświadczenie, że budując stajnie, nauczył się budować wielkogabarytowe obiekty. Koszmar. Polskie prawo dopuszcza takie oświadczenia. Tak być nie powinno.

To jak proszenie się o katastrofę.

Katastrofy już się zdarzają. Niedoświadczeni wykonawcy uciekają z placów budowy. A inwestor zostaje z dziurą w ziemi. Dochodzenie kar umownych może trwać latami. Musimy zapobiegać takim sytuacjom.

Czy osoby, które mają prawo do mieszkań ze społecznych zasobów, powinny mieć możliwość przejęcia ich na własność?

Uważam, że jeśli ktoś dba o takie mieszkanie jak o swoje, powinien mieć prawo do ubiegania się o prawo własności, płacąc relatywnie większy czynsz. Dzisiejsze przepisy mówią, że dojście do własności może nastąpić po 15 latach, od przyszłego roku ten czas wydłuży się do 25 lat.