Real Estate Impactor 2025. Jakie nieruchomości nagrodziła „Rzeczpospolita”?

To już dziewiąty raz, kiedy redakcja „Rzeczpospolitej” przyznała nagrody Real Estate Impactor. Wyróżniamy projekty i inicjatywy, które wywierają impakt, mają wpływ na przestrzeń, w której funkcjonujemy. Które sprawiają, że miasta rozwijają się w sposób zrównoważony i które są wzorcami do naśladowania. Można powiedzieć, że promowaliśmy idee ESG zanim to było modne.

Rynek nieruchomości to nie tylko inwestycje prywatnych przedsiębiorców. Bardzo nas cieszy, że wśród nagrodzonych są samorządy. O rozwój miejsc i budynków, w których spędzamy życie, powinniśmy dbać wszyscy. W 2024 r. jakościowych projektów i inicjatyw pretendujących do nagrody było naprawdę dużo – praktycznie w każdej kategorii moglibyśmy przyznać statuetki ex aequo, ale zwycięzca musi być jeden. Kogo „Rzeczpospolita” wyłoniła jako laureatów w swoich kategoriach?

Kategoria: Ikona. Dworzec Metropolitalny w Lublinie

Real Estate Impactor 2025. Kategoria: Ikona. Dworzec Metropolitalny w Lublinie Foto: Mat. prasowe

Ikoną został dworzec w Lublinie – inwestycja miasta, zaprojektowana przez pracownię Tremend. Już na etapie projektu dworzec zbierał pochwały i nagrody, w tym w 2020 r. Real Estate Impactor w kategorii „Innowacyjne podejście do projektowania przestrzeni”. Jesienią ub.r. inwestycja otrzymała ważne międzynarodowe nagrody w konkursach World Architecture Festival Award i European Property Awards.